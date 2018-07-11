HTC'nin Exodus adlı blockchain telefonu sonbaharda çıkacak

Mayıs ayında HTC'nin blockchain destekli bir akıllı telefon çıkaracağını duymuştuk. Ancak şirket bu güne kadar Exodus adlı telefonun ne zaman piyasaya süreceğini açıklamadı. Detaylara geçmeden önce söz konusu akıllı telefonu çoklu kripto para cüzdanı Exodus ile karıştırmamak gerektiğini belirtelim.

sonbaharda satışa sunulacağını ve cihazın "anahtarla kurtarma özelliğine sahip ilk soğuk cüzdan telefonu" olacağını resmen doğruladı. Ne yazık ki, telefonla ilgili detayların çoğu hala bilinmiyor. Ancak cihazla ilgili daha fazla bilgi edinmek için HTC'nin Exodus ile ilgili hazırladığı web sitesine kaydolabilirsiniz. Şirket bugün blockchain destekli akıllı telefonun önümüzdekisatışa sunulacağını ve cihazın "özelliğine sahip ilk soğuk cüzdan telefonu" olacağını resmen doğruladı. Ne yazık ki, telefonla ilgili detayların çoğu hala bilinmiyor. Ancak cihazla ilgili daha fazla bilgi edinmek için HTC'nin Exodus ile ilgili hazırladığıkaydolabilirsiniz.

HTC Exodus kripto para işlemlerini kolaylaştıracak

Blockchain teknolojisini destekleyen akıllı telefon şüphesiz ki kripto para fanlarına hitap edecek bir dizi özellik sunacak. Cihaz muhtemelen kullanıcıların kişisel şifreli verilerini, kripto para ve anahtar detaylarını buluttan ziyade telefon hafızasına kaydetmelerine izin verecek. Ayrıca merkezi olmayan uygulamalar (DApp) ve uygulama mağazasının da masada olduğunu belirtelim.

HTC, kullanıcıların şifrelenmiş verilerini kontrol altına alabilmesine yardımcı olmak için blockchain odaklı bir uygulama oluşturmak istiyor. Hatta şirketin bu konuda Cryptokitties oyununun geliştiricileriyle iş birliği yaptığına yönelik söylentiler var. Söz konusu uygulamanın yakında yayınlanacağı ve Exodus piyasaya sürülmeden önce HTC'nin premium akıllı telefonları için kullanıma sunulacağı gelen haberler arasında.

https://www.gsmarena.com/htc_exodus_is_a_blockchainbased_phone_comes_out_this_fall-news-32165.php