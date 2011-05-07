HTC'nin Facebook odaklı akıllı telefonu ChaCha'nın Almanya fiyatı belli oldu: 319 Euro

HTC'nin, 14-17 Şubat tarihleri arasında Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde duyurduğu ''Facebook'' odaklı ilk akıllı telefonlarından ChaCha'nın, Almanya fiyatı şimdiden belli oldu: 319 Euro

Amazon tarafından ön siparişi alınan ChaCha'nın ne zaman stoklara gireceği belirtilmezken akıllı telefonun haziran ayında stoklara giriş yapması bekleniyor. ChaCha'nın teknik özelliklerini sizler için bir kez daha hatırlatacak olursak, 600 MHz saat hızında çalışan Qualcomm işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alan telefon, Android 2.4 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor; dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği, 2.6-inç boyutunda - 480 x 320 piksel (HVGA) dokunmatik ekran, QWERTY klavye, Facebook için kısayol tuşu, microSD kart girişi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS, 5 megapiksel çözünürlüğünde led flaşlı kamera ve 1250 mAh batarya gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.