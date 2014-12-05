HTC'nin Hima kod adlı bir amiral gemi modeli üzerinde çalıştığı iddia edildi





Genelde yılın ilk aylarında amiral gemi modelini lanse ettiği için HTC'nin gelecek yıl için planladığı amiral gemi modeline az bir kaldı diyebiliriz. One serisinin çizgisini devam ettirmesi beklenen bu yeni model ile ilgili iddialar da glemeye devam ediyor.





Firmaya yakın kaynakların elde ettiği bilgilere göre HTC Hima kod adlı bu amiral gemi modeli üzerinde çalışmalar devam ediyor bazı yönleri ile cihazın beklentileri karşılayamayacağı ifade ediliyor.





İlk olarak ekranın önceki modeli esas alacağı belirtiliyor. Yani 5 inçlik Full HD çözünürlükteki ekranı One M9 modelinde de görmeye devam edeceğiz. HTC'nin üç nesildir Full HD çözünürlükte ısrar etmesi bazı kesimleri hayal kırıklığına uğratabilir. Elbette firmanın 2K seviyesine geçiş yapacağını iddia eden kaynaklar da mevcut. Bu bakımdan bir doğrulama yapabilmek mümkün değil.





Cihazdaki en büyük yeniliklerden birisi Ultrapiksel yerine firmanın 20.7MP çözünürlüğünde muhtemelen Sony imzalı bir sensör kullanacak olması. Ancak HTC ısrarla Ultrapiksel konseptini desteklemeye devam edeceğini belirtiyor. Bu bakımdan yeni amiral gemi modelinde sensör tercihinin ne olacağı biraz muallakta.





Diğer bir yenilik ise cihazın 64-bitlik Snapdragon 810 yongasetinden gücünü alacak olması. HTC gibi diğer pek çok firma da Qualcomm'un yeni çözümünü dört gözle bekliyor. Ancak dün de belirttiğimiz gibi muhtemel bir üretim gecikmesi One M9'un Snapdragon 805 yongasetine dönüş yapmasını gerektirebilir. HTC One M9'un MWC 2015 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

http://www.talkandroid.com/228479-specs-of-htcs-upcoming-hima-flagship-leak-out/?utm_source=feedburner-ta