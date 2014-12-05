Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'nin Hima kod adlı bir amiral gemi modeli üzerinde çalıştığı iddia edildi

4 yıl
281
1
46
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC'nin Hima kod adlı bir amiral gemi modeli üzerinde çalıştığı iddia edildi

Genelde yılın ilk aylarında amiral gemi modelini lanse ettiği için HTC'nin gelecek yıl için planladığı amiral gemi modeline az bir kaldı diyebiliriz. One serisinin çizgisini devam ettirmesi beklenen bu yeni model ile ilgili iddialar da glemeye devam ediyor.

Firmaya yakın kaynakların elde ettiği bilgilere göre HTC Hima kod adlı bu amiral gemi modeli üzerinde çalışmalar devam ediyor bazı yönleri ile cihazın beklentileri karşılayamayacağı ifade ediliyor. 

İlk olarak ekranın önceki modeli esas alacağı belirtiliyor. Yani 5 inçlik Full HD çözünürlükteki ekranı One M9 modelinde de görmeye devam edeceğiz. HTC'nin üç nesildir Full HD çözünürlükte ısrar etmesi bazı kesimleri hayal kırıklığına uğratabilir. Elbette firmanın 2K seviyesine geçiş yapacağını iddia eden kaynaklar da mevcut. Bu bakımdan bir doğrulama yapabilmek mümkün değil. 

Cihazdaki en büyük yeniliklerden birisi Ultrapiksel yerine firmanın 20.7MP çözünürlüğünde muhtemelen Sony imzalı bir sensör kullanacak olması. Ancak HTC ısrarla Ultrapiksel konseptini desteklemeye devam edeceğini belirtiyor. Bu bakımdan yeni amiral gemi modelinde sensör tercihinin ne olacağı biraz muallakta. 

Diğer bir yenilik ise cihazın 64-bitlik Snapdragon 810 yongasetinden gücünü alacak olması. HTC gibi diğer pek çok firma da Qualcomm'un yeni çözümünü dört gözle bekliyor. Ancak dün de belirttiğimiz gibi muhtemel bir üretim gecikmesi One M9'un Snapdragon 805 yongasetine dönüş yapmasını gerektirebilir. HTC One M9'un MWC 2015 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.  

http://www.talkandroid.com/228479-specs-of-htcs-upcoming-hima-flagship-leak-out/?utm_source=feedburner-ta Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Krone 4 yıl
HTC çok mantıklı hamleler peşinde. 2K ekranın gereksiz olduğunu biliyorlar. Ultrapixel sevdasından da vazgeçmişler anlaşılan amiral gemileri için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musa_unsal2005 4 yıl
2K fetişleri gitsin basketbol oynasın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xkadir61 4 yıl
hayret! alıştığımız fiyat yorumlarını göremedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 4 yıl
5 inç ve FHD ekran isabet olmuş. Fakat çerçeve olayını çözmesi Lazım ekran çerçevede kayboluyor resmen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xloud 4 yıl
Oo helal olsun valla FullHD olayı gerçekse
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 4 yıl
FHD olması hayal kırıklığı olmaz, çok daha iyi olur.
UP devam etmeli ancak en az 8MP olmalı.Tabi ki pixel boyutları küçülmemeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Heydudee 4 yıl
Full HD ve Snap810 olursa harika olur ama HTC'yi biliyoruz Snap805 koyar


Genel olarak iyilesecek 2 şey var

1) Pil biraz daha kapasiteli
2) Ram 3 GB olacak..


UltraPixel'e büyük ihtimalle devam edecektir.Bence devam etsin One M8'le Sony Xperia'nın lensini aratmayacak fotoğraflar çekebiliyorum..

Tabii Zoom yapınca fotoğraf tırt oluyor ama UltraPixel'in mantığı zoom yapmayınca anlaşılıyor..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sakarboy 4 yıl
5" FUll HD görüntü ile hayal kırıklığına uğrayanların gözüne girsin bu telefon .. ne diyeyim.

eğer bu cihaz 810 cpu, 1080p, 3gb ram çıkarsa... Adete Kafaya oynayan bir performans canavarı olur...

zaten 1080p 2600 mah ile de sorunsuzca yoğun bir tam gün kullanımın da yeterli bir batarya ömrü sunuyor.

kaldı ki yüksek grafik içerikli oyun haricindeki yoğun kullanımda 1,5 2 güne kadar da performans alınabiliyor.

dolayısıyla yeni cihazdaki 2840 Mah batarya m8 den daha iyi bir başarım göstereceği kanısındayım.

tasarımda da şu öndeki htc logosundaki ısrarından vazgeçip o kısmı boyutu biraz daha kısaltmak için kullansa daha iyi olacağını düşünüyorum.

cihaz biraz daha kısalıp elde daha rahat bir tutuş sağlanmış olur gibi geliyor.

kaba tabirle m8 sınıfındaki cihazların en uzun boylusu :) Z3 ile aynı boyut da olmasına rağmen z3 ekranı 5.2" m8 in ekranı 5.0" in çünkü.
yani z3 den daha aktif kullanılmış bir alan var.

Doğru konuşmak gerekirse aslında iphone ile dalga geçilen TV kumandası lakap ını M8 de hak etmiyor değil..
iPhone 6 da 0.80mm daha kısa m8 den..

bence cihazın uzunluğu m8 e göre en az bi 0.50 mm daha kısaltılmalı.

Edit: imla...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SKYBRAVE 4 yıl
Arkadaş haber baştan aşağı belirsizlik dolu:) Her paragrafın başında yazılan sonunda inkar edilmiş bu nasıl haber anlamadım:)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
system electronıc 4 yıl SKYBRAVE
SKYBRAVE

Arkadaş haber baştan aşağı belirsizlik dolu:) Her paragrafın başında yazılan sonunda inkar edilmiş bu nasıl haber anlamadım:)

+10000
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
feerrroooo 4 yıl
4K lı cepler çıktığında yapılacak yorumları merak ediyorum :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 4 yıl
kimmiş o hayalkırıklığına uğrayacaklar ekrem71
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
281 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc ve htc one m9
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Sokak Röportajları Bölüm 2 ''Kopya İçerik'' 4 yıl Mobilite: Ferrari FXX K, iPhone 6 klonu, 20.yıl özel PlayStation 4 ve dahası... 4 yıl Donanım Haber: "Ekran Kartı Rüzgarı"Yerli Oyuncu Bilgisayarı 4 yıl 2si1 "Sessiz" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Huawei TalkBand B1 video inceleme "Akıllı bileklik ve Bluetooth kulaklık bir arada" 4 yıl DH Özel Röportaj: Abbyy ile belge tarama ve dönüştürme teknolojilerini konuştuk 4 yıl Toshiba Qosmio PX30t-A 15j Test Masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim