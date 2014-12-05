HTC'nin Hima kod adlı bir amiral gemi modeli üzerinde çalıştığı iddia edildi

Haber Editörü
Genelde yılın ilk aylarında amiral gemi modelini lanse ettiği için HTC'nin gelecek yıl için planladığı amiral gemi modeline az bir kaldı diyebiliriz. One serisinin çizgisini devam ettirmesi beklenen bu yeni model ile ilgili iddialar da glemeye devam ediyor.
Firmaya yakın kaynakların elde ettiği bilgilere göre HTC Hima kod adlı bu amiral gemi modeli üzerinde çalışmalar devam ediyor bazı yönleri ile cihazın beklentileri karşılayamayacağı ifade ediliyor.
İlk olarak ekranın önceki modeli esas alacağı belirtiliyor. Yani 5 inçlik Full HD çözünürlükteki ekranı One M9 modelinde de görmeye devam edeceğiz. HTC'nin üç nesildir Full HD çözünürlükte ısrar etmesi bazı kesimleri hayal kırıklığına uğratabilir. Elbette firmanın 2K seviyesine geçiş yapacağını iddia eden kaynaklar da mevcut. Bu bakımdan bir doğrulama yapabilmek mümkün değil.
Cihazdaki en büyük yeniliklerden birisi Ultrapiksel yerine firmanın 20.7MP çözünürlüğünde muhtemelen Sony imzalı bir sensör kullanacak olması. Ancak HTC ısrarla Ultrapiksel konseptini desteklemeye devam edeceğini belirtiyor. Bu bakımdan yeni amiral gemi modelinde sensör tercihinin ne olacağı biraz muallakta.
Diğer bir yenilik ise cihazın 64-bitlik Snapdragon 810 yongasetinden gücünü alacak olması. HTC gibi diğer pek çok firma da Qualcomm'un yeni çözümünü dört gözle bekliyor. Ancak dün de belirttiğimiz gibi muhtemel bir üretim gecikmesi One M9'un Snapdragon 805 yongasetine dönüş yapmasını gerektirebilir. HTC One M9'un MWC 2015 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.
http://www.talkandroid.com/228479-specs-of-htcs-upcoming-hima-flagship-leak-out/?utm_source=feedburner-ta Yorum Yaz Paylaş Tweetle
UP devam etmeli ancak en az 8MP olmalı.Tabi ki pixel boyutları küçülmemeli.
Genel olarak iyilesecek 2 şey var
1) Pil biraz daha kapasiteli
2) Ram 3 GB olacak..
UltraPixel'e büyük ihtimalle devam edecektir.Bence devam etsin One M8'le Sony Xperia'nın lensini aratmayacak fotoğraflar çekebiliyorum..
Tabii Zoom yapınca fotoğraf tırt oluyor ama UltraPixel'in mantığı zoom yapmayınca anlaşılıyor..
eğer bu cihaz 810 cpu, 1080p, 3gb ram çıkarsa... Adete Kafaya oynayan bir performans canavarı olur...
zaten 1080p 2600 mah ile de sorunsuzca yoğun bir tam gün kullanımın da yeterli bir batarya ömrü sunuyor.
kaldı ki yüksek grafik içerikli oyun haricindeki yoğun kullanımda 1,5 2 güne kadar da performans alınabiliyor.
dolayısıyla yeni cihazdaki 2840 Mah batarya m8 den daha iyi bir başarım göstereceği kanısındayım.
tasarımda da şu öndeki htc logosundaki ısrarından vazgeçip o kısmı boyutu biraz daha kısaltmak için kullansa daha iyi olacağını düşünüyorum.
cihaz biraz daha kısalıp elde daha rahat bir tutuş sağlanmış olur gibi geliyor.
kaba tabirle m8 sınıfındaki cihazların en uzun boylusu :) Z3 ile aynı boyut da olmasına rağmen z3 ekranı 5.2" m8 in ekranı 5.0" in çünkü.
yani z3 den daha aktif kullanılmış bir alan var.
Doğru konuşmak gerekirse aslında iphone ile dalga geçilen TV kumandası lakap ını M8 de hak etmiyor değil..
iPhone 6 da 0.80mm daha kısa m8 den..
bence cihazın uzunluğu m8 e göre en az bi 0.50 mm daha kısaltılmalı.
Edit: imla...
+10000