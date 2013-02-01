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HTC'nin M4 ve G2 kod adlı modelleri ortaya çıktı

6 yıl
707
1
26
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC'nin M4 ve G2 kod adlı modelleri ortaya çıktı
Unwiredview sitesinin güvendiği bir kaynağına dayandırdığı bilgilere göre HTC, kapalı kapılar ardında M4 ve G2 kod adına sahip iki yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Teknik özellikler göz önüne alındığında M4'ün orta segmentte, G2'nin ise alt segmentte konumlandırılması bekleniyor.
Sızdırılan teknik özellik listesinden elimize ulaşan bilgiler ışığında, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon platformunun ve 2 GB RAM'in güç vereceği M4, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemi desteğini arkasına alacak. 4.3-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilecek akıllı telefon, 16 GB'lık dahili depolama alanını, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksellik ana kamerayı, 1.6 megapiksellik ön kamerayı ve 1.700 mAh kapasiteli bataryayı bünyesinde barındıracak.
G2 kod adlı model ise 1 GHz frekansında çalışan işlemciyi, 512 MB RAM'i, 3.5-inç büyüklüğünde - 480 x 320 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranı, 4 GB'lık dahili depolama alanını, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamerayı ve 1.400 mAh kapasiteli bataryayı beraberinde getirecek. Akıllı telefonun kullanacağı mobil işletim sistemi ise Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' olacak.
M4 ile G2'nin, Mobil Dünya Kongresi kapsamında resmiyet kazanmayacağı düşünülüyor. Her iki model de ilkbahar aylarında boy gösterebilir.

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S.Soylu 6 yıl en beğenilen
2 GB ram 1280x720 çözünürlük 13 mp kamera ve orta segment öyle mi
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Jacobıan 6 yıl
telefonların isimleri giderek saçmalaşmaya başladı

bknz. m7 g2 m4
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FIF 6 yıl Jacobıan
Talk2MyHand
telefonların isimleri giderek saçmalaşmaya başladı

bknz. m7 g2 m4

Kod adı falandır herhalde bir isim bulurlar.
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DH Misafiri 6 yıl
Muhtemelen m4 msm8930 ile gelicektir.Buda andreno 305 gpu gelicektir zaten hd bir ekrana,2 gb ram ve 13 mp gözardı edilemez özellikler. HTC FOREVER!!!
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İzmir.li 6 yıl
gelsin gelmesine adam gibi batarya koysun birde güncelleme sıkıntısını gidersin sorun yok.
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Rajeesh 6 yıl
S.Soylu
2 GB ram 1280x720 çözünürlük 13 mp kamera ve orta segment öyle mi

bu sene orta segment kızışacak gib. sonyin dual s4+ adreno 320li telefon söylentisi var xperia p yerine geçicek ki, xperia p 1000 lira.
eğer bu fiyatlardan gelirlerse müthiş
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Sirchade 6 yıl
G2 kod adı Desire Z'nin değil miydi ya?
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sevket861 6 yıl
bataryalar akarr





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mkt 6 yıl
ya htc m7 sense 5 fln görsellerle hepsini sabahtan beri biliyorum donanım haberde nokta haber yok bütün dünyada haberler dolaşsın dh beklesin site ölüyor ya bu ne
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kımyasal 6 yıl
yok yok htc adam olmaz.sonrada zarardayiz diye ağlıyorlar.
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S.Soylu 6 yıl
cibicibi
Orta segmentte beklentim Windows phone 8xin android yüklenmiş haliydi. keşke öle bi model de çıksa.

O nasıl bişey oluyor ?
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cibicibi 6 yıl
Orta segmentte beklentim Windows phone 8x'in android yüklenmiş haliydi. keşke öle bi model de çıksa.
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Lepanto 6 yıl
Sene oldu 2013, hala 480*320 çözünürlüklü ekran. Alt veya orta segment ayağına dayıyorlar yıllardır düşük çözünürlüğü. Halbuki üst segment full hd'ye geçti, alt ve orta segmente de yansımalı gelişmeler.
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