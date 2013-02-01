HTC'nin M4 ve G2 kod adlı modelleri ortaya çıktı

M4 ve G2 kod adına sahip iki yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Teknik özellikler göz önüne alındığında M4'ün orta segmentte, G2'nin ise alt segmentte konumlandırılması bekleniyor.

Unwiredview sitesinin güvendiği bir kaynağına dayandırdığı bilgilere göre HTC, kapalı kapılar ardındavekod adına sahip iki yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Teknik özellikler göz önüne alındığında M4'ün orta segmentte, G2'nin ise alt segmentte konumlandırılması bekleniyor.

Sızdırılan teknik özellik listesinden elimize ulaşan bilgiler ışığında, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon platformunun ve 2 GB RAM'in güç vereceği M4, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemi desteğini arkasına alacak. 4.3-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilecek akıllı telefon, 16 GB'lık dahili depolama alanını, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksellik ana kamerayı, 1.6 megapiksellik ön kamerayı ve 1.700 mAh kapasiteli bataryayı bünyesinde barındıracak.



G2 kod adlı model ise 1 GHz frekansında çalışan işlemciyi, 512 MB RAM'i, 3.5-inç büyüklüğünde - 480 x 320 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranı, 4 GB'lık dahili depolama alanını, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamerayı ve 1.400 mAh kapasiteli bataryayı beraberinde getirecek. Akıllı telefonun kullanacağı mobil işletim sistemi ise Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' olacak.

M4 ile G2'nin, Mobil Dünya Kongresi kapsamında resmiyet kazanmayacağı düşünülüyor. Her iki model de ilkbahar aylarında boy gösterebilir.

