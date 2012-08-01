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HTC'nin Tegra 3+ çipset ve Jelly Bean işletim sistemli akıllı telefonuna ait test sonucu yayınlandı

6 yıl
22,6b
1
19
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Bir süre önce T-Mobile operatörüyle piyasaya sürüleceği iddia edilen HTC'nin Tegra 3+ çipsetli akıllı telefonuna ait test sonucu internette yayınlandı. PM63100 model numaralı cihazın AT&T ile çıkış yapacağı tahmin ediliyor.
1280 x 720 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olduğu bilinen telefon, gücünü NVIDIA'nın Full HD 1080p ekran ve 4G LTE iletişim teknolojisi desteğini beraberinde getiren 1.7GHz hızındaki 4+1 çekirdekli Tegra 3+ çipsetten alıyor. Cihazda, Google'ın birkaç hafta önce kaynak kodlarını yayınladığı Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemi versiyonunun yüklü olduğu biliniyor.
NenaMark2 testini 58.50 fps ile bitiren HTC PM63100, 40-50 fps arası bir sonuç elde eden Tegra 3'lü modellerden çok daha iyi bir grafik performansı sunacak. Fakat bu haliyle bile ancak Adreno 225'e erişebiliyor. Yine de Tegra 3 optimizeli oyunları daha akıcı bir şekilde çalıştırabilecektir.
Evitare_UL kod adıyla listelenen akıllı telefon, muhtemelen T-Mobile için çıkacak HTC Era 42'nin AT&T sürümü olacak. Tayvanlı üreticinin uluslararası bir versiyon üzerinde çalışıp çalışmadığı bilinmiyor. One X'in halefi yerine yılın son çeyreğinde Full HD ekran ve Snapdragon S4 Pro çipsetli telefon-tablet melezi bir modelin çıkış yapması daha olası görünüyor.

http://nena.se/nenamark/view?version=2&device_id=2917 Yorum Yaz
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl en beğenilen karavahset
karavahset

Eğer Adreno 225 ' e zor erişebiliyorsa siz Note ' u // S3 ' ü unutun.Sony ' nin Adreno 320 GPU ' suna sahip cihazı gelince hepsi biter.

Sony ilk önce bir adreno 225li cihaz çıkartsın global satışa sonra adreno 320 yi çıkartır.Donanım konusunda Sony hep geriden gelir.
karavahsetEğer Adreno 225 ' e zor erişebiliyorsa siz Note ' u // S3 ' ü unutun.Sony ' nin Adreno 320 GPU ' suna sahip cihazı gelince hep...
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cagataykoroglu 6 yıl
sendomi
NenaMark2 testini 58.50 fps ile bitiren HTC PM63100, 40-50 fps arası bir sonuç elde eden Tegra 3lü modellerden çok daha iyi bir grafik performansı sunacak. Fakat bu haliyle bile ancak Adreno 225e erişebiliyor. Yine de Tegra 3 optimizeli oyunları daha akıcı bir şekilde çalıştırabilecektir.bu nasıl cümle böyle (yinede tegra 3 optimizeli oyunları daha akıcı çalıştırabilecektir)resmen yanlı olduğunuzun göstergesi kim ne için tegra3 için optimizeli oyun yapsın yada kaç tane oyun yapılır bu şekilde adreno 225 seviyesinde demişsiniz zaten,yani anlaşlıyor ki nvidianın bu işi kıvırmasına daha çok var

fiyat olarak nvidia çok üstün. nvidia bu işi kıvıramamış olsa google nvidiayla iş yapmazdı. işkembeden laf söylemeyelim.
sendomiNenaMark2 testini 58.50 fps ile bitiren HTC PM63100, 40-50 fps arası bir sonuç elde eden Tegra 3lü modellerden çok daha iyi bir grafik p...
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erci501 6 yıl
sensation xe den sonra one xe veya onex+
htc yine kullanıcılarını ters köşeye yatırdı.
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DH Misafiri 6 yıl
Abi bi' de siz, habere ek olarak kendi yorumunuzu da yazın. İşlemcilerden anlamayanlar n'apıcak? :( Her biji Donanımhabeeer.
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Dark Shade 6 yıl
htc yapma bunu... 1 yıl dan önce one x den daha iyi bir model çıkartma.. şimdi one x lerin değeri düşecek... telefonlarının değerini düşürüyr htc..
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berk3005 6 yıl
bu şimdi s3 e yaklaşıyor mu hadi yaklaşsın artık ya n'apıyorlar böyle şu 3 nokta kalkmadı mı hala oyun ekranı küçülüyor nereden gelmiş akılalrına üç nokta xD
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gnchkncll 6 yıl
Haberde yazdigi uzere 4.1.1in kaynak kodlari 2-3 hafta once yayinlanmasina ragmen cihaza yuklenmis ve calistiriliyor. Demekki firmalar istese yeni bir android surumunu herhangi bir telefonuna en fazla bir ayda yukleyip testlerle birlikte en gec 2-3 ayda son kullaniciya iletebilirler. Eminim Yapmiyor olmalarinin sebebi insanlari model yukseltmeye zorlamak degildir, tabii tabii degildir yaw, olur mu hic oyle sey!!!
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talerk 6 yıl
bence nvidia qualcomm exynos ve ti omap ın gerisinde performans olarak
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karavahset 6 yıl
Eğer Adreno 225 ' e zor erişebiliyorsa siz Note ' u // S3 ' ü unutun.Sony ' nin Adreno 320 GPU ' suna sahip cihazı gelince hepsi biter.
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl karavahset
karavahset

Eğer Adreno 225 ' e zor erişebiliyorsa siz Note ' u // S3 ' ü unutun.Sony ' nin Adreno 320 GPU ' suna sahip cihazı gelince hepsi biter.

Sony ilk önce bir adreno 225li cihaz çıkartsın global satışa sonra adreno 320 yi çıkartır.Donanım konusunda Sony hep geriden gelir.
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl
Bu nenamark2 59-61 fps arası sınırı var:S Glbenchmark sonuçları yayınlanmış mı acaba?
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snomask 6 yıl
dahili hafızadan dolayı telefonlara güncelleme veremeyeceğini açıkladıktan sonra tegra 3+ telefon yapsan ne olur.
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BarGoS 6 yıl
htc one sxak gibi olmuş.
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Bilal Akgündüz 6 yıl
sendomi
NenaMark2 testini 58.50 fps ile bitiren HTC PM63100, 40-50 fps arası bir sonuç elde eden Tegra 3lü modellerden çok daha iyi bir grafik performansı sunacak. Fakat bu haliyle bile ancak Adreno 225e erişebiliyor. Yine de Tegra 3 optimizeli oyunları daha akıcı bir şekilde çalıştırabilecektir.bu nasıl cümle böyle (yinede tegra 3 optimizeli oyunları daha akıcı çalıştırabilecektir)resmen yanlı olduğunuzun göstergesi kim ne için tegra3 için optimizeli oyun yapsın yada kaç tane oyun yapılır bu şekilde adreno 225 seviyesinde demişsiniz zaten,yani anlaşlıyor ki nvidianın bu işi kıvırmasına daha çok var

Neyin yanındaymışız? Kötülesek laf söylüyorsunuz, bu artışla olabileceklerden bahsettiğimizde yanlı diyorsunuz. Grafik performansında belirli bir artış var, ancak yeterli değil. Yine de bunun çipset için optimize edilen oyunlara etki edeceğini ifade etmişiz. Bunu böyle anlamadıysanız benim yapabileceğim birşey yok.
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cagataykoroglu 6 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz

sendomi

NenaMark2 testini 58.50 fps ile bitiren HTC PM63100, 40-50 fps arası bir sonuç elde eden Tegra 3lü modellerden çok daha iyi bir grafik performansı sunacak. Fakat bu haliyle bile ancak Adreno 225e erişebiliyor. Yine de Tegra 3 optimizeli oyunları daha akıcı bir şekilde çalıştırabilecektir.bu nasıl cümle böyle (yinede tegra 3 optimizeli oyunları daha akıcı çalıştırabilecektir)resmen yanlı olduğunuzun göstergesi kim ne için tegra3 için optimizeli oyun yapsın yada kaç tane oyun yapılır bu şekilde adreno 225 seviyesinde demişsiniz zaten,yani anlaşlıyor ki nvidianın bu işi kıvırmasına daha çok var


Neyin yanındaymışız? Kötülesek laf söylüyorsunuz, bu artışla olabileceklerden bahsettiğimizde yanlı diyorsunuz. Grafik performansında belirli bir artış var, ancak yeterli değil. Yine de bunun çipset için optimize edilen oyunlara etki edeceğini ifade etmişiz. Bunu böyle anlamadıysanız benim yapabileceğim birşey yok.

Hocam siz herkese yaranmaya çalışırsanız bu siteyi kapatıp gitmeniz lazım.
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