HTC'nin Tegra 3+ çipset ve Jelly Bean işletim sistemli akıllı telefonuna ait test sonucu yayınlandı





Bir süre önce T-Mobile operatörüyle piyasaya sürüleceği iddia edilen HTC'nin Tegra 3+ çipsetli akıllı telefonuna ait test sonucu internette yayınlandı. PM63100 model numaralı cihazın AT&T ile çıkış yapacağı tahmin ediliyor.

1280 x 720 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olduğu bilinen telefon, gücünü NVIDIA'nın Full HD 1080p ekran ve 4G LTE iletişim teknolojisi desteğini beraberinde getiren 1.7GHz hızındaki 4+1 çekirdekli Tegra 3+ çipsetten alıyor. Cihazda, Google'ın birkaç hafta önce kaynak kodlarını yayınladığı Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemi versiyonunun yüklü olduğu biliniyor.

NenaMark2 testini 58.50 fps ile bitiren HTC PM63100, 40-50 fps arası bir sonuç elde eden Tegra 3'lü modellerden çok daha iyi bir grafik performansı sunacak. Fakat bu haliyle bile ancak Adreno 225'e erişebiliyor. Yine de Tegra 3 optimizeli oyunları daha akıcı bir şekilde çalıştırabilecektir.

Evitare_UL kod adıyla listelenen akıllı telefon, muhtemelen T-Mobile için çıkacak HTC Era 42'nin AT&T sürümü olacak. Tayvanlı üreticinin uluslararası bir versiyon üzerinde çalışıp çalışmadığı bilinmiyor. One X'in halefi yerine yılın son çeyreğinde Full HD ekran ve Snapdragon S4 Pro çipsetli telefon-tablet melezi bir modelin çıkış yapması daha olası görünüyor.

http://nena.se/nenamark/view?version=2&device_id=2917