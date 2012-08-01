HTC'nin Tegra 3+ çipset ve Jelly Bean işletim sistemli akıllı telefonuna ait test sonucu yayınlandı

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Bir süre önce T-Mobile operatörüyle piyasaya sürüleceği iddia edilen HTC'nin Tegra 3+ çipsetli akıllı telefonuna ait test sonucu internette yayınlandı. PM63100 model numaralı cihazın AT&T ile çıkış yapacağı tahmin ediliyor.
1280 x 720 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olduğu bilinen telefon, gücünü NVIDIA'nın Full HD 1080p ekran ve 4G LTE iletişim teknolojisi desteğini beraberinde getiren 1.7GHz hızındaki 4+1 çekirdekli Tegra 3+ çipsetten alıyor. Cihazda, Google'ın birkaç hafta önce kaynak kodlarını yayınladığı Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemi versiyonunun yüklü olduğu biliniyor.
NenaMark2 testini 58.50 fps ile bitiren HTC PM63100, 40-50 fps arası bir sonuç elde eden Tegra 3'lü modellerden çok daha iyi bir grafik performansı sunacak. Fakat bu haliyle bile ancak Adreno 225'e erişebiliyor. Yine de Tegra 3 optimizeli oyunları daha akıcı bir şekilde çalıştırabilecektir.
Evitare_UL kod adıyla listelenen akıllı telefon, muhtemelen T-Mobile için çıkacak HTC Era 42'nin AT&T sürümü olacak. Tayvanlı üreticinin uluslararası bir versiyon üzerinde çalışıp çalışmadığı bilinmiyor. One X'in halefi yerine yılın son çeyreğinde Full HD ekran ve Snapdragon S4 Pro çipsetli telefon-tablet melezi bir modelin çıkış yapması daha olası görünüyor.
http://nena.se/nenamark/view?version=2&device_id=2917 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sony ilk önce bir adreno 225li cihaz çıkartsın global satışa sonra adreno 320 yi çıkartır.Donanım konusunda Sony hep geriden gelir.
fiyat olarak nvidia çok üstün. nvidia bu işi kıvıramamış olsa google nvidiayla iş yapmazdı. işkembeden laf söylemeyelim.
htc yine kullanıcılarını ters köşeye yatırdı.