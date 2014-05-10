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HTC'nin Windows Phone amiral gemi modeli W8 olabilir

5 yıl
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50
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin Windows Phone amiral gemi modeli W8 olabilir


One ailesinde kullandığı tasarım dili ile geçen yıldan bu yana Android ekosisteminde çok konuşulan modellere imza atan HTC'nin aynı dili Windows Phone ekosistemine de taşıyacağı uzun süredir konuşuluyordu. Hatta Microsoft'un da One serisini Windows Phone ekosistemine transfer etmek istediği gündeme gelmişti. Evleaks tarafından gündeme getirilen yeni iddia kısa süre sonra HTC'nin yeni bir model ile ekosistemde boy göstereceğini belirtiyor. 

İddiaya göre HTC'nin Windows Phone tarafındaki yeni amiral gemi modeli HTC W8 veya WL olacak. Donanım tarafında HTC WL/W8'in neler sunacağı belirsiz. Ancak donanım ve tasarım anlamında One M8 ile aynı olacağı ihtimal dahilinde.

5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 2GB RAM, 2600mAh gücünde batarya, 5MP çözünürlükte ön kamera gibi özellikler ile HTC W8'in uzun süredir ekosistemin rakipsiz amiral gemisi konumundaki Lumia 1520, yeni piyasaya çıkan Lumia 930 ve Samsung Ativ SE modellerine de doğrudan rakip olması bekleniyor. 

Modelin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor. Ancak ilk etapta Verizon operatörü ile satışa sunulacağı tahmin ediliyor.  

http://pocketnow.com/2014/05/10/htc-w8 Yorum Yaz
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Utku 5 yıl en beğenilen __Tyler Durden__
Çevremde Note 3 alan insanların hiçbiri telefonunun teknik özelliklerinden haberdar değil. Hepsi bu konuda cahil. Kullandıkları şeyler ise Kamera fb, twitter, diğer sosyal ağlar, müzik çalar vs.

Bilinçli tercih yapan insanlar için üst düzeyde Lumialar belki cazip gelmeyebilir. Pazarın yaklaşık %90'ını oluşturan bilinçsiz kitlenin Iphone, Galaxy serisi tercih sebebi ise tamamen popüler olması.

Bakın Sony, HTC de android olmasına rağmen Samsung pazarı domine etmiş durumda? Neden? Çünkü popüler. Çünkü alanların çoğu bu telefonlarda aynı işletim sistemi olduğundan bile bihaber. Bilmiyolar android falan.

Yani olay işletim sistemi değil. Olay popülarite. Belki sizin için olabilir; fakat onlar için değil.
Çevremde Note 3 alan insanların hiçbiri telefonunun teknik özelliklerinden haberdar değil. Hepsi bu konuda cahil. Kullandıkları şeyler ise Kamera fb, twitter, ...
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1 Yanıt Yanıtla +42
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Bay H 5 yıl
Evleaks tarafından Verizon özel olarak satışa sunulacağı belirtildi. Lumia 929 un ilk etapta Verizon özel olarak satışa çıkıp global versiyonunun geldiğini varsayarsak HTC de aynı şekilde global versiyonu çıkarabilir.
Evleaks tarafından Verizon özel olarak satışa sunulacağı belirtildi. Lumia 929 un ilk etapta Verizon özel olarak satışa çıkıp global versiyonunun geldiğini var...
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HTC Specialist 5 yıl
The image above may not be the HTC W8 leaked by @evleaks just recently (or it could very well be)

parantez içini sen çok yanlış anlamışsın ekremciğim.
The image above may not be the HTC W8 leaked by @evleaks just recently (or it could very well be)parantez içini sen çok yanlış anlamışsın ekremciği...
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onur01651 5 yıl
ultrapixel deme :/
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Basteryus 5 yıl
Bi cihaz da LG'den


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


twitter.com/...
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naim@gop 5 yıl
HTC iyi işler yapıyor. Ama popülarite ve fiyat konusunda önlerinde çook yol var.
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Manchester United 5 yıl
HTC gerçekten güzel cihazlar üretiyor inşallah WP8'dede başarılı zaten cihaz anlamında bi sıkıntı yokta birazda. WP8 İşletim sistemi gelişse çok süper olacak.
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skyrime2828 5 yıl
Donanımı bu kadar arttırıp fiyatı yukarı çekmeye gerek yok. Aynı işi M7 bile çok rahat yapar. 2000₺ ye yer bulamaz kendine. Yeterki kasayı aynı tutsunlar piyasada tutunurlar.
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doctor5945 5 yıl
HTC acilen upx kameradan vezgeçip 13 16 yada trende uyup 20 mp kameralı dusuk ışık performası berbat olan bir cihaz üretmeli çok kötü izlenim bıraktı bu upx olayı insanların zihninde kameranın boyutuna göre telefon alındıgı için büyük olan kazanır htc düz mantığın ne olduğunu bilmiyormu 20 büyüktür 4 ten bu kadar basit düşük ışık kimin umurunda adam 2500tl veriyor makinaya haliyle mp değerinin yüksek olması gerekiyor kamerada.
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serdar.45 5 yıl
samsungun bu kadar piyasaya hükmetmesinin 2 temel nedeni var 1.si samsung cihazlar çok indirilimli ve her keseye uygun ürünü olduğu için çok cazip geliyo ikincisi ise yurt dışından getirelen cihazlarda klonlama dediğimiz başka bir cihazın imei numarasına en rahat adepte olan telefon onun dışındaki telefonların tamamında pasaport yapmanız gerek ama samsungta 10 liraya bu sorun halediliyor apple ise lüks tüketim yapan kişilerin sadece hava atmak için bile aldığı tel özeti bu lumialarda imei kurbanı sony de htc de o yüzden fazla yayılmıyorlar piyasada :D
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mehmedaltair 5 yıl
Buna bile sanal tuş koymuşlar
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Bay H 5 yıl mehmedaltair
İşletim sistemine sanal tuş kazandırılmasının en önemli sebebi aslında bu. Üreticilerin android cihazlarında revize etmek ile uğraşmadan Windows Phone a geçmeleri. HTC M8 büyük olasılık ile hiçbir değişiklik olmadan çıkacak.
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Whippoorwill 5 yıl
Şu beklemek olmasa keşke. Bir an önce cihazlar çıksa.
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Basteryus 5 yıl
Üreticilerin artması ve HTC, Samsung'un yeni modelleriyle beraber, sene sonuna kadar baya WP'li telefon görücez sanırım.
Hazır WP sistemini kullanan markalarda artarken, şu Cortana için Türkçe desteği oylamasına da bi el atıverin. Emin olun diğer işletim sistemlerindeki sesli asistanların, Türkçe desteği kazanma süreci de hızlanacaktır böyle bi durumda.


cortana.uservoice.com/...
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orhanyıldız 5 yıl
Çerçeveler daha kalın olmalı
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TearsForFears 5 yıl
Samsung'un böyle başarılı olmasının sebebi çok açık.Her konuda rakiplerinden üstünler.En basitinde pazara daha çabuk giriş yapıyorlar bakın Z2 yeni yeni çıkıyor satışa.2-3 sene evvel en iyi güncellemeyi , en iyi donanımı koyardı.S ve S2 zamanında en iyi telefonlardı.Geçmişten gelen popülaritesi çok büyük ve sağlam reklamlar yapıyor.Htc'nin İron Man'deki adamla saçma sapan reklamlarını hatırladıkça Samsung daha çok satmayı hakediyor.

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Gece772 5 yıl
yeni piyasaya çıkan Lumia 930 ve Samsung Ativ SE modellerine de doğrudan rakip olması bekleniyor.
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Blood Money 5 yıl Gece772
kanyildiran
yeni piyasaya çıkan Lumia 930 ve Samsung Ativ SE modellerine de doğrudan rakip olması bekleniyor.

Ativ SE bu iki telefonada rakip olamaz. Avantajları çok az.
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