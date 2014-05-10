HTC'nin Windows Phone amiral gemi modeli W8 olabilir









One ailesinde kullandığı tasarım dili ile geçen yıldan bu yana Android ekosisteminde çok konuşulan modellere imza atan HTC'nin aynı dili Windows Phone ekosistemine de taşıyacağı uzun süredir konuşuluyordu. Hatta Microsoft'un da One serisini Windows Phone ekosistemine transfer etmek istediği gündeme gelmişti. Evleaks tarafından gündeme getirilen yeni iddia kısa süre sonra HTC'nin yeni bir model ile ekosistemde boy göstereceğini belirtiyor.





İddiaya göre HTC'nin Windows Phone tarafındaki yeni amiral gemi modeli HTC W8 veya WL olacak. Donanım tarafında HTC WL/W8'in neler sunacağı belirsiz. Ancak donanım ve tasarım anlamında One M8 ile aynı olacağı ihtimal dahilinde.





5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 2GB RAM, 2600mAh gücünde batarya, 5MP çözünürlükte ön kamera gibi özellikler ile HTC W8'in uzun süredir ekosistemin rakipsiz amiral gemisi konumundaki Lumia 1520, yeni piyasaya çıkan Lumia 930 ve Samsung Ativ SE modellerine de doğrudan rakip olması bekleniyor.





Modelin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor. Ancak ilk etapta Verizon operatörü ile satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

http://pocketnow.com/2014/05/10/htc-w8