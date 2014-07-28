HTC'nin Windows Phone cihazı One M8'e benzeyebilir





İlk Windows Phone ürünlerinin üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen HTC'nin halen yeni bir cihaz lanse etmemesi merkaları artırıyordu. Bununla ilgili herhangi bir görsel elimizde olmasa da HTC W8 şeklinde bir isimlendirme zaman zaman bazı dökümanlarda karşımıza çıkmıştı. Ayrıca bazı kaynaklar da W8 modelinin varlığını doğrulamaktaydı.





Firmaya yakın bir kaynağın verdiği son bilgiye göre HTC'nin Android tarafındaki amiral gemi modeli One M8, Windows Phone 8.1 tarafında da boy gösterecek. Firmanın bu yöndeki çalışmaları devam ederken, One M8 modelindeki pek çok özelliğin de WP8.1 cihazında yer alacağı tahmin ediliyor.





HTC One M8 modelinde 5 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, Snapdragon 801 yongaseti, microSD kart desteği, metal gövde, 2600 mAh gücünde batarya, Camera Duo derinlik sensörlü arka kamera, BoomSound stereo hoparlör şeklinde özellikler yer almaktaydı.





WP 8.1 ilk büyük güncellemede interaktif ekran pencereli kılıflara da destek sunulacağı ortaya çıkmıştı. Bu bakımdan Dot View kılıfının da W8 modelinde kullanılabileceği belirtiliyor. Şimdilik net bilgiler olmasa da Eylül ayındaki IFA 2014 fuarında bu cihazın resmiyete kavuşması bekleniyor.

http://wmpoweruser.com/htc-working-on-a-windows-phone-version-of-the-htc-one-m8