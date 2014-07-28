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HTC'nin Windows Phone cihazı One M8'e benzeyebilir

4 yıl
378
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31
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin Windows Phone cihazı One M8'e benzeyebilir

İlk Windows Phone ürünlerinin üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen HTC'nin halen yeni bir cihaz lanse etmemesi merkaları artırıyordu. Bununla ilgili herhangi bir görsel elimizde olmasa da HTC W8 şeklinde bir isimlendirme zaman zaman bazı dökümanlarda karşımıza çıkmıştı. Ayrıca bazı kaynaklar da W8 modelinin varlığını doğrulamaktaydı.

Firmaya yakın bir kaynağın verdiği son bilgiye göre HTC'nin Android tarafındaki amiral gemi modeli One M8, Windows Phone 8.1 tarafında da boy gösterecek. Firmanın bu yöndeki çalışmaları devam ederken, One M8 modelindeki pek çok özelliğin de WP8.1 cihazında yer alacağı tahmin ediliyor.

HTC One M8 modelinde 5 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, Snapdragon 801 yongaseti, microSD kart desteği, metal gövde, 2600 mAh gücünde batarya, Camera Duo derinlik sensörlü arka kamera, BoomSound stereo hoparlör şeklinde özellikler yer almaktaydı.

WP 8.1 ilk büyük güncellemede interaktif ekran pencereli kılıflara da destek sunulacağı ortaya çıkmıştı. Bu bakımdan Dot View kılıfının da W8 modelinde kullanılabileceği belirtiliyor. Şimdilik net bilgiler olmasa da Eylül ayındaki IFA 2014 fuarında bu cihazın resmiyete kavuşması bekleniyor.  

http://wmpoweruser.com/htc-working-on-a-windows-phone-version-of-the-htc-one-m8 Yorum Yaz
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constantin87 4 yıl en beğenilen
Çercevelerin telefonu var..
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Elsa 4 yıl Xtrud
Xtrud
Stereo hoparlörlü resim çerçevesi :/

Z2 de tepsi o zaman?
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thestell 4 yıl
2800 tl
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Mr. chemist 4 yıl thestell
thestell

2800 tl

ne 2800 tl si hocam htc nin fiyat politikası bellidir ve bu cihaz maksimum 1799 tl den çıkar bakın görürsünüz dediğiniz fiyattan satamaz elinde patlar
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alp0007 4 yıl
Kardeş kardeşe benzer
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The Tenth Doctor 4 yıl
M8 in WP versiyonu olursa şayet alınmaz kesinlikle. Tasarım desen Lumia 925 930 1520 gibi çok çok güçlü rakipleri var. Kamera alanında onlar üstün. Yazılım anlamında onlar üstün. Fiyat anlamında da onların üstün olacağını düşünüyorum. Malzeme anlamında bilemiyorum M8 belki daha iyi olabilir ancak dediğim gibi bilemiyorum. HTC'nin tek artısı Ses kalitesi olur bu telefonla. Nokia WP'de diğerlerini soyutlar yani.
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doctor_bey 4 yıl
Bu donanımla gelirse efsane olur bence
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doctor_bey 4 yıl
Bu donanımla gelirse efsane olur bence
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Bay H 4 yıl
21 Ağustos
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coolsten 4 yıl
Adamlar m8in tasarımına laf ettiler. Şu an dünya üzerinde daha iyi tasarıma sahip cihazlar var mı? Çerçeve de çerçeve, yeni moda bu herhalde. Gidin Samsung alın çerçeveleri dar onların tasarımdan bu mantığa göre muhteşem oluyor (!)
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Xtrud 4 yıl
Yani M8in statüsünü fırıncı küreğine çıkarırsan tepsi denebilir ;)

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Elsa 4 yıl Xtrud
Xtrud
Yani M8in statüsünü fırıncı küreğine çıkarırsan tepsi denebilir ;)

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matmuhendisi 4 yıl
olabülüü
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Glorfindel1907 4 yıl
Buradaki görsel gibi olacaksa hiç olmasın bence hiç yakışmamış
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Xtrud 4 yıl
Stereo hoparlörlü resim çerçevesi :/
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Elsa 4 yıl Xtrud
Xtrud
Stereo hoparlörlü resim çerçevesi :/

Z2 de tepsi o zaman?
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