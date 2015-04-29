Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'nin mali durumu bir iyi bir kötü

4 yıl
2,3b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC'nin mali durumu bir iyi bir kötü

2011 yılından itibaren derin bir mali krizin içerisine giren ve geçen yılın ortalarından itibaren toparlanma belirtileri gösteren HTC, yılın ilk çeyreğini de artıda kapattı ancak rakamlarda biraz düşüş var.

Firmanın açıkladığı tabloya göre yılın ilk çeyreğinde 1.36 milyar dolar gelir elde edilirken, 11 milyon dolar da net kar elde edildi. Yıl bazında gelirlerde yüzde 30 civarında, net karda ise yüzde 120 civarında artış yaşandı.

Önceki çeyreğe göre değerlendirildiğinde ise gelirlerde yüzde 10 civarında, net karda ise yüzde 20 civarında düşüş görüldü. One M9 modelinin henüz tanıtılması ve dönemsel durgunluk düşüşte etkili oldu. 

HTC için en sevindirici taraf ise ABD pazarında 2011 yılından bu yana en yüksek gelirin elde edilmiş olması. Hatırlanacağı üzere 2011 yılına kadar HTC cihazları ABD pazarında en çok satanlar listesindeydi. Ancak bu tarihten sonra firma neredeyse ABD'den silinme noktasına gelmişti. 

One M9 modeli yılın ikinci çeyreğinde piyasaya çıktığı için firmanın gelirlerine de olumlu olarak yansıyacak. HTC'nin yılın ikinci çeyreğindeki gelir beklentisi 1.5 milyar ile 1.67 milyar dolar arasında seyrediyor.  

http://www.androidcentral.com/htc-records-13-billion-revenue-net-profit-11-million-q1-2015 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
doctor_bey 4 yıl en beğenilen
M9 ile biraz zor bence bu hedefi tutturmaları, neyse, nasip kısmet, batmasın da
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dranas 4 yıl
Eğri oturup doğru konuşmak lazım o paralara çıktıktan sonra iphone alır millet zaten iphone ların satış patlaması yapma sebebi android üreticilerin amiral gemi fiyatlarını haddinden fazla artırmalarıdır.hiçbir android telefon iphone dan pahalı olmamalı. çünkü aynı stabiliteyi ve güncelleme desteğini sunabilen android üreticisi yok piyasada.
Eğri oturup doğru konuşmak lazım o paralara çıktıktan sonra iphone alır millet zaten iphone ların satış patlaması yapma sebebi android üreticilerin amiral gemi ...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Masquerade89 4 yıl
M9 vasat
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 4 yıl
Yöneticisi olan hanımefendi aynı dna dan bahsedip durdu. S810 ısınma sorunu hâlâ gündemde. Sd kart ve full hd de kalmaları mantıklı bir yaklaşım ayrıca arayuzu güzel cihazları var. Sadece ekranın kasaya oranı işi bozuyor. Sanal tuşları olan telefonları pek beğenmiyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RefLections 4 yıl
Orta üst seviyeye biraz daha önem vermeli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Heydudee 4 yıl
HTC'nin yapması gereken sadece beklentileri karşılamak ama bunu ısrarla yapmamaya devam ediyor [>:]
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 4 yıl
İphone f/p cihazı olmuşken Htc ve Sony biraz zor düzelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 4 yıl
Artık batmamasına sevinir olduk bırakın mali durumun iyileşmesini.Bunca kendini geliştirmeden rakiplere taş atarak yapılan reklamlar ,çıkışa Geçmek zorunda OLMASINA rağmen rakiplerinin fiyat Politikaları ile yarışır fiyatlar vesaire.Dilerim bu yarışta var olurlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rCoder 4 yıl
dranas
Eğri oturup doğru konuşmak lazım o paralara çıktıktan sonra iphone alır millet zaten iphone ların satış patlaması yapma sebebi android üreticilerin amiral gemi fiyatlarını haddinden fazla artırmalarıdır.hiçbir android telefon iphone dan pahalı olmamalı. çünkü aynı stabiliteyi ve güncelleme desteğini sunabilen android üreticisi yok piyasada.

Herkesin fikri aynı ama 1000 TL'de olsa ben iphone almam. Bana hitap etmiyor.
Şekil yapmak gibi kaygım yok, ki zaten iphone kullanıcısı daha bozuk imaja sahip benim gözümde. Maddi durumum iyi olmasına rağmen, bir telefona o kadar para vermeyi ben de mantıklı bulmuyorum. Bu durum iphone'dan bağımsız benim için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dranas 4 yıl
Eğri oturup doğru konuşmak lazım o paralara çıktıktan sonra iphone alır millet zaten iphone ların satış patlaması yapma sebebi android üreticilerin amiral gemi fiyatlarını haddinden fazla artırmalarıdır.hiçbir android telefon iphone dan pahalı olmamalı. çünkü aynı stabiliteyi ve güncelleme desteğini sunabilen android üreticisi yok piyasada.
3 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ICromwelleI 4 yıl dranas
dranas
Eğri oturup doğru konuşmak lazım o paralara çıktıktan sonra iphone alır millet zaten iphone ların satış patlaması yapma sebebi android üreticilerin amiral gemi fiyatlarını haddinden fazla artırmalarıdır.hiçbir android telefon iphone dan pahalı olmamalı. çünkü aynı stabiliteyi ve güncelleme desteğini sunabilen android üreticisi yok piyasada.

Her ne kadar bu dedigin olmasi gereken bir sey ise zor gibi gorunen olay artik android veya apple diye bir kavram yok ikiside teknolojide gelişime oynuyorlar sektor geliştikçe fiyatlarda artiyor ilerde 4000 tl fiyatları gorursek hic sasirmam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fatih617 4 yıl dranas
dranas
Eğri oturup doğru konuşmak lazım o paralara çıktıktan sonra iphone alır millet zaten iphone ların satış patlaması yapma sebebi android üreticilerin amiral gemi fiyatlarını haddinden fazla artırmalarıdır.hiçbir android telefon iphone dan pahalı olmamalı. çünkü aynı stabiliteyi ve güncelleme desteğini sunabilen android üreticisi yok piyasada.

IPhone stabilitesi diye bir şey kalmadı artık. Android telefonlar da donmadan kasmadan çalışıyor. Android sistemi iOS'tan çok daha fazlasını sunuyor üstelik. Telefonu pc gibi kullanma şansı veriyor sana.
Güncelleme için iPhone almak biraz saçma değil mi? Her güncellemeyle daha iyi olacağına daha kötü oluyor iPhone. Giderek yavaşlıyor. Android'de tam tersi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 4 yıl dranas
Sony z serisinin hepsini lolipop a güncelledi. Oldukça da iyi bir iş çıkarttı. Ama çoğu firma böylesine başarılı bşr güncellem veremedi. Mesela lg, g2 için lolipop güncelşemesini geri çekti, asus mayıs ortasına erteledi, Samsung note 3e hala lolipopu vermedi, note 4te de pil sorunlarıyla boğuşuyor.

Apple bile ios 8in üzerine bir sürü performans güncellemesi yayınladı. Anca adam edebildi sistemi.

Yani güncelleme kolay iş değil ve bunu profesyonel ve bir kerede yapan marka az. Bunların başında sony ve htc geliyor.

iosun en büyük artısı marketi. Diğer özelliklerle androidle aynı performansı sunuyor.
Market için de 3.000 lira vermem, gider ipad alır adam gibi kullanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xkadir61 4 yıl
BasicPower
Kişiden kişiye değişir ama İphone 6nın 2300 olduğu yerde, 500 lira daha fazla verip One M9 almak bana mantıklı gelmiyor. İlla ki android alınacaksa 300 lira daha ucuza, hafifletilmiş arayüzü ve daha az ısınan işlemcisi ile 2500e S6 almak daha mantıklı. Bu tabii ki benim kendi fikrim.

-1 : 0
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kırmızı panda 4 yıl
Kişiden kişiye değişir ama İphone 6'nın 2300 olduğu yerde, 500 lira daha fazla verip One M9 almak bana mantıklı gelmiyor. İlla ki android alınacaksa 300 lira daha ucuza, hafifletilmiş arayüzü ve daha az ısınan işlemcisi ile 2500'e S6 almak daha mantıklı. Bu tabii ki benim kendi fikrim.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mar00N 4 yıl kırmızı panda
BasicPower
Kişiden kişiye değişir ama İphone 6'nın 2300 olduğu yerde, 500 lira daha fazla verip One M9 almak bana mantıklı gelmiyor. İlla ki android alınacaksa 300 lira daha ucuza, hafifletilmiş arayüzü ve daha az ısınan işlemcisi ile 2500'e S6 almak daha mantıklı. Bu tabii ki benim kendi fikrim.

+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2329 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl LG G4 detaylı video inceleme: Tasarım, donanım, karşılaştırmalı testler, kamera ve dahası... 4 yıl LG G4 hakkında merak edilen her şey! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim