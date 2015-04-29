HTC'nin mali durumu bir iyi bir kötü

2011 yılından itibaren derin bir mali krizin içerisine giren ve geçen yılın ortalarından itibaren toparlanma belirtileri gösteren HTC, yılın ilk çeyreğini de artıda kapattı ancak rakamlarda biraz düşüş var.





Firmanın açıkladığı tabloya göre yılın ilk çeyreğinde 1.36 milyar dolar gelir elde edilirken, 11 milyon dolar da net kar elde edildi. Yıl bazında gelirlerde yüzde 30 civarında, net karda ise yüzde 120 civarında artış yaşandı.





Önceki çeyreğe göre değerlendirildiğinde ise gelirlerde yüzde 10 civarında, net karda ise yüzde 20 civarında düşüş görüldü. One M9 modelinin henüz tanıtılması ve dönemsel durgunluk düşüşte etkili oldu.





HTC için en sevindirici taraf ise ABD pazarında 2011 yılından bu yana en yüksek gelirin elde edilmiş olması. Hatırlanacağı üzere 2011 yılına kadar HTC cihazları ABD pazarında en çok satanlar listesindeydi. Ancak bu tarihten sonra firma neredeyse ABD'den silinme noktasına gelmişti.





One M9 modeli yılın ikinci çeyreğinde piyasaya çıktığı için firmanın gelirlerine de olumlu olarak yansıyacak. HTC'nin yılın ikinci çeyreğindeki gelir beklentisi 1.5 milyar ile 1.67 milyar dolar arasında seyrediyor.

http://www.androidcentral.com/htc-records-13-billion-revenue-net-profit-11-million-q1-2015