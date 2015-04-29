HTC'nin mali durumu bir iyi bir kötü

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2011 yılından itibaren derin bir mali krizin içerisine giren ve geçen yılın ortalarından itibaren toparlanma belirtileri gösteren HTC, yılın ilk çeyreğini de artıda kapattı ancak rakamlarda biraz düşüş var.
Firmanın açıkladığı tabloya göre yılın ilk çeyreğinde 1.36 milyar dolar gelir elde edilirken, 11 milyon dolar da net kar elde edildi. Yıl bazında gelirlerde yüzde 30 civarında, net karda ise yüzde 120 civarında artış yaşandı.
Önceki çeyreğe göre değerlendirildiğinde ise gelirlerde yüzde 10 civarında, net karda ise yüzde 20 civarında düşüş görüldü. One M9 modelinin henüz tanıtılması ve dönemsel durgunluk düşüşte etkili oldu.
HTC için en sevindirici taraf ise ABD pazarında 2011 yılından bu yana en yüksek gelirin elde edilmiş olması. Hatırlanacağı üzere 2011 yılına kadar HTC cihazları ABD pazarında en çok satanlar listesindeydi. Ancak bu tarihten sonra firma neredeyse ABD'den silinme noktasına gelmişti.
One M9 modeli yılın ikinci çeyreğinde piyasaya çıktığı için firmanın gelirlerine de olumlu olarak yansıyacak. HTC'nin yılın ikinci çeyreğindeki gelir beklentisi 1.5 milyar ile 1.67 milyar dolar arasında seyrediyor.
http://www.androidcentral.com/htc-records-13-billion-revenue-net-profit-11-million-q1-2015 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Herkesin fikri aynı ama 1000 TL'de olsa ben iphone almam. Bana hitap etmiyor.
Şekil yapmak gibi kaygım yok, ki zaten iphone kullanıcısı daha bozuk imaja sahip benim gözümde. Maddi durumum iyi olmasına rağmen, bir telefona o kadar para vermeyi ben de mantıklı bulmuyorum. Bu durum iphone'dan bağımsız benim için.
Her ne kadar bu dedigin olmasi gereken bir sey ise zor gibi gorunen olay artik android veya apple diye bir kavram yok ikiside teknolojide gelişime oynuyorlar sektor geliştikçe fiyatlarda artiyor ilerde 4000 tl fiyatları gorursek hic sasirmam.
IPhone stabilitesi diye bir şey kalmadı artık. Android telefonlar da donmadan kasmadan çalışıyor. Android sistemi iOS'tan çok daha fazlasını sunuyor üstelik. Telefonu pc gibi kullanma şansı veriyor sana.
Güncelleme için iPhone almak biraz saçma değil mi? Her güncellemeyle daha iyi olacağına daha kötü oluyor iPhone. Giderek yavaşlıyor. Android'de tam tersi.
Apple bile ios 8in üzerine bir sürü performans güncellemesi yayınladı. Anca adam edebildi sistemi.
Yani güncelleme kolay iş değil ve bunu profesyonel ve bir kerede yapan marka az. Bunların başında sony ve htc geliyor.
iosun en büyük artısı marketi. Diğer özelliklerle androidle aynı performansı sunuyor.
Market için de 3.000 lira vermem, gider ipad alır adam gibi kullanırım.
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