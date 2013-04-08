Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'nin son çeyrek karı : 2.83 milyon dolar

6 yıl
849
1
42
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC'nin son çeyrek karı : 2.83 milyon dolar

One adlı amiral gemi modeli ile bu yıl büyük bir çıkış yakalamayı hedefleyen HTC, bununla birlikte modelin satışa çıkmasını geciktirince, istediği mali tabloları yakalayamadı.

Firmanın Ocak-Mart 2013 dönemine ait olarak yayınladığı son çeyrek raporuna göre, elde edilen gelir 1.43 milyar dolar civarında oldu. Kar ise sadece 2.83 milyon dolar olarak kaldı. Analiz raporları bu çeyrekte firmanın yaklaşık 15 milyon dolar kar edeceğini öngörüyordu. HTC beklentilerin çok altına düşmüş oldu. Geçen yıl aynı dönemde 360 milyon dolarlık bir kar elde edilmişti.

One modelinin üretim nedenleri ile gecikmeye uğraması görünüşe göre firmayı derinden etkiledi. HTC 80 ülkede 155 operatör ile One modelini pazara sunmayı istiyordu. Ancak şŞu anda 3 ülkede ürün satışa sunuldu ve ay sonuna kadar ABD dahil pek çok ülkeye dağıtılması planlanıyor. Ülkemiz için de tahminler Nisan sonu veya Mayıs ayı başı dağıtıma başlayacağı yönünde.

HTC bu yıl yeni stratejik planında çok sayıda model yerine bir amiral gemisi ve birkaç tane de orta/orta üst seviye modele odaklanacağı için özellikle amiral gemi modelinin gecikme yaşaması şirketin mali tablolarını olumsuz olarak etkiliyor. Modelin ilk satış izlenimleri olumlu olarak yansıdığı için firmanın ikinci çeyrek itibariyle kar durumunu düzeltebileceği düşünülüyor.

Aksi takdirde HTC patronu Peter Chou'nun dile getirdiği iddia edilen istifa sürecine götürecek bir dizi gelişme yaşanabilir.

http://www.phonearena.com/news/HTC-squeezes-all-time-low-quarterly-profit-of-2.83-million_id41630 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Jül Sezar 6 yıl en beğenilen
Bunlar ne yiyip ne iciyor kirayi nasil oduyor
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BeYaBaN. 6 yıl
La valla gülesim geldi Türkiyede ki orta ölçekli bir şirket bile bunlardan daha fazla kar yapıyordur.
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciddi Kedii 6 yıl
Kim ne derse desin General Mobile
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yusufsahan 6 yıl
MertOnline
Yine ergenler basmış burayı. Şirketlerin büyüklüğünü kâr zarar ile ölçemezsiniz. 2 milyar dolar zarar etmiş olsa herkes ooo çok büyük kayıp derdi, kimse aa şirkete bak demezdi. Burada yanıltıcı olan rakam. Bakınız:
PSA Peugeot Citroen Grubu, 2012 yılında 5 milyar avro ile tarihinin en büyük zararını ettiğini açıkladı.
Şimdi size göre Peugeot bizim manavdan daha küçük bir firma değil mi? Sizin manav daha kârlı bir sene geçirmiş? Saçma sapan konuşmadan önce biraz ekonomi öğrenin.
CEP telefonu rekabetinde akıllı telefon yarışında Android platformuna yatırım yapan HTC cep telefonu piyasasının en güçlü markası Nokiayı geride bıraktı. 33.9 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan Tayvanlı HTC, 33.8 milyar piyasa değerine sahip olan Nokiayı geride bıraktı. Research In Motion (RIM) firması da 28.5 milyar dolarlık piyasa değeriyle HTC ve Nokiayı takip ediyor.
Burada dalga geçtiğiniz HTC firmasının piyasa değerinde herhangi bir Türk firması var mı? Sadece teknoloji değil, herhangi bir holding? Bırakın 30 milyar dolarları, tek haneli milyar dolar değerinde şirketlerimiz bile sadece bankalar. Güleriz ağlanacak halimize.

Aynen burdaki zarar kısmı geçmiş yıla kıyasla zarar adamların değerlerinden bahsedilmiyorki.. iki üç kişi çıkıyor konuşuyor işte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 6 yıl
Adamları dünya devi diye biliyordum , kıytırık elektrik şirketleri bunlardan daha fazla kazanıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Salona 6 yıl
Ali Ağaoğlu satın alsa ya HTC' yi?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
famouse 6 yıl
DH Misafiri
Samsung aşktır aşk boş markalara takılmayın

boş sa neden sen uğruyorsun htc formuna aşkkmış
allah bilir evdeki karıdan bile daha çok seviyordur samsung u
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şeker Hapı 6 yıl
telefon ortada yok ki alalım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-73A8A7D1E 6 yıl
yazık lan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 6 yıl
Sirf hafiza karti takilmadigi icin htc one almayi düşünmüyorum. .
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Golden Gate 6 yıl wolf silver
wolf silver

Sirf hafiza karti takilmadigi icin htc one almayi düşünmüyorum. .

64 gb alacak paran varsa herhangi bir sorun yok. 32 gb yada 64 gb iphone'a para veremeyenlerde maalesef bu konuda b.k atıyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ErdemZen 6 yıl
Burn in Hell
Bunlar ne yiyip ne iciyor kirayi nasil oduyor

1.430 milyarlık gelirin 1.427 milyarı ile yiyip, içip, kirayı ödüyorlar; 3 milyonu da kar kalıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eeevrim 6 yıl
Htc Androidin Apple ı Pil değişmiyor,hafıza artırılmıyor.Özürgürlük çıkışlı bir işletim sisteminde kapalı kutu gibi davranıyor. Sorarsanız kaç kişi samsung alıp pilini ,hafızasını değiştiriyor ? tabi ki çok az bir sayıdır ama önemli olan insanın kendini özgür hissedebilmesi Htc de bu hissi senin elinden alan telefonlar yaptığı için bir kayıp yaşıyor Bence.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Golden Gate 6 yıl
Ne saçma bir haber.

Adamlar kar edemeyecek tabiki , çünkü ürün satamıyorlar .

Ürün satamıyorlar tabiki , herkes One'ın çıkmasını bekliyor, kim gidip one x alsın.

Bu ay 15 milyon dolar kar bekliyorlardı fakat kar 2 milyon dolarda kaldı tabiki , çünkü One'ı planladıklarından daha geç piyasaya sundular .

Geçen senenin 360 milyon dolarını 5'e katlayacak tabiki, çünkü One gibi bir model ürettiler
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoMMaNDeRCX 6 yıl eeevrim
eeevrim
Htc Androidin Apple ı Pil değişmiyor,hafıza artırılmıyor.Özürgürlük çıkışlı bir işletim sisteminde kapalı kutu gibi davranıyor. Sorarsanız kaç kişi samsung alıp pilini ,hafızasını değiştiriyor ? tabi ki çok az bir sayıdır ama önemli olan insanın kendini özgür hissedebilmesi Htc de bu hissi senin elinden alan telefonlar yaptığı için bir kayıp yaşıyor Bence.

Olurmu yanina iki yedek pil alıp kampa koye tatile gitmenin ayrıcalığı farklıdır. Hele birde, 64 gb sd kart taktinmi. Dilediğiniz kadar hd video cekin ve film arşivi yapim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memduh selim bey 6 yıl
Bizim urfa'daki 5. Noter bile daha fazla kar etti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furky86 6 yıl
Orta direk holdinglerden çok daha kötü bir kar... Oturup düşünsünler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
849 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc ve htc one
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Dell XPS 12 video inceleme "Ekranı dönebilen ultrabook testte" 6 yıl Mobilite: LG'den Galaxy S4'e rakip Optimus G Pro, Mercedes'in teknoloji dolu otomobili, çift SIM kartlı HTC One, cep telefonları 40 yaşında... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim