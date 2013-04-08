HTC'nin son çeyrek karı : 2.83 milyon dolar





One adlı amiral gemi modeli ile bu yıl büyük bir çıkış yakalamayı hedefleyen HTC, bununla birlikte modelin satışa çıkmasını geciktirince, istediği mali tabloları yakalayamadı.





Firmanın Ocak-Mart 2013 dönemine ait olarak yayınladığı son çeyrek raporuna göre, elde edilen gelir 1.43 milyar dolar civarında oldu. Kar ise sadece 2.83 milyon dolar olarak kaldı. Analiz raporları bu çeyrekte firmanın yaklaşık 15 milyon dolar kar edeceğini öngörüyordu. HTC beklentilerin çok altına düşmüş oldu. Geçen yıl aynı dönemde 360 milyon dolarlık bir kar elde edilmişti.





One modelinin üretim nedenleri ile gecikmeye uğraması görünüşe göre firmayı derinden etkiledi. HTC 80 ülkede 155 operatör ile One modelini pazara sunmayı istiyordu. Ancak şŞu anda 3 ülkede ürün satışa sunuldu ve ay sonuna kadar ABD dahil pek çok ülkeye dağıtılması planlanıyor. Ülkemiz için de tahminler Nisan sonu veya Mayıs ayı başı dağıtıma başlayacağı yönünde.





HTC bu yıl yeni stratejik planında çok sayıda model yerine bir amiral gemisi ve birkaç tane de orta/orta üst seviye modele odaklanacağı için özellikle amiral gemi modelinin gecikme yaşaması şirketin mali tablolarını olumsuz olarak etkiliyor. Modelin ilk satış izlenimleri olumlu olarak yansıdığı için firmanın ikinci çeyrek itibariyle kar durumunu düzeltebileceği düşünülüyor.





Aksi takdirde HTC patronu Peter Chou'nun dile getirdiği iddia edilen istifa sürecine götürecek bir dizi gelişme yaşanabilir.

http://www.phonearena.com/news/HTC-squeezes-all-time-low-quarterly-profit-of-2.83-million_id41630