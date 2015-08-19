HTC'nin yeni amiral gemisi modeli O2 Snapdragon 820 ile birlikte gelebilir

HTC kötü gidişata dur demek için çözüm üretmeye devam ediyor. Son olarak bazı çalışalarla yollarını ayıran ve üretim fabrikasını Çin'li üreticilere satan şirket şimdi de kurtarıcı bir model üzerinde çalışıyor.

Yeni modelin adının HTC O2 olacağı iddiaları bir süredir gündemde. Bu kez ise Çinli MyDrivers bazı kaynaklardan edindiği bilgilerle O2 modelinin Snapdragon 820 çipsetiyle birlikte geleceğini belirtiyor. Yeni O2 modeliyle birlikte One serisinin sonu da gelmiş olabilir. Çünkü ortaya çıkan bilgiler tasarımda önemli değişikliklere gidileceğini gösteriyor. Şirket yine tamamı metal kasalar kullanmaya devam edecek ancak aşıştığımız tasarım anlayışından vazgeçecek.

Daha önceki söylentiler modelin bu yıl sonunda çıkacağını söylese de Snapdragon 820 durumu biraz değiştirdi. Şirket tıpkı M9'da olduğu gibi O2 modelini de önümüzdeki yıl düzenlenecek MWC etkinliğinde tanıtabilir. Eğer Snapdragon 820 duyurulduğu gibi grafik performansında %40 artış ve %40 enerji verimliliği sunabilirse O2'nin şansı artabilir. Baştan aşağı değişecek yeni tasarımın da kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı önemli bir husus, zira üretici One M9'da olduğu gibi istenen seviyede satış yapamazsa oldukça zor duruma girebilir.

http://www.phonearena.com/news/New-HTC-flagship-now-called-the-HTC-O2-powered-by-the-Snapdragon-820_id72823