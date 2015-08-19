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HTC'nin yeni amiral gemisi modeli O2 Snapdragon 820 ile birlikte gelebilir

3 yıl
3,1b
1
18
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC'nin yeni amiral gemisi modeli O2 Snapdragon 820 ile birlikte gelebilir
 
HTC kötü gidişata dur demek için çözüm üretmeye devam ediyor. Son olarak bazı çalışalarla yollarını ayıran ve üretim fabrikasını Çin'li üreticilere satan şirket şimdi de kurtarıcı bir model üzerinde çalışıyor.
Yeni modelin adının HTC O2 olacağı iddiaları bir süredir gündemde. Bu kez ise Çinli MyDrivers bazı kaynaklardan edindiği bilgilerle O2 modelinin Snapdragon 820 çipsetiyle birlikte geleceğini belirtiyor. Yeni O2 modeliyle birlikte One serisinin sonu da gelmiş olabilir. Çünkü ortaya çıkan bilgiler tasarımda önemli değişikliklere gidileceğini gösteriyor. Şirket yine tamamı metal kasalar kullanmaya devam edecek ancak aşıştığımız tasarım anlayışından vazgeçecek.
Daha önceki söylentiler modelin bu yıl sonunda çıkacağını söylese de Snapdragon 820 durumu biraz değiştirdi. Şirket tıpkı M9'da olduğu gibi O2 modelini de önümüzdeki yıl düzenlenecek MWC etkinliğinde tanıtabilir. Eğer Snapdragon 820 duyurulduğu gibi grafik performansında %40 artış ve %40 enerji verimliliği sunabilirse O2'nin şansı artabilir. Baştan aşağı değişecek yeni tasarımın da kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı önemli bir husus, zira üretici One M9'da olduğu gibi istenen seviyede satış yapamazsa oldukça zor duruma girebilir.

http://www.phonearena.com/news/New-HTC-flagship-now-called-the-HTC-O2-powered-by-the-Snapdragon-820_id72823 Yorum Yaz
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Guaire 3 yıl en beğenilen
HTC CEO'su özür dileyip Ekim ayında "kahraman" bir cihaz çıkaracaklarının sözünü vermedi mi?

Sadece Snapdragon 820'ye güvenirlerse yanarlar. Bu sene Exynos'un yaptığını bu sefer Kirin ve Nuclun da yapabilir. Diğer taraftan Mediatek ile daha ucuz alternatifler olacak.

Snapdragon 820 diğer bütün rakiplerini silkeler, o da HTC'ye özel olur neyse derim. Herkes alabiliyor onu Qualcomm'dan zaten. Xiaomi onu alıp senin yarı fiyatına milyonlarca cihaz satacak dünyanın en büyük pazarında. Sen ne yapacaksın?

HTC CEO'su özür dileyip Ekim ayında "kahraman" bir cihaz çıkaracaklarının sözünü vermedi mi?Sadece Snapdragon 820'ye güvenirlerse yanarlar. Bu sene ...
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yoksulseytan22 3 yıl
Eskiden ram ve işlemci yüzünden düşük seviye ve üst seviye telefonlarda yapabilecekleri kapasite farkları bariz fazlaydı.Atıyorum bir oyun yada iyi bir uygulama çalıştırması için üst seviye telefon almak zorunda kalıyorduk. Galaxy Ace kullanan adam Galaxy Ace 2nin çalıştırdığı uygulamalardan ve oyunlardan mahrum kalıyordu. Htc 8s kullanıyorum iki yıldır oda ikizimin telefonudur. Kendisi S3 daha sonra Lg G3e geçti. Onun pahalı telefonuyla yapabileceği şeyleri ben şuan piyasası 300 liraya düşmüş Htc 8s ile rahat yapıyorum. Ve hiç fark yok neredeyse kullanım açısından. Rahat ve hızlı internette gezinme, video izleme indirme, sosyal medya kullanmak kolay.
Yani işlemcisi 820 olsa nolur olmasa nolur. Bir tek 1080p video izleyemiyorum. O da sorun olmuyor. Bide kişiselleştirme yok Windows Phone un gıcıklığı. Yani demek istediğim 3000 liraya yaklaşmış telefonların çok büyük bir esprisi kalmadı şuan. Ha bataryası bir hafta giden telefon yaparlar 4000 lira olsada basarsın parayı rahat edersin.
Eskiden ram ve işlemci yüzünden düşük seviye ve üst seviye telefonlarda yapabilecekleri kapasite farkları bariz fazlaydı.Atıyorum bir oyun yada iyi bir uygulama...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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bahner 3 yıl
Batsada kurtuksak.
Ne donanım üretir ne yazılım üretir
Böyle bir firma kime niye gerektir
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Hobar 3 yıl
HonestPower
O siyah bar kalksın, fiyatı aşırı abartı olmasın alınır.

Sırf o çerçeve yüzünden E8 almadım. Çerçeve dışında gayet güzel gözüken bir cihazdı halbuki. Ama 5.5" ekranlı cihaz boyutu kadar 5" ekran sununca almak mantıklı gelmedi.
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DH Misafiri 3 yıl
Hadi olum htc çöz şu işi iphonedan ve samsungdan daha düzgun bi ciha olduğunu kanitla artık
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DH Misafiri 3 yıl
Yeni çıkacak çıkan modelini bilmem arkadaşlar kusura bakmayin benim sıkıntım modellerinde deyil ürettiği ürünün arkasında durup özelliklerini bilmeleri. nasıl diyeceksiniz çalışmayan yada benim yukledigim programdan bazı özellikleri nin ayarı değişiyor teknik servisi aradığımda bana o programları silin diyorlar bana göre silmek yerine o programların ayarlarını yaptirsalar olmuyormu bu bir eleştiri kusura bakmayın arkadaşlar syg.
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Whisper 3 yıl
Htc almayın aldırmayın htc one, one m8 kullanmış biri olarak garantiden çektiğim sıkıntılardan dolayı bir daha asla htc almam, aldırmam..
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BekirTemel 3 yıl
One serisi amiral olmaktan çıkarıldı yani?
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kırmızı panda 3 yıl
O siyah bar kalksın, fiyatı aşırı abartı olmasın alınır.
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kadirirdem 3 yıl
Htc bu şansın Adam gibi bir telefon yaparsan sıkıntısız Pazar payın Artar,eğer yapamassan Veda'laşırsın Teknoloji Dünyasına....
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yoksulseytan22 3 yıl
Eskiden ram ve işlemci yüzünden düşük seviye ve üst seviye telefonlarda yapabilecekleri kapasite farkları bariz fazlaydı.Atıyorum bir oyun yada iyi bir uygulama çalıştırması için üst seviye telefon almak zorunda kalıyorduk. Galaxy Ace kullanan adam Galaxy Ace 2nin çalıştırdığı uygulamalardan ve oyunlardan mahrum kalıyordu. Htc 8s kullanıyorum iki yıldır oda ikizimin telefonudur. Kendisi S3 daha sonra Lg G3e geçti. Onun pahalı telefonuyla yapabileceği şeyleri ben şuan piyasası 300 liraya düşmüş Htc 8s ile rahat yapıyorum. Ve hiç fark yok neredeyse kullanım açısından. Rahat ve hızlı internette gezinme, video izleme indirme, sosyal medya kullanmak kolay.
Yani işlemcisi 820 olsa nolur olmasa nolur. Bir tek 1080p video izleyemiyorum. O da sorun olmuyor. Bide kişiselleştirme yok Windows Phone un gıcıklığı. Yani demek istediğim 3000 liraya yaklaşmış telefonların çok büyük bir esprisi kalmadı şuan. Ha bataryası bir hafta giden telefon yaparlar 4000 lira olsada basarsın parayı rahat edersin.
1 Yanıt Yanıtla +5
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canguler917 3 yıl yoksulseytan22
yoksulseytan22
Eskiden ram ve işlemci yüzünden düşük seviye ve üst seviye telefonlarda yapabilecekleri kapasite farkları bariz fazlaydı.Atıyorum bir oyun yada iyi bir uygulama çalıştırması için üst seviye telefon almak zorunda kalıyorduk. Galaxy Ace kullanan adam Galaxy Ace 2nin çalıştırdığı uygulamalardan ve oyunlardan mahrum kalıyordu. Htc 8s kullanıyorum iki yıldır oda ikizimin telefonudur. Kendisi S3 daha sonra Lg G3e geçti. Onun pahalı telefonuyla yapabileceği şeyleri ben şuan piyasası 300 liraya düşmüş Htc 8s ile rahat yapıyorum. Ve hiç fark yok neredeyse kullanım açısından. Rahat ve hızlı internette gezinme, video izleme indirme, sosyal medya kullanmak kolay.
Yani işlemcisi 820 olsa nolur olmasa nolur. Bir tek 1080p video izleyemiyorum. O da sorun olmuyor. Bide kişiselleştirme yok Windows Phone un gıcıklığı. Yani demek istediğim 3000 liraya yaklaşmış telefonların çok büyük bir esprisi kalmadı şuan. Ha bataryası bir hafta giden telefon yaparlar 4000 lira olsada basarsın parayı rahat edersin.

kardeş s3 dersin,s4 dersin, g2 dersin,iphone 5 dersin, one x,one m7 dersin, discovery 2,gm 4g dersin anlarimda htc 8s ile lg g3 arasında uçurum var uçurum
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General. 3 yıl
Son şansı S820, S810 gibi tırt çıkarsa Htc yandı.
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1BilimAdamı 3 yıl
İstenilen cihazı yapabilirlerse yok satarlar ama yıllardır m7nin üzerine birşey koyamadılar
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