HTC'nin yeni amiral gemisinde One A9 izleri

HTC'nin geçen yıl iyi bir satış performansı gösteren üst seviye akıllı telefonu One A9, fiyatıyla epey eleştirilmişti ancak tasarımı ilgi görünce, kendinden sonraki cihazlara da referans olmaya başladı. HTC'nin yeni amiral gemi modeli de One A9 esintileri taşıyabilir.





Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre, HTC One A9 tasarım çizgileri One M10 amiral gemi modelinin de temelini oluşturacak. Bombeli arka kapak tasarımından ziyade daha düz bir yüzey, en üst orta kısma konumlanmış arka kamera, parmak izi okuyucu entegreli ön Home butonu gibi detaylar yeni amiral gemisinde bizleri bekliyor olacak.





Ayrıca HTC One M10 modelinin, firmanın şimdiye kadar ki en gelişmiş cihazı olacağı belirtiliyor. 5.1 inçlik 2K AMOLED ekran, bölgeye göre Snapdragon 820 veya Helio X20 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, lazer tabanlı otomatik odaklama özelliğine sahip 12MP Ultrapixel arka kamera, 3000mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi, Sense 8 kullanıcı arayüzü şimdilik gündemde olan özellikler.





>>HTC için 2015 kayıplar yılı oldu





Geçen yıl One M9 amiral gemi modelinden istediği verimi elde edemeyen HTC, One M9 Plus, One E9, One E9 Plus gibi bölgeye özel farklı versiyonlarla durumu toparlamaya çalıştı. Sonbahar dönemine kadar gelirlerinde de sıkıntı yaşayan HTC, One A9 ve ardından One X9 modelleriyle biraz olsun satışlarını artırmayı başardı.





Zaten durgunluk işaretleri vermeye başlayan akıllı telefon pazarında, amiral gemi modelinin ilgi görmemesi demek, maça yenik başlamak demek. Zira hemen tüm firmalar, yeni yıla mutlaka bir amiral gemi modeli ile başlıyor ve sonraki dönemlerde farklı segmentlere yönelik cihazlar piyasaya sürüyor. Daha yılın başında yaşanacak bir talihsizlik, tüm yılı etkileyebiliyor. HTC One M10 modelinin bu bakımdan Mart ayında özel bir etkinlikle tanıtılacağı konuşuluyor.

