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HTC'nin yeni amiral gemisinde One A9 izleri

Bu yıl akıllı telefon pazarında yeniden çıkışı hedefleyen HTC, kapalı kapılar ardında yeni amiral gemi modelini büyük bir titizlikle hazırlıyor. Yeni modelde One A9 izlerini görmemiz muhtemel.
3 yıl
7,5b
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30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin yeni amiral gemisinde One A9 izleri

HTC'nin geçen yıl iyi bir satış performansı gösteren üst seviye akıllı telefonu One A9, fiyatıyla epey eleştirilmişti ancak tasarımı ilgi görünce, kendinden sonraki cihazlara da referans olmaya başladı. HTC'nin yeni amiral gemi modeli de One A9 esintileri taşıyabilir.

Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre, HTC One A9 tasarım çizgileri One M10 amiral gemi modelinin de temelini oluşturacak. Bombeli arka kapak tasarımından ziyade daha düz bir yüzey, en üst orta kısma konumlanmış arka kamera, parmak izi okuyucu entegreli ön Home butonu gibi detaylar yeni amiral gemisinde bizleri bekliyor olacak. 

Ayrıca HTC One M10 modelinin, firmanın şimdiye kadar ki en gelişmiş cihazı olacağı belirtiliyor. 5.1 inçlik 2K AMOLED ekran, bölgeye göre Snapdragon 820 veya Helio X20 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, lazer tabanlı otomatik odaklama özelliğine sahip 12MP Ultrapixel arka kamera, 3000mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi, Sense 8 kullanıcı arayüzü şimdilik gündemde olan özellikler. 

>>HTC için 2015 kayıplar yılı oldu

Geçen yıl One M9 amiral gemi modelinden istediği verimi elde edemeyen HTC, One M9 Plus, One E9, One E9 Plus gibi bölgeye özel farklı versiyonlarla durumu toparlamaya çalıştı. Sonbahar dönemine kadar gelirlerinde de sıkıntı yaşayan HTC, One A9 ve ardından One X9 modelleriyle biraz olsun satışlarını artırmayı başardı. 

Zaten durgunluk işaretleri vermeye başlayan akıllı telefon pazarında, amiral gemi modelinin ilgi görmemesi demek, maça yenik başlamak demek. Zira hemen tüm firmalar, yeni yıla mutlaka bir amiral gemi modeli ile başlıyor ve sonraki dönemlerde farklı segmentlere yönelik cihazlar piyasaya sürüyor. Daha yılın başında yaşanacak bir talihsizlik, tüm yılı etkileyebiliyor. HTC One M10 modelinin bu bakımdan Mart ayında özel bir etkinlikle tanıtılacağı konuşuluyor. 

http://www.tweaktown.com/news/50018/htcs-new-flagship-phone-2560-1440p-amoled-display-4gb-ram/index.html Yorum Yaz
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wolf silver 3 yıl en beğenilen
Bende Gelecekteki haberleri şimdiden vereyim
Galaxy s7 de s6 izleri olacak
Note 6 da s7 ve note 5 izleri olacak
Xperia Z6 da z5 izleri olacak(gerçi z serisi hepsi aynı)
Lg g5 te g4 ve v10 İzleri olabilir.
İPhone 7 ise iPhone 6s izleri olacak.
Tüm telefon gündemini özetledim.
Bende Gelecekteki haberleri şimdiden vereyimGalaxy s7 de s6 izleri olacakNote 6 da s7 ve note 5 izleri olacakXperia Z6 da z5 izleri olacak(gerçi ...
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revelax 3 yıl
telefonun ortasına kocaman HTC yazında kurtulalım yahu arkada var öne neden bu logo koyma çabası
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assasin34 3 yıl
valla artık bu tip haberlerin hiçbiri şahsen umrumda değil.hangisi işinizi görüyorsa alın kullanın işte.artık hemen hemen hepsiyle aynı işleri yapıyoruz.ios-android sadece tercih etmek kalıyor.iPhone kullanan zaten onu kullanıyor.Android tarafında da zibilyon seçenek var.ben telefonlarda öyle ahım şahım yenilik olacağını düşünmüyorum artık..evirip çevirip birşeyler sürüyorlar işte.yersek!
valla artık bu tip haberlerin hiçbiri şahsen umrumda değil.hangisi işinizi görüyorsa alın kullanın işte.artık hemen hemen hepsiyle aynı işleri yapıyoruz.ios-and...
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DH Misafiri 3 yıl
Helio x20 asya ulkesine ozel olur bence.avrupa bolgesine 820 yaparlar en buyuk ihtimal
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kraix 3 yıl
Ben ülkeye geldiği ilk günden itibaren M7 kullanıyorum ve hala HTC den bir telefon bekliyorum...
HTC M7 her yerde örnek telefon olarak görseli gösteriliyor neredeyse her uygulama tanıtım broşüründe gösterilen telefon HTC M7 fark etmişssinizdir...
HTC M7 tasarımını yapsın siyah çerçeveleri kaldırsın yeterli başka birşeye gerek yok bu şekilde macera aramasın boş yere...
Tekrar bir ses firması ile iş ortaklığına gitsin sony 23 mp lik sensörü yapıştırsın M7 de ki başarının 2 3 katını yakalar...
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█Scorpion 3 yıl
Benim anlamadığım şey ilk olarak tasarımı HTC yapıyor sonra ayfon kopya çekiyor ama nedense Herkes HTC ayfondan tasarımı çaldı diye atıp tutuyor. Nedir bu ayfon aşkı hala anlamış değilim
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Master_Evil 3 yıl
çerçeve izleri taşır anca
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FlyingUnderpants 3 yıl
Tasarım anlamında lider olan bir firma bu son tasarımlarıyla sıradanlaşır ve ortalama bir tasarıma geçerse bu firmayı kimse kurtaramaz. HTC ateşle oynuyor.
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TTK YGLort 3 yıl
Bu bildiğin ayfon
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gungorveyusuf 3 yıl
Yav neye benzerse benzesin!...Bu kadar neden büyütüyorsunuz?...Önemli olan tasarımı ve donanımı...Ben HTC ONE M7 kullanıcısı olarak, iPhone 6'yı da beğendim HTC A9'u da...Ayrıca HTC ONE M7'nin ön tasarımı ve gizli açma kapama tuşu çok hoşuma gidiyordu...M7 den sonraki kasalarda köşe dönüşleri hiç hoşuma gitmemişti...Hakeza SONY XPERIA serisinin keskin köşelerini de beğenmiyorum...Benim HTC ONE M serisinde tek beğenmediğim kısım arkasındaki bombe ve köşeler(M8 ve M9'da ki)...HTC ONE M10'da AMOLED Ekran ve 32 Bit ses desteğide büyük beklentilerim arasında...
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Ginga Bishounen 3 yıl
2K ekraniniza tukureyim!
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BerkhanBalta 3 yıl
Cihazın donanımı mükemmele yakın olsun ama yinede öndeki o ""HTC"" logosu yüzünden alınacak bir telefon değil.
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Freexog 3 yıl
iç kısmı karmakarışık cihaz.. tamiri imkansız
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assasin34 3 yıl
valla artık bu tip haberlerin hiçbiri şahsen umrumda değil.hangisi işinizi görüyorsa alın kullanın işte.artık hemen hemen hepsiyle aynı işleri yapıyoruz.ios-android sadece tercih etmek kalıyor.iPhone kullanan zaten onu kullanıyor.Android tarafında da zibilyon seçenek var.ben telefonlarda öyle ahım şahım yenilik olacağını düşünmüyorum artık..evirip çevirip birşeyler sürüyorlar işte.yersek!
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