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HTC'nin yeni orta seviye modeli ortaya çıktı

3 yıl
2,4b
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7
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC'nin yeni orta seviye modeli ortaya çıktı
 
Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC'nin yeni orta seviye modeli Çin mobil düzenleme kurulunda (TENAA) ortaya çıktı. D828w koduna sahip modelin görüntülerine baktığımızda özellikle stereo hoparlörlerin ve genel tasarımın değiştirilmesi dikkat çekiyor.
Modelin listelendiği sayfadaki teknik özellikler ise 5.5" Full HD çözünürlükte ekran, 13MP ana kamera, 4 UltraPixel ön kamera, LTE bağlantı desteği, 2 GB sistem belleği ve 16 GB depolama alanı şeklinde. İşlemci ile ilgili 1.5 GHz saat hızında çalıştığı ve 4 çekirdekli olduğu bilgisi yer alıyor ancak cihazda hangi çipsetin kullanılacağı hala netleşmiş değil. Ayrıca depolama alanı da Micro SD kart desteği sayesinde arttırılabiliyor.
150 gram ağırlığa sahip olacak akıllı telefonun boyutları ise 157.7 x 78.89 x 7.9 mm olacak. Bunun yanında ise yeni modelin Android 5.1 işletim sistemi ile birlikte gelmesi ve 6 renk seçeneğine sahip olması bekleniyor (siyah, beyaz, altın, mavi, gri, turuncu, kırmızı). D828w ilk etapta Çin'de satışa çıkacak, sonrasında ise global pazarda satılıp satılmayacağı henüz netleşmiş değil.
HTC'nin yeni orta seviye modeli ortaya çıktı
 

http://www.gsmarena.com/unannounced_htc_d828w_passes_through_tenaa-news-13353.php Yorum Yaz
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302sino 3 yıl en beğenilen
Bir firma nasıl bu kadar geriye gider anlamak imkansız sizin 3 4 sene önce ürettiğiniz orta seviye cihaz oneS'di farkındaysanız.
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ounomaus 3 yıl
ya arkadaş bu ne kafası ya nasıl bu kadar çöp tasarım yapmayı başarıyorlar anlamıyorum
insanlar yeni farklı şeyler istiyor ama bunlar ne yaptıkları belli değil
madem htc kalite marka vs oluşturacaksın kasa metal olsun tamamen olmayabilir ama kenarlar vs olsun arka kapak plastik vs olabilir özellik ekle sanki htc için zor bunlar işlemci tahminimce klasik olarak qualcom snapdragon 410 olucak artık mediatek ile gitmek daha karlı olur ama at kafası htc ne bekliyon ki
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*siteci* 3 yıl
Cihazı beğendim ama ekran/kasa oranı daha yüksek olsa daha iyi olurmuş. İşlemcisi büyük ihtimal zayıf halkası olacak ve eğer eski kafa HTC ise fiyatı da yüksek olacağından satmayacak ama göreceğiz artık.
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kadirirdem 3 yıl
htc geriyemi gidiyor bana mı öyle geliyor bu tasarım nedir abi...
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BekirTemel 3 yıl
HTC bu yarışta geride kaldı,samsung da lg de sony de solladı ,ismi geçmiyor,yazık oldu.
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Snnrvp 3 yıl
Nasıl çirkin bi telefon yapabiliriz acaba.. Nasıl kimsenin alamayacağı bi telefon yapabiliriz acaba.. Nasıl insanları kendimizden soğutabiliriz acaba.. ??
Diye bi amaç olsa anca bu kadar olur.. HTC cidden kan kaybediyor.. One M7'den sonra sempatim oluşmuştu HTC firmasına ama maalesef soğumaya başladım şahsen.. :)
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Guaire 3 yıl
Eskiden Samsung'un çıkardığı telefonların hesabını tutamazdık, artık HTC'nin...

Samsung ders aldı, bunlar Samsung'un beceremediğini becermeye çalışıyor. Zaten sallantıdayken iyice batmak için aranıyor.
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302sino 3 yıl en beğenilen
Bir firma nasıl bu kadar geriye gider anlamak imkansız sizin 3 4 sene önce ürettiğiniz orta seviye cihaz oneS'di farkındaysanız.
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