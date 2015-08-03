HTC'nin yeni orta seviye modeli ortaya çıktı

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC'nin yeni orta seviye modeli Çin mobil düzenleme kurulunda (TENAA) ortaya çıktı. D828w koduna sahip modelin görüntülerine baktığımızda özellikle stereo hoparlörlerin ve genel tasarımın değiştirilmesi dikkat çekiyor.

Modelin listelendiği sayfadaki teknik özellikler ise 5.5" Full HD çözünürlükte ekran, 13MP ana kamera, 4 UltraPixel ön kamera, LTE bağlantı desteği, 2 GB sistem belleği ve 16 GB depolama alanı şeklinde. İşlemci ile ilgili 1.5 GHz saat hızında çalıştığı ve 4 çekirdekli olduğu bilgisi yer alıyor ancak cihazda hangi çipsetin kullanılacağı hala netleşmiş değil. Ayrıca depolama alanı da Micro SD kart desteği sayesinde arttırılabiliyor.

150 gram ağırlığa sahip olacak akıllı telefonun boyutları ise 157.7 x 78.89 x 7.9 mm olacak. Bunun yanında ise yeni modelin Android 5.1 işletim sistemi ile birlikte gelmesi ve 6 renk seçeneğine sahip olması bekleniyor (siyah, beyaz, altın, mavi, gri, turuncu, kırmızı). D828w ilk etapta Çin'de satışa çıkacak, sonrasında ise global pazarda satılıp satılmayacağı henüz netleşmiş değil.

http://www.gsmarena.com/unannounced_htc_d828w_passes_through_tenaa-news-13353.php