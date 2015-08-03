HTC'nin yeni orta seviye modeli ortaya çıktı

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC'nin yeni orta seviye modeli Çin mobil düzenleme kurulunda (TENAA) ortaya çıktı. D828w koduna sahip modelin görüntülerine baktığımızda özellikle stereo hoparlörlerin ve genel tasarımın değiştirilmesi dikkat çekiyor.
Modelin listelendiği sayfadaki teknik özellikler ise 5.5" Full HD çözünürlükte ekran, 13MP ana kamera, 4 UltraPixel ön kamera, LTE bağlantı desteği, 2 GB sistem belleği ve 16 GB depolama alanı şeklinde. İşlemci ile ilgili 1.5 GHz saat hızında çalıştığı ve 4 çekirdekli olduğu bilgisi yer alıyor ancak cihazda hangi çipsetin kullanılacağı hala netleşmiş değil. Ayrıca depolama alanı da Micro SD kart desteği sayesinde arttırılabiliyor.
150 gram ağırlığa sahip olacak akıllı telefonun boyutları ise 157.7 x 78.89 x 7.9 mm olacak. Bunun yanında ise yeni modelin Android 5.1 işletim sistemi ile birlikte gelmesi ve 6 renk seçeneğine sahip olması bekleniyor (siyah, beyaz, altın, mavi, gri, turuncu, kırmızı). D828w ilk etapta Çin'de satışa çıkacak, sonrasında ise global pazarda satılıp satılmayacağı henüz netleşmiş değil.
http://www.gsmarena.com/unannounced_htc_d828w_passes_through_tenaa-news-13353.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
insanlar yeni farklı şeyler istiyor ama bunlar ne yaptıkları belli değil
madem htc kalite marka vs oluşturacaksın kasa metal olsun tamamen olmayabilir ama kenarlar vs olsun arka kapak plastik vs olabilir özellik ekle sanki htc için zor bunlar işlemci tahminimce klasik olarak qualcom snapdragon 410 olucak artık mediatek ile gitmek daha karlı olur ama at kafası htc ne bekliyon ki
Diye bi amaç olsa anca bu kadar olur.. HTC cidden kan kaybediyor.. One M7'den sonra sempatim oluşmuştu HTC firmasına ama maalesef soğumaya başladım şahsen.. :)
Samsung ders aldı, bunlar Samsung'un beceremediğini becermeye çalışıyor. Zaten sallantıdayken iyice batmak için aranıyor.