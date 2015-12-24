HTC'nin yeni silahı One X9 resmiyet kazandı

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HTC'nin orta seviye akıllı telefon pazarına premium ürünler sunma stratejisinin ilk hamlesi One A9'dan sonra bu kez One X9 akıllı telefonu karşımızda. Tasarım tarafında bazı yenilikler sunan cihaz, satışları artırma konusunda HTC'nin en büyük kozlarından birisi olacak.
HTC One X9 modeli ile ilgili göze çarpan iki önemli değişiklik bulunuyor. Bunlardan birisi logonun alt kısımdan alınarak üst kısma taşınması ve bu sayede çerçevelerin de incelmesi. İkincisi ise ekran üzerindeki menü tuşları aşağı indirilmesi ve plastik panel üzerine yerleşmesi. HTC'nin One serisi cihazlarında uzun süredir eleştiri konusu olan bu iki unsurun giderilmesi tüketici tarafına da olumlu olarak yansıyacaktır.
Cihazın gövdesi alüminyum alaşımdan imal edilirken, BoomSound hoparlörler alt ve üst kenarlara bitiştirilmiş. Arka kısımda, Nexus 6P modelinden hatırlayacağımız biçimde, kamera ve flaş için özel bir bölüm tasarlanmış. Cihazın tasarım çizgileri One A9 izlerini taşıyor.
HTC One X9 modelinde 5.5 inçlik Full HD IPS ekran yer alıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve PowerVR 6200 grafik birimi barındıran Helio X10 yonga setinin güç verdiği model, 3GB RAM ve 32GB artırılabilir kapasite ile geliyor. Arka kısımda OIS destekli 13MP çözünürlüğündeki kamera ve ön kısımda Ultrapixel kamera yanında cihazda RAW fotoğraf çekimi de mümkün hale getirilmiş.
3000mAh kapasiteli bir batarya barındıran HTC One X9, Çin'de 370$ civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. One A9 modelinden daha düşük bir fiyata sahip olduğu görülen One X9'un BoomSound hoparlör ekstrası da tüketiciden kabul görecektir. Android 6.0 ile gelecek modelin ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.
http://www.engadget.com/2015/12/24/htc-one-x9-china/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
htc m10 muhtemelen buna benzer tasarımda çıkacak tabi daha iyi özelliklerle.
bu telefon harika duruyor.. aferin lan htc :)
Özetle: One A9 ABD verisyonu: 32GB flash, 3GB ram, 400 USD lansman fiyatı (fiyatı daha sonra 500 USD seviyesine çektiler).
One A9 Avrupa versiyonu: 16GB/2GB depolama, 2500 TL Türkiye fiyatı. Ayrıca Avrupa versiyonunun nexus güncellemelerini takip edip etmeyeceği meçhul. Htc, ABD versiyonunda operatörden alınmamış cihazlar için nexus güncellemelerini 2 hafta içinde vermeyi taahhüt etmekte.
hocam ses konusunu unutuyorsun bence. direk donanıma göre değerlendirmek mantıklı gelmiyor. marshall london'u 100-150 dolar civarına beklemek gibi...
demek istediğim işini hangisi görüyorsa onu al, verdiğin paraya değecek özellikleri olan şeyler al. benim için meizu pro 5 mesela tam olarak değer fiyatına. incelemeleri değerlendirip, kendim bakıp ikisinden birini alırım büyük olasılıkla.
yine de premium ürün diye yüksek fiyat koymuşlar. 300 dolar ve altı olsa direk alınabilirdi.
9.75/10
180 dolardan fazla olmamalı
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