HTC'nin yeni silahı One X9 resmiyet kazandı

HTC'nin bir süredir ipuçlarını vermeye başladığı yeni kurtarıcı akıllı telefonu One X9, bugün itibariyle Çin'de resmiyet kazandı. One A9 ile birlikte One X9 firmanın en önemli silahları olacak.