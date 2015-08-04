Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'nin yeni tasarım anlayışına sahip Desire 728'in görüntüleri ortaya çıktı

3 yıl
3,3b
1
18
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC'nin yeni tasarım anlayışına sahip Desire 728'in görüntüleri ortaya çıktı

HTC bir süredir One M7 modeli ile birlikte başlattığı tasarım anlayışına uygun akıllı telefonlar üretiyor. Ancak yeni yayınlanan Desire 728 modeline ait görsellere bakacak olursak bu tasarım anlayışının değiştirildiğini görüyoruz.
Yeni tasarım anlayışına baktığımızda ise Huawei havası yakalandığını söyleyebilirim. Özellikle Çin'li üreticinin geçtiğimiz günlerde duyurduğu Honor 4A modeli bu görsellerde ortaya çıkan Desire 728 ile tasarım konusunda önemli benzerliklere sahip. Diğer yandan HTC'nin bugün yaygın olarak kullandığı tasarıma göre üst ve alt boşlukların bir miktar azaldığını görüyoruz. Stereo hoparlörlerin yapısı da değiştirilerek daha ufak ızgaralar kullanılmış.
HTC'nin yeni tasarım anlayışına sahip Desire 728'in görüntüleri ortaya çıktı
 
HTC üst seviye telefonlarındaki yekpare kasayı genelde metalden imal ederken orta seviyede ise polikarbonat kullanıyordu. Desire 728'e baktığımızda ise çerçevelerin metal, arka kapağın ise polikarbonat olduğunu görüyoruz. Ayrıca cihazın sol kısmında yer alan sim kart ve hafıza kartı girişlerinde de iğneli/kızaklı yapı yerine kapalı bir yapı kullanıldığını görüyoruz.
Modelin teknik özelliklerine baktığımızda ise bizleri ; 5.5" HD çözünürlükte ekran, 13 MP arka ve 5 MP ön kamera, MediaTek'in 8 çekirdekli bir çipseti karşılıyor. Bunun yanında modelin Android 5.1 işletim sistemi ve Sense 7 arayüzü ile birlikte geleceği de sızıntılarda belirtilmiş.
Yeni tasarım anlayışı HTC'nin önemli bir yenilenme sürecine girdiğini gösteriyor. Bu tasarımın bir sonraki üst seviye modelleri nasıl etkileyeceği ise merak konusu. 

http://www.phonearena.com/news/HTC-Desire-728-stars-in-real-life-pictures-mid-range-specs-and-dual-front-facing-speakers-probably-in-tow_id72242 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Massibe 3 yıl en beğenilen
Sony cihazları andırıyor
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DownClock01 3 yıl
Bu kadar saçmalayan bir firma nasıl oluyor da halen ayakta duruyor anlayamadım...
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Jack Rabbit Slims 3 yıl
At çöpe gitsin. M8 tasarımından htc yazan bandı çıkar mükemmel zaten, zorlamaya gerek yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
sony ve huawei p serisini andırıyor bence daha özgün tasarım olabilirdi htc...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GIRALİÇEM 3 yıl
5" orta segmentde neden yok! Yani 1gb ramli işe yaramaz modelleri oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
There goes your life 3 yıl
iphone 6?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sylargray 3 yıl
Önden One M9 çıkmadan önce oratalıkta dolaşan konsept fotoğraflardaki cihaza benzemiş. Umarım M10'da da aynı tasarım çizgilerini görürüz.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustafas42 3 yıl
O kapaklar cokmu matrak bozulacak diye kullanamıyorsun en guzeli igneli yapı htc de sony de bu anlayıştan vazgeçmeli bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DownClock01 3 yıl
Bu kadar saçmalayan bir firma nasıl oluyor da halen ayakta duruyor anlayamadım...
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lokmanbalci 3 yıl
Amiral gemilerinde bi değişiklik yapacağını sanmıyorum ama yaparsa da diğer samsungdan falan yine iyi olur. Alttaki hoparlör biraz daha uzun olsaymış daha şık olurmuş sanki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
| OMG! | 3 yıl
htc güzeldi ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
funkerman 3 yıl
Bence güzel olmuş arka taraf sony on taraf iphone olmuş :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bestofMd 3 yıl
Sony'den bş tek kamera farklı
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vipracing 3 yıl
HTC batmaya iyice kararlı anlaşılan....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GamingMan 3 yıl
Htc logosu olan barı hoparlörle birleştirmesi eskisine göre daha iyi olmuş ama keşke kapasitif butonları ekleyip sanal butonları kaldırsalardı da ekranı tamamen bize bıraksalardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3339 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, özellikler ve
4 etiket daha yeni sızıntı htc tasarım
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Sony Xperia C5 Ultra ve Xperia M5 hakkında her şey: Orta segment telefon yarışı kızışıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim