HTC'nin yeni tasarım anlayışına sahip Desire 728'in görüntüleri ortaya çıktı

HTC bir süredir One M7 modeli ile birlikte başlattığı tasarım anlayışına uygun akıllı telefonlar üretiyor. Ancak yeni yayınlanan Desire 728 modeline ait görsellere bakacak olursak bu tasarım anlayışının değiştirildiğini görüyoruz.

Yeni tasarım anlayışına baktığımızda ise Huawei havası yakalandığını söyleyebilirim. Özellikle Çin'li üreticinin geçtiğimiz günlerde duyurduğu Honor 4A modeli bu görsellerde ortaya çıkan Desire 728 ile tasarım konusunda önemli benzerliklere sahip. Diğer yandan HTC'nin bugün yaygın olarak kullandığı tasarıma göre üst ve alt boşlukların bir miktar azaldığını görüyoruz. Stereo hoparlörlerin yapısı da değiştirilerek daha ufak ızgaralar kullanılmış.

HTC üst seviye telefonlarındaki yekpare kasayı genelde metalden imal ederken orta seviyede ise polikarbonat kullanıyordu. Desire 728'e baktığımızda ise çerçevelerin metal, arka kapağın ise polikarbonat olduğunu görüyoruz. Ayrıca cihazın sol kısmında yer alan sim kart ve hafıza kartı girişlerinde de iğneli/kızaklı yapı yerine kapalı bir yapı kullanıldığını görüyoruz.

Modelin teknik özelliklerine baktığımızda ise bizleri ; 5.5" HD çözünürlükte ekran, 13 MP arka ve 5 MP ön kamera, MediaTek'in 8 çekirdekli bir çipseti karşılıyor. Bunun yanında modelin Android 5.1 işletim sistemi ve Sense 7 arayüzü ile birlikte geleceği de sızıntılarda belirtilmiş.

Yeni tasarım anlayışı HTC'nin önemli bir yenilenme sürecine girdiğini gösteriyor. Bu tasarımın bir sonraki üst seviye modelleri nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

http://www.phonearena.com/news/HTC-Desire-728-stars-in-real-life-pictures-mid-range-specs-and-dual-front-facing-speakers-probably-in-tow_id72242