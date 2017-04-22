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HTC’nin yeni telefonu “HTC U 11” olacak

Evan Blass HTC’nin yeni akıllı telefonun “HTC U 11” olarak anılacağını iddia etti. Ayrıca akıllı telefonun beyaz, siyah, mavi, kırmızı ve gri olarak 5 farklı renk seçeneğine sahip olacağı düşünüyor.
2 yıl
4,9b
1
15
Cep Telefonları
Emre Karakullukçu
Yazar
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HTC’nin U serisinin yeni üyesi olacak olan HTC Ocean, bir süre önce paylaşılan görseller ve tanıtım videosunun ardından yalnızca HTC U olarak anılmaya başlanmıştı. Teknoloji dünyasına dair paylaşımlarıyla ün kazanan Evan Blass, akıllı telefonun “HTC U 11” olarak anılacağını, yani geçtiğimiz sene satışa sunulan HTC U 10'un devam modeli olacağını öne sürdü.

Tahminlere göre 5.5 inch ekrana sahip olacak akıllı telefonun (diğer özellikleri yukarıdaki haberimizden görüntüleyebilirsiniz) kenar kısımlarında sensörler yer alacak. Evan Blass tüm bu özelliklerin yanı sıra akıllı telefonun siyah, mavi, kırmızı, beyaz, ve gümüş grisi olmak üzere 5 farklı renk seçeneğine sahip olacağını duyurdu ancak renk seçeneklerinin satış noktasına göre çeşitlilik göstereceğinin de altını çizdi.


http://www.androidpolice.com/2017/04/21/htcs-upcoming-flagship-may-branded-htc-u-11-come-five-different-colors/ Yorum Yaz
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Cosster 2 yıl en beğenilen
Sadece U de geç yeni bir sayfa aç 11 nedir?
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DH Misafiri 2 yıl
Ben uzun yıllar HTC nin tüm M modellerini kullandım. Hiç bir sıkıntı yaşamadım. Aksine ses konusunda üstüne telefon tanımam ama gerçekten artık yenilikçi bir şeyler yapmalı
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gulsmmm 2 yıl
güzel telefon
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BoZ-OK 2 yıl
Arkadaşlar ABD den arkası silver on panel siyah olan htc10 getirtmeyi planlıyorum U tasarım ve donanım anlamında beni pek etkilemedi sizce U mı yoksa 10 modeli mı ????? beklemeye değer mı dersiniz ?
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system electronıc 2 yıl BoZ-OK
BoZ-OK
Arkadaşlar ABD den arkası silver on panel siyah olan htc10 getirtmeyi planlıyorum U tasarım ve donanım anlamında beni pek etkilemedi sizce U mı yoksa 10 modeli mı ????? beklemeye değer mı dersiniz ?

HTC nankör bir firma, kısa süre sonra HTC 10 un fişini çekerler, bu saatten sonra HTC 10 alınmaz bence. Almışken, hele de yurtdışı olacaksa yeni model almak daha mantıklı.
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Whippoorwill 2 yıl
Sony'den sonra HTC'de isimlendirmede çağ atlamış.
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kadirirdem 2 yıl
Fiyatı yine yüksekten verirlerse işleri çok zor,zaten geç geliyor oradan da kayıp var.
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Nuroxy 2 yıl
S8 ve S8 edge fiyatlarına bakın önce daha tanıtılmadan fiyat muhabbeti yapıyonuz olum :D
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xense 2 yıl
herzaman ki tezimi yineliyorum. htcden uzak durun.. basınız agrımasın..
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TheCapedCrusader 2 yıl
yav he he piyasadaki en iyi telefonlar htc'den cıkıyor
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drjacob 2 yıl
kamerasını merak ile bekliyorum
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Guest-F8946C419 2 yıl
"Ultra" kısaltması olacağı kesin.
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12 Angry Men 2 yıl
Bir şey olacağı yok ama insan bekliyor işte. :D
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