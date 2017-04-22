HTC’nin yeni telefonu “HTC U 11” olacak





HTC’nin U serisinin yeni üyesi olacak olan HTC Ocean, bir süre önce paylaşılan görseller ve tanıtım videosunun ardından yalnızca HTC U olarak anılmaya başlanmıştı. Teknoloji dünyasına dair paylaşımlarıyla ün kazanan Evan Blass, akıllı telefonun “HTC U 11” olarak anılacağını, yani geçtiğimiz sene satışa sunulan HTC U 10'un devam modeli olacağını öne sürdü.

Tahminlere göre 5.5 inch ekrana sahip olacak akıllı telefonun (diğer özellikleri yukarıdaki haberimizden görüntüleyebilirsiniz) kenar kısımlarında sensörler yer alacak. Evan Blass tüm bu özelliklerin yanı sıra akıllı telefonun siyah, mavi, kırmızı, beyaz, ve gümüş grisi olmak üzere 5 farklı renk seçeneğine sahip olacağını duyurdu ancak renk seçeneklerinin satış noktasına göre çeşitlilik göstereceğinin de altını çizdi.

http://www.androidpolice.com/2017/04/21/htcs-upcoming-flagship-may-branded-htc-u-11-come-five-different-colors/