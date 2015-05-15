Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hackerların yeni hedefi Starbucks uygulaması oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,2b
1
21
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hackerların yeni hedefi Starbucks uygulaması oldu
 
Dünyaca ünlü kahve dükkanları zinciri Starbucks'ın adı son zamanlarda ilginç bir hack olayıyla anılıyor. Mobil uygulaması üzerinden ödeme yapılmasına olanak veren Starbucks'ın başı bu özellik yüzünden epey ağrıyacak gibi görünüyor.
Geçtiğimiz günlerde Reddit platformundaki bazı kullanıcılar mobil ödeme yapmak için Starbucks uygulamasına kaydettikleri kredi kartlarından harcama yapıldığını fark ederken , kullanıcılara sık aralıklarla Starbucks için ödeme yapıldığı şeklinde maillerin gönderilmesi ise dolandırıcılığın erken ortaya çıkmasına sebep oldu. Saldırganların ele geçirdikleri üyelikler ile direk veya Paypal üzerinden uygulamaya tanımlanan kredi kartlarından başka hesaplara Starbucks hediye kartı gönderdikleri düşünülüyor. Kullanıcıların kredi kartlarından çekilen tutarların genellikle 20-30 dolar gibi düşük rakamlar olması da yine bu sebep ile açıklanıyor.

Diğer yandan Starbucks konuyla ilgili açıklama yaparken uygulamada herhangi bir güvenlik açığı bulunmadığını belirtiyor. Bu durumda hackerların deneme yanılma yöntemiyle zayıf şifreleri kırabileceği ihtimali üzerinden duruluyor. Açıklamalara göre uygulamayı kullanan kişilerin otomatik ödeme yöntemlerini silmesi ve şifrelerini daha güvenli bir şifre ile değiştirmesi daha güvenli olabilir. Starbucks uygulaması ülkemizde aktif olarak kullanılmadığı için Türkiye'de ki müşteriler için herhangi bir potansiyel tehdit bulunmuyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
doctor_bey 4 yıl en beğenilen
Elin adamı 20-30$ a az bir meblağ diyor, bizde o para için 3-4 gün çalışanlar var, halimiz harap...


Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl
doctor_bey
Elin adamı 20-30$ a az bir meblağ diyor, bizde o para için 3-4 gün çalışanlar var, halimiz harap...

Senin asgari ücretin de 2000 Dolar olsa, 100 de biri az gelir.
Ya da bizde 9.50 lira çalınsa , biz de az deriz..
doctor_beyElin adamı 20-30$ a az bir meblağ diyor, bizde o para için 3-4 gün çalışanlar var, halimiz harap...Senin asgari ücretin de ...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alphekka 4 yıl
şu chai tea latte adı altında çakma salep satan firma değil mi bu :)
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
VatandA.Ş. 4 yıl
O kadar özenti bir kitlesi varki yanından geçerken bile anlayabiliyorsun. Yani kimsenin amacı kahve içmek değil o mekanda bulunmak millet çok para bayılınca kendini asil hissediyor galiba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CuteRobot 4 yıl
Özentiler aylıklarıni alip kosuyor ve 10 dakikalugina zengin havasina giriyorlar bi kahveye 10 tl verecem bide siraya girip o kadar bekleyecem cok komik millet kahveye 10tl vermek icin sirada
avrupada amerikada adam 3 4 bin $ aliyor 4$ ona cok bisey degil oturup kahvesini iciyorda sen en iyi ihtimal memursan 1800 lira aliyosun gidip 10 lira kahve aliyosan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Her yıl koşa koşa 3000'e Zamzung telefon alırken iyi, kahveye 7-8 lira vermek sorun ama değil mi?


1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl OnLiNe MaNaGeR
3000 e koşa koşa Zamzung alırken de iyi olduğu kadar, yürüye yürüye Gayfon alırken de iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 4 yıl
Burası hem self servis hemde fahiş fiyata kahve satan ve sözde milleti bir havalara sokan yer değilmi? eline kahvesini alıp oturanın kendisini şirket ceo su triplerinde zanneden ama aslında facebook ta yukarı aşağı yapan işsizlerin olduğu yer.bu kadar parayı bi kahveye veriyorsanız bırakında ayağınıza gelsin bari.
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uguralcepp 4 yıl gurkanse
gurkanse
Burası hem self servis hemde fahiş fiyata kahve satan ve sözde milleti bir havalara sokan yer değilmi? eline kahvesini alıp oturanın kendisini şirket ceo su triplerinde zanneden ama aslında facebook ta yukarı aşağı yapan işsizlerin olduğu yer.bu kadar parayı bi kahveye veriyorsanız bırakında ayağınıza gelsin bari.

Starbucks un ucuz olduğunu savunmuyorum. Ancak şu an hayat da pahalı. Kahvehanelerin büyük çoğunluğunda en ucuz olan çay 1 TL ve orta halli kafelerde 2-2,5TL den aşağıda değil. Kahve istiyorsun 6-7 TL. Starbucks'ın en azından kalitesinden yararlanılıp 1 kahve ile hem internete girip hem de garson sıkıştırması olmadan rahatça oturması da cabası.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yduman 4 yıl gurkanse
gurkanse
Burası hem self servis hemde fahiş fiyata kahve satan ve sözde milleti bir havalara sokan yer değilmi? eline kahvesini alıp oturanın kendisini şirket ceo su triplerinde zanneden ama aslında facebook ta yukarı aşağı yapan işsizlerin olduğu yer.bu kadar parayı bi kahveye veriyorsanız bırakında ayağınıza gelsin bari.

Şaka gibisiniz. Hangi cafe restoran pub vs yerde taptaze çekilmiş kahveyi 5-6TL gibi bir fiyata içebiliyorsunuz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl
doctor_bey
Elin adamı 20-30$ a az bir meblağ diyor, bizde o para için 3-4 gün çalışanlar var, halimiz harap...

Senin asgari ücretin de 2000 Dolar olsa, 100 de biri az gelir.
Ya da bizde 9.50 lira çalınsa , biz de az deriz..
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
apodur 4 yıl
50TL ye adam öldürülebilen bir onu geçtik trafikte hatalarımızdan dolayı bile :(
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Longm4n 4 yıl
Iyı yapmışlar soğudum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alphekka 4 yıl
şu chai tea latte adı altında çakma salep satan firma değil mi bu :)
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr xXx 4 yıl
Onlara göre az göre muazzam bir para
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl en beğenilen
Elin adamı 20-30$ a az bir meblağ diyor, bizde o para için 3-4 gün çalışanlar var, halimiz harap...


Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4242 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama ve app
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Sonsuz" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Ahmet ve Osman İnceliyor 4 yıl Haftanın iOS oyun ve uygulamaları video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim