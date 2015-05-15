Hackerların yeni hedefi Starbucks uygulaması oldu

Dünyaca ünlü kahve dükkanları zinciri Starbucks'ın adı son zamanlarda ilginç bir hack olayıyla anılıyor. Mobil uygulaması üzerinden ödeme yapılmasına olanak veren Starbucks'ın başı bu özellik yüzünden epey ağrıyacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde Reddit platformundaki bazı kullanıcılar mobil ödeme yapmak için Starbucks uygulamasına kaydettikleri kredi kartlarından harcama yapıldığını fark ederken , kullanıcılara sık aralıklarla Starbucks için ödeme yapıldığı şeklinde maillerin gönderilmesi ise dolandırıcılığın erken ortaya çıkmasına sebep oldu. Saldırganların ele geçirdikleri üyelikler ile direk veya Paypal üzerinden uygulamaya tanımlanan kredi kartlarından başka hesaplara Starbucks hediye kartı gönderdikleri düşünülüyor. Kullanıcıların kredi kartlarından çekilen tutarların genellikle 20-30 dolar gibi düşük rakamlar olması da yine bu sebep ile açıklanıyor.



Diğer yandan Starbucks konuyla ilgili açıklama yaparken uygulamada herhangi bir güvenlik açığı bulunmadığını belirtiyor. Bu durumda hackerların deneme yanılma yöntemiyle zayıf şifreleri kırabileceği ihtimali üzerinden duruluyor. Açıklamalara göre uygulamayı kullanan kişilerin otomatik ödeme yöntemlerini silmesi ve şifrelerini daha güvenli bir şifre ile değiştirmesi daha güvenli olabilir. Starbucks uygulaması ülkemizde aktif olarak kullanılmadığı için Türkiye'de ki müşteriler için herhangi bir potansiyel tehdit bulunmuyor.