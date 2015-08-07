Hacklenen Tesla Model S'in güvenlik güncellemesi tüm araçlara ulaştı

Güvenlik şirketi LookOut'un kurucularından Kevin Mahaffey ve Cloudflare‘da çalışan güvenlik uzmanı Marc Rogers Tesla'nın araç içi sistem güvenliğini test etmek için bir araya geldiler. İkili araç içi sisteme tarayıcının sebep olduğu bir açık sayesinde sızmayı başarabilmiş ancak bunun için önceden araç içi sistemle fiziksel bağlantıya geçilip bir Trojan yüklemek gerekiyor. Bunun ardından ise araç 10km/saat'ten daha az hızla giderken dışarıdan müdahaleye açık hale geliyor. Saldırı sırasında ise akıllı araç içi sistemi, müzik ve ekranlar komple kapatılabiliyor. Kısa bir süre sonra araç da bu terslikten etkilenerek duruyor.

Tesla, en güvenli araç içi sisteme sahip olduğunu iddia ediyor. Saldırının detaylarına baktığımızda da aracın ele geçirilmesi hiç de kolay olmamış gibi. Ancak bu tarz gelişmelere büyük önem veren üretici kısa bir süre içerisinde bu açığı da gideren bir güvenlik güncellemesi yayınlamış.

En önemli kısmı ise yayınlanan güncellemenin kısa sürede tüm araçlara ulaşmış olması. Hatırlanacağı gibi Fiat Chrysler'ın başına gelen olayın ardından 1.4 milyon cihazın servise çağrılmasının asıl sebebi güncelleme yapmanın bir çok kullanıcı için zor olmasıydı. Aslında bu tarz araçlarda da yeni yazılımı indirip harici bir depolama birimine aktararak araca bağladığınızda güncelleme yapabiliyorsunuz. Ancak herkesin teknolojiyle içli dışlı olmaması, bu şekilde güncellemenin biraz uğraştırıcı olması ve sürücülerin risk almak istememesi gibi sebepler onları güncelleme yapmaktan uzaklaştırıyor. Tesla'nın araçlarında yer alan özellik sayesinde güncellemeler Wifi üzerinden otomatik olarak yüklenebiliyor. Bu durumda kullanıcılar güvenlik güncellemelerine hiç bir eylem gerektirmeden ve hatta çoğu zaman fark etmeden kavuşmuş oluyorlar. Hemde tüm araçlar bir gün gibi bir süre içinde eksiksiz olarak güncellenmiş oluyor.

http://www.engadget.com/2015/08/06/tesla-model-s-hack/