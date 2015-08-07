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Hacklenen Tesla Model S'in güvenlik güncellemesi tüm araçlara ulaştı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,3b
1
18
Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Hacklenen Tesla Model S'in güvenlik güncellemesi tüm araçlara ulaştı
Son dönemlerde otomobil dünyasında hack skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Fiat Chrysler'in 1.4 milyon aracı geri çağırması ve General Motors'un araç içi sisteminde güvenlik açığının ortaya çıkmasının etkileri henüz geçmişken bu kez Tesla Model S'den benzer bir haber geldi.
Güvenlik şirketi LookOut'un kurucularından Kevin Mahaffey ve Cloudflare‘da çalışan güvenlik uzmanı Marc Rogers Tesla'nın araç içi sistem güvenliğini test etmek için bir araya geldiler. İkili araç içi sisteme tarayıcının sebep olduğu bir açık sayesinde sızmayı başarabilmiş ancak bunun için önceden araç içi sistemle fiziksel bağlantıya geçilip bir Trojan yüklemek gerekiyor. Bunun ardından ise araç 10km/saat'ten daha az hızla giderken dışarıdan müdahaleye açık hale geliyor. Saldırı sırasında ise akıllı araç içi sistemi, müzik ve ekranlar komple kapatılabiliyor. Kısa bir süre sonra araç da bu terslikten etkilenerek duruyor.
Tesla, en güvenli araç içi sisteme sahip olduğunu iddia ediyor. Saldırının detaylarına baktığımızda da aracın ele geçirilmesi hiç de kolay olmamış gibi. Ancak bu tarz gelişmelere büyük önem veren üretici kısa bir süre içerisinde bu açığı da gideren bir güvenlik güncellemesi yayınlamış.
En önemli kısmı ise yayınlanan güncellemenin kısa sürede tüm araçlara ulaşmış olması. Hatırlanacağı gibi Fiat Chrysler'ın başına gelen olayın ardından 1.4 milyon cihazın servise çağrılmasının asıl sebebi güncelleme yapmanın bir çok kullanıcı için zor olmasıydı. Aslında bu tarz araçlarda da yeni yazılımı indirip harici bir depolama birimine aktararak araca bağladığınızda güncelleme yapabiliyorsunuz. Ancak herkesin teknolojiyle içli dışlı olmaması, bu şekilde güncellemenin biraz uğraştırıcı olması ve sürücülerin risk almak istememesi gibi sebepler onları güncelleme yapmaktan uzaklaştırıyor. Tesla'nın araçlarında yer alan özellik sayesinde güncellemeler Wifi üzerinden otomatik olarak yüklenebiliyor. Bu durumda kullanıcılar güvenlik güncellemelerine hiç bir eylem gerektirmeden ve hatta çoğu zaman fark etmeden kavuşmuş oluyorlar. Hemde tüm araçlar bir gün gibi bir süre içinde eksiksiz olarak güncellenmiş oluyor.

http://www.engadget.com/2015/08/06/tesla-model-s-hack/ Yorum Yaz
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face1tr 4 yıl en beğenilen
cihaz soruyor mu android gibi 5.1.1 çıktı, yüklim mi diye?
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Umutcan 4 yıl tuanarentacar
tuanarentacar

merhaba sistem çok güzel ama maalesef dışarıdan virüs vs gibi sorunlar la karşılaşmak mümkün www.tuanarentacar.com olarak aldığımız iki araç da bu tarz bi olayla karşılaştık sistemin hayata geçmesi ve güvenlik sorununun ortadan kalkması çok iyi olur

Reklam yapacağım diye saçmalamışsın.
tuanarentacarmerhaba sistem çok güzel ama maalesef dışarıdan virüs vs gibi sorunlar la karşılaşmak mümkün www.tuanarentacar.com olarak ...
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Glukhovsky 4 yıl Elsa
Elsa
Glukhovsky

Bir mühendis olarak söylüyorum, Wifi ile kullanıcı tarafından guncellenebilmesi iyi bir özellik değil. Sistem dışarıya açık olduğu hacklenebilmesi daha kolay. Araçlar için dışarıya daha kapalı sistemler lazım.

Sen bayan değil miydin


Mühendis bayan olamaz mı
ElsaGlukhovskyBir mühendis olarak söylüyorum, Wifi ile kullanıcı tarafından guncellenebilmesi iyi bir özellik değ...
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dmitnick 4 yıl
Bilgilrndirme icin tesekkurler hemen servise guncellemeye gidiyorum.
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Okisht 4 yıl dmitnick
Haberi okusaydınız güncelleme için servise gidilmemesi gerektiğini bilirdiniz
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tural.i 4 yıl
kimse de demiyor ki, tesla kaç tane satmış, chrysler kaç tane satmış, teslanın sorunu çözmesi tabiki daha kolay olacak
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OverClocK1ng 4 yıl
Yine de en güvenlisi buymuş. Baksanıza. Araca fiziksel olarak binip, trojan yüklemek lazım. 10 km üstünde hızda olduğu zaman bir zarar olmuyor. İllâ altında olması lazım. Ayrıca freni, gazı falan ele geçiremiyor da, araç bir süre sonra duruyor sadece.
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Görmebak 4 yıl
Teslanın bu stratejisi ona çok prestij sağladı tabi neden sağlamasın diğer araç firmalarını hacklettirerek,güvenlik yazılımları faso fiso bakın bize hacklenemiyoruz onların güvenliksiz araçlarını tercih edeceğinize bizi tercih edin mantığını akıllara kazıttı.
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Glukhovsky 4 yıl
Bir mühendis olarak söylüyorum, Wifi ile kullanıcı tarafından guncellenebilmesi iyi bir özellik değil. Sistem dışarıya açık olduğu hacklenebilmesi daha kolay. Araçlar için dışarıya daha kapalı sistemler lazım.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Elsa 4 yıl Glukhovsky
Glukhovsky

Bir mühendis olarak söylüyorum, Wifi ile kullanıcı tarafından guncellenebilmesi iyi bir özellik değil. Sistem dışarıya açık olduğu hacklenebilmesi daha kolay. Araçlar için dışarıya daha kapalı sistemler lazım.

Sen bayan değil miydin
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atesses 4 yıl
Böyle hacklenecekse güvenlik neresinde bu işin
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Mr xXx 4 yıl
tesla güven sarsıcı hareketlerden kaçınır.
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emre_virüs 4 yıl
bu Tesla'ladan bir tane almak isityorum bakalım 30 sene içerisinde kısmet olacak mı :)
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celil4334 4 yıl
Coh hojdır ama banena
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emre1393 4 yıl
Bu tip sistemlerde kullanıcıya sorulmaz, direkt yüklenir ilk uygun zamanda
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