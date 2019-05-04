Haftaya A101 mağazalarında Honor 7S, BİM mağazalarında ise ilk kez Galaxy J4 Plus var

Samsung ve Huawei’nin giriş seviyesindeki iki akıllı telefonu haftaya A101 ve BİM mağazalarında kozlarını paylaşacak. İkisi de piyasaya öre uygun fiyatla alınabiliyor.

9 Mayıs A101 aktüel ürünler

9 Mayıs A101 aktüel ürünler arasında Honor 7S akıllı telefonu dikkat çekiyor. Yaz aylarında tanıtılan akıllı telefon ülkemizde ilk kez A101 ile satışa sunulacak. 5.45 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte bir ekran sunan telefona 4 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek MT6739 yonga seti güç veriyor.

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2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile desteklenen telefonda 13MP çözünürlüğünde arka, 5MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Batarya ise 3000mAh kapasiteli. Telefon 799TL fiyat etiketine sahip.

Diğer taraftan Toshiba marka 43 inçlik Full HD LED televizyon da 2099TL ile piyasanın biraz daha altında sunulmuş. Televizyonda dahili uydu alıcı, Netflix ve internet tarayıcı gibi uygulama desteği yer alıyor.

10 Mayıs BİM aktüel ürünler

10 Mayıs BİM aktüel ürünler arasında ise Galaxy J4 Plus model ilk kez karşımıza çıkıyor. 6 inçlik ekranında 1480x720 piksel çözünürlük sunan modele 4 çekirdekli Snapdragon 425 yonga seti eşlik ediyor. 2GB RAM yanında 16GB depolama kapasitesi sunulmuş. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde kamera yer alan modelde 3300mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. 999TL fiyat etiketi piyasanın bir miktar daha altında kalıyor.