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Haftaya A101 mağazalarında Honor 7S, BİM mağazalarında ise ilk kez Galaxy J4 Plus var

9 Mayıs A101 aktüel ürünler arasında Huawei Honor 7S modeli, 10 Mayıs BİM aktüel ürünler arasında ise Samsung Galaxy J4 Plus akıllı telefon modeli yer alıyor.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung ve Huawei’nin giriş seviyesindeki iki akıllı telefonu haftaya A101 ve BİM mağazalarında kozlarını paylaşacak. İkisi de piyasaya öre uygun fiyatla alınabiliyor.

9 Mayıs A101 aktüel ürünler

9 Mayıs A101 aktüel ürünler arasında Honor 7S akıllı telefonu dikkat çekiyor. Yaz aylarında tanıtılan akıllı telefon ülkemizde ilk kez A101 ile satışa sunulacak. 5.45 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte bir ekran sunan telefona 4 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek MT6739 yonga seti güç veriyor.

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2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile desteklenen telefonda 13MP çözünürlüğünde arka, 5MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Batarya ise 3000mAh kapasiteli. Telefon 799TL fiyat etiketine sahip.

Diğer taraftan Toshiba marka 43 inçlik Full HD LED televizyon da 2099TL ile piyasanın biraz daha altında sunulmuş. Televizyonda dahili uydu alıcı, Netflix ve internet tarayıcı gibi uygulama desteği yer alıyor.

Haftaya A101 mağazalarında Honor 7S, BİM mağazalarında ise ilk kez Galaxy J4 Plus var
 

10 Mayıs BİM aktüel ürünler

10 Mayıs BİM aktüel ürünler arasında ise Galaxy J4 Plus model ilk kez karşımıza çıkıyor. 6 inçlik ekranında 1480x720 piksel çözünürlük sunan modele 4 çekirdekli Snapdragon 425 yonga seti eşlik ediyor. 2GB RAM yanında 16GB depolama kapasitesi sunulmuş. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde kamera yer alan modelde 3300mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. 999TL fiyat etiketi piyasanın bir miktar daha altında kalıyor.

 

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Bloodin 2 hf. en beğenilen
Sadece şunlar bile gösteriyor; Türkiye'de insanların ekonomik durumu o kadar kötüleşti ki artık 1000 TL altı telefonlar satılıyor...
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DH Misafiri 1 hf.
Başka ülkede şöyle böyle gidin o ülkeye ve yaşayın bakalım herşeye şöyle böyle paramı harcıyorsunuz son model tel mi alıyor ya da bu işimi görür fazlasına gerek yok mu diyorsunuz. Boş konuşmak bedava burda herşey pahalı orada herşey ucuz merak etmeyin oradakiler sizin fantizelerinizle yaşamıyor ve orada yaşamak kolay ve ucuz değil. Ha milletin durumu boş konuşanların ev geçindiren ve sorumluluk alan ailesi için çalışanlar olmadığı malum yoksa bu telefonlar adam olana yeter ama diğer uzay gezginlerine malum yetmez...
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adroid 1 hf. DH Misafiri
He he knk he he aynen aynen biz hep son model telefon alıyoruz.
Giriş seviyesi telefonu zor aldığımız bir ülkede yaşıyoruz farkındaysanız bizim giriş seviyesi telefon almak için Türkiye'de 2 ay çalışırken asgarî ücretle anca giriş seviyesi telefon alabiliyoruz
Ama Almanya'da 1 aylık asgarî ücretle son model cep telefonu alınabiliyor
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DH Misafiri 2 hf.
150 liraya telefon bekliyoruz
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svs 2 hf.
İyi değerlendirmek lazım. Belki de 1000 lira altında görebileceğimiz son telefon fiyatları.
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SilverNitrate 2 hf.
Toshiba televizyonun yanına vestel yazmasalar daha kolay satarlar farkında değiller.
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Seyrim 2 hf.
Bundan sonra bunları da bulamayacağız.. Devletimiz sağolsun..
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Askaparta 2 hf.
Adamların market sayısı arttıkça sattıkları telefonun ram ve kapasitesi düşüyor.
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Anonim1995 2 hf.
Adamlar bir dükkanda zeytinde satıyor telefonda enteresan devletin buna müdhale etmesi gerekiyor küçük esnafı zor durumda bırakıyorlar
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Umutcan 2 hf. Anonim1995
Bim ve A101 benim bildiğim kadarıyla zaten hükümete yakın kişilerin marketleri.
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Victor Strand 2 hf. Anonim1995
müdahale ettiler şu an gelmiş olması lazım
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Innerpeace 2 hf. yeni yorumcu
J4 Plus fiyatı iyiymiş ama telefon çöp bence.
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Spider_hip 2 hf.
Son vergilerden sonra tuşlu telefon kalitesine kadar dönüyoruz. Normal ülkelerdeki asgari ücretliler, maaşlarının yarısından biraz azına en son model telefonu alabiliyor. Bizde bu şaka gibi telefon alınabiliyor.
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Bloodin 2 hf. en beğenilen
Sadece şunlar bile gösteriyor; Türkiye'de insanların ekonomik durumu o kadar kötüleşti ki artık 1000 TL altı telefonlar satılıyor...
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