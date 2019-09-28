Haftaya BİM mağazaları uygun fiyata Meizu Note 8 satacak

Ülkemizdeki akıllı telefon satışlarında önemli bir rol üstlenmeye başlayan perakende gıda marketlerinde zaman zaman önemli kampanyalar yapılıyor. Önümüzdeki hafta BİM marketlerde Meizu Note 8 satılacak.

3 Ekim A101 aktüel ürünler

3 Ekim A101 aktüel ürünler arasında Honor 10 Lite modeli daha uygun bir fiyata satışa çıkacak. Donanım tarafında 6.21 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde ekran, Kirin 710 yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 3400mAh kapasiteli batarya, 13MP+2MP çözünürlüğünde arka kamera, 3400mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler mevcut. 1399TL fiyat etiketi piyasanın biraz daha altında sayılır.

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Diğer taraftan 55 inçlik kavisli Samsung televizyonu ilk kez satışa çıkıyor. 4K çözünürlüğe sahip olan televizyon uygulama desteği sunuyor ve UHD uydu alıcısı ile geliyor. 4699TL olan fiyatı piyasanın biraz altında. Son olarak USB 3.0 uyumlu WD 1TB HDD 299TL ve biraz yüksek gibi görünüyor.

4 Ekim BİM aktüel ürünler

4 Ekim BİM aktüel ürünler arasında Meizu Note 8 modelini görüyoruz. Gücünü Snapdragon 632 yonga setinden alan cihaz, 4 GB RAM'e ve 64/128 GB'lık dahili depolama alanı seçeneklerine sahip. 6 inç genişliğinde ve 1080x2060 piksel çözünürlüğünde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, 3600 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip. Cihazda ayrıca 12+5 MP'lik çift arka kamera kurulumu ve 8 MP'lik bir ön kamera sensörü yer alıyor. Meizu Note 8 fiyatı 1149TL ve piyasanın bir miktar daha altında sayılır.