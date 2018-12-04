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Hakan: Muhafız dizisinin ikinci sezonu onaylandı

Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız, yayına girmeden ikinci sezon onayını aldı. Ayrıca Beren Saat'in başrolde olduğu Netflix'in ikinci Türk dizisinden yeni detaylar geldi.
5 ay
7,9b
1
23
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız, daha yayına girmeden ikinci sezon için resmi onayı aldı. Dizinin ilk sezonu 14 Aralık tarihinde yayınlanacak.

Dizinin galası basın gösterimi bugün yapıldı ve gelecek sezon hakkında müjdeli haber verildi. Hakan: Muhafız dizisinin ikinci sezonu onaylandı. İkinci sezonda kadroya Bora Kuzum ve Engin Öztürk katılacak.

Dizinin başrolündeki Hakan karakterini Çağatay Ulusoy canlandırıyor. Türk süper kahramanı Hakan, İstanbul’un güvenliğini sağlamak için çeşitli maceralara atılacak. İstanbul’u yok etmek isteyen karanlık güçlere karşı mücadele edecek.

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Oyuncu listesine baktığımızda Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, ve Burçin Terzioğlu ve daha pek çok önemli ismi görüyoruz. 14 Aralık tarihinde 8 bölümden oluşan dizinin birinci sezonu Netflix’te yayına girecek.

Netflix’in ikinci Türk dizisinden yeni detaylar geldi

Netflix, yeni bir Türk dizisi için de çalışmalara başladı. Bu dizinin başrolünde Beren Saat’in olacağı açıklanmıştı. Beren Saat'in üstleneceği rol ve dizinin türü belli oldu.

Netflix Uluslararası Orijinal Yapımlardan sorumlu Başkan Yardımcısı Kelly Luegenbiehl tarafından yapılan açıklamaya göre Beren Saat’in başrolünde olduğu dizi de tıpkı Hakan: Muhafız dizisi gibi fantastik kurgu türünde olacak. Beren Saat, süper kahraman rolü üstlenecek. Henüz dizinin ismi ve kadrosu açıklanmadı.

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Feyzuli 5 ay en beğenilen
Marco Poloyu iptal et böyle diziyi izlemeden ikinci sezonu çıkart....
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shrlckhlmss 2 ay
Çöp
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GOD_A_MAN 2 ay

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esmerbuyucu 5 ay
Jessica Jones out Beren Saat in 😅
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xxlor 5 ay
Güzele benziyor izleyeceğim .
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Rachsuchtig 5 ay
Adamlar bu dizileri sadece Türk pazarı için değil Global pazar için çekiyor.
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Sordinocelal 5 ay
Güzele benziyor
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Seyrim 5 ay
Bari gulyabani filmi filan yapsaydınız.. Hakan nedir arkadaş..
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beyazsoy 5 ay
Yabancılar Türküleri tanımıyor hadi Çağatay'ın kitlesi çoluk çocuk da Beren'inkiler başka. Amerikalilara süper kahramanla uzaylilarla yok vampirleri yutururup izletiririrsin de biz deki en süper kahraman polat alemdar o da gerçeklikten zemin alır. Netflix batarsa bizimkiler yüzünden olacak ????
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napolyon94 5 ay
Bence bakmislar Marvel filmleri iyi gise yapiyor memlekette. Dizi kisminda da biz fantastik kahraman filmleri pompalayalim demisler.
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Feyzuli 5 ay en beğenilen
Marco Poloyu iptal et böyle diziyi izlemeden ikinci sezonu çıkart....
1 Yanıt Yanıtla +11
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.PanxeR. 5 ay Feyzuli
Onun sebebi istenileni verememesi marcopolo da game of thrones kafası ile yapıldı fakat düşük reyting karşısında yüksek maliyet dizinin iptal olmasına sebep oldu
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