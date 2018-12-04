Dizinin galası basın gösterimi bugün yapıldı ve gelecek sezon hakkında müjdeli haber verildi. Hakan: Muhafız dizisinin ikinci sezonu onaylandı. İkinci sezonda kadroya Bora Kuzum ve Engin Öztürk katılacak.
Dizinin başrolündeki Hakan karakterini Çağatay Ulusoy canlandırıyor. Türk süper kahramanı Hakan, İstanbul’un güvenliğini sağlamak için çeşitli maceralara atılacak. İstanbul’u yok etmek isteyen karanlık güçlere karşı mücadele edecek.
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Oyuncu listesine baktığımızda Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, ve Burçin Terzioğlu ve daha pek çok önemli ismi görüyoruz. 14 Aralık tarihinde 8 bölümden oluşan dizinin birinci sezonu Netflix’te yayına girecek.
Netflix’in ikinci Türk dizisinden yeni detaylar geldi
Netflix, yeni bir Türk dizisi için de çalışmalara başladı. Bu dizinin başrolünde Beren Saat’in olacağı açıklanmıştı. Beren Saat'in üstleneceği rol ve dizinin türü belli oldu.
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