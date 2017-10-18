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Hakkında onarım programı başlatılan telefonlardan para iadesi alabilirsiniz

Telefonunuz hakkında bir onarım programı başlatılmışsa ayıplı mal kapsamında olduğu için telefonun yenisini isteyebilir veya fatura ücretindeki tutarı iade alabilirsiniz.
1 yıl
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Hakkında onarım programı başlatılan telefonlardan para iadesi alabilirsiniz
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Telefonların üretimi esnasında hatalı parça kullanılması veya bazı yanlışlar sonucunda aynı üretim bandından çıkan telefonlarda ortak bir sorun meydana gelebiliyor. Böyle durumlarda kullanıcı kitlesinin genelinde meydana gelen aynı sorunlara kronik sıkıntı deniyor. Zaman zaman firmalar ürettiği ürünün kronik sıkıntıya sahip olduğunu kabul ediyor ve ücretsiz onarım programı başlatıyor.
Örnek vermek gerekirse iPhone 6S’in Eylül 2015 ve Ekim 2015 arasında üretilen belirli seri numaralı modellerinde pil sorunu bulunuyor. Apple bu sorunun kronik olduğunu kabul ediyor ve ücretsiz pil değişimi yapıyor. Bu link üzerinden telefonunuzun onarım programına dahil olup olmadığını kabul edebilirsiniz.

Dilerseniz Onarım Yerine Para İadesi İsteyebilirsiniz

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesine göre malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketiciye dört adet seçim hakkı sunuluyor. Bu dört seçim hakkı şöyle:

  • Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  • Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
  • Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  • İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
Eğer kullanmış olduğunuz telefon hakkında bir onarım programı başlatılmış ise telefonun onarılmasının yerine yenisinin verilmesini veya fatura tutarındaki ücretin iadesini isteyebilirsiniz. Ama unutmamak lazım ki bu başvuruyu yapabilmek için onarım programından yararlanmamış olmanız gerekiyor.

Benzer Durumda Para İadesi Alan Üyelerimiz Var

Nerminator nickli üyemiz geçtiğimiz gün forum sayfamıza açtığı konuda pil değişim programı kapsamındaki iPhone 6S’i için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak para iadesi alma tecrübesini anlattı.

Hakkında onarım programı başlatılan telefonlardan para iadesi alabilirsiniz
Açılan konuyu özetlemek gerekirse önce Apple Store mağazasına giderek kullanmakta olduğu iPhone 6S modelinin üretiminin hatalı olduğunu belirten bir kaşeli bir belge almış. Tüketici Hakem Heyeti’ne yaptığı başvuruda da 3359 TL’lik fatura bedelinin iadesini talep ettiğini belirtmiş. Tüketici Hakem Heyeti de konuyla ilgili olarak Apple’ın savunmasını inceledikten sonra para iadesi kararı verdi. İlgili konuyu bu link üzerinden inceleyebilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyetine E-Devlet Üzerinden Başvurabilirsiniz

Eğer kullanmış olduğunuz telefonun kronik bir sorunu varsa ve bunu kanıtlar bir belgeye sahipseniz bulunduğunuz şehirdeki Tüketici Hakem Heyetlerine yüz yüze başvuru yapabilir hatta dilerseniz e-devlet üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. Fakat belirtmeliyim ki e-devlet üzerinden yapılan başvurularda elinizdeki belgeleri ilgili birime 15 gün içerisinde teslim etmeniz gerekiyor.

Son olarak küçük bir not düşeyim. Biz bu konuyu telefon için ele aldık ancak TKHK’nin bahsettiğimiz maddeleri sadece telefon değil garantili satışı yapılan tüm ürünleri kapsıyor. Ayrıca Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda İl Tüketici Hakem Heyetleri parasal sınırları 3.610 TL'nin altındaki meblağlardaki uyuşmazlıkları, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri 2.400 TL'nin altındaki meblağlardaki uyuşmazlıklara bakmaktadır. Bunun üzerindeki uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesine başvurmak gerekiyor.


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Gannicus 1 yıl
Sizce bu durum pil değişimi yapılan cihazlar için de geçerli midir? 1 hafta önce değişim programı kapsamında telefonumun pilini değiştirttim. Bilseydim bu şekilde ilerlerdim.
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Vega 1 yıl
Benimde bir sorunum var.
iPhone 5s kullanıyorum bende de donanım hatası var. Ama garantim bitti. Sorun ,telefon sürekli kendi kendine reset atıyor. Bazen bu çok sık tekrarlıyor. Ekranda renkli çizgilerde çıkıyor kapanırken.
Durup durulen mavi ekran verme hatası da var.
Apple'a sordum donanım hatası dediler. Zaten 5s serisi hatalı bir seri. Bu sorunu yaşayan çok kişi varmış.
Ben değişim ya da para iadesi alabilir miyim peki?
(Birde şuan yeni bir iPhone 6s alsak bunun üretim tarihi ne çıkar? Yeni üretim mi yoksa o Eylül-Ekim 2015'de üretilen sorunlu serimi çıkar ?)
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VioLee 1 yıl
Bilinen bi konuydu zaten.O arkadas appledan cihazin pil sorunu olduguna dair belge almis ve bunu THH'e iletmis hakki olanida almis.Sanki yeni bi kanun cikmis gibi haber yapiyorsunuz.Gidip bi samsunga bu cihazimda amoled yanmasi var bunla ilgili cihaz kronik sorunlu diye bi belge ver dediginde bak bakalim teknik servis ne cevap vericek sana..Boyle kopyala yapistirla haber olmuyor sayin editör..
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TearsForFears 1 yıl
19 ay sorunlu batarya ile kullanıp garanti bitmeye yakın para iadesi almaya çalışan bir arkadaş kendisi. Sırf para iadesi almak adına servise gittiği gibi benim telefon 19 aydır bozuk para iadesi istiyorum demiştir. Bunun üzerine apple yaptığı savunmada benim görüşüme göre " ulen çakal 19 ay sonramı aklına geldi telefonu servise getirmek, birde para iadesi için geliyorsun" demiştir.
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vaskin77 1 yıl TearsForFears
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19 ay sorunlu batarya ile kullanıp garanti bitmeye yakın para iadesi almaya çalışan bir arkadaş kendisi. Sırf para iadesi almak adına servise gittiği gibi benim telefon 19 aydır bozuk para iadesi istiyorum demiştir. Bunun üzerine apple yaptığı savunmada benim görüşüme göre " ulen çakal 19 ay sonramı aklına geldi telefonu servise getirmek, birde para iadesi için geliyorsun" demiştir.

Hayırdır birader Apple senin babanın firması mı her haberde her konuda gelip avukatlığını yapıyorsun? Para senin cebinden mı çıkıyor? Adam isterse garantinin bitmesine bir gün kala gider iadesini alır. Hayır anlamadığım sana niye bu kadar batıyor?
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kartal172 1 yıl
Hiç de boş bir haber değil. Herkes forumu takip edemeyebilir. Önemli bilgilerin haber olarak geçilmesi bence çok iyi olmuş. Saçmalamaya gelmeyin buraya.
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lastoko 1 yıl
Boş haber forumda da konuyu takip etmiştim sanki muazzam bir başarı hikayesi gibi anlatmış gençler bunlar yasal hakkınız elektronik ürünlerin hepsinde 6 ay boyunca orjinal aksesuarlarını saklayın 6 ay içerisinde üründe donanımsal bir sıkıntı olursa iade veya değişim talebinde bulunabilirsiniz mahkemeye başvurmanıza bile gerek yok.
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WarSaw 1 yıl
demek çakal general mobile bu yüzden ne var ne yoksa herşeyi kullanıcı hatasına yıkıyordu
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TIME 1 yıl
faydalı haber .teşekkürler editör
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tobepeople 1 yıl
Onarmıyorlar bile kullanıcı hatası diye
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BekirTemel 1 yıl
forumda konusu açıldıi bu forum bu konuda bilinçlendi artık
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