Hakkında onarım programı başlatılan telefonlardan para iadesi alabilirsiniz

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Telefonların üretimi esnasında hatalı parça kullanılması veya bazı yanlışlar sonucunda aynı üretim bandından çıkan telefonlarda ortak bir sorun meydana gelebiliyor. Böyle durumlarda kullanıcı kitlesinin genelinde meydana gelen aynı sorunlara kronik sıkıntı deniyor. Zaman zaman firmalar ürettiği ürünün kronik sıkıntıya sahip olduğunu kabul ediyor ve ücretsiz onarım programı başlatıyor.

iPhone 6S’in Eylül 2015 ve Ekim 2015 arasında üretilen belirli seri numaralı modellerinde pil sorunu bulunuyor. Apple bu sorunun kronik olduğunu kabul ediyor ve ücretsiz pil değişimi yapıyor. Örnek vermek gerekirseEylül 2015 ve Ekim 2015 arasında üretilen belirli seri numaralı modellerinde pil sorunu bulunuyor. Apple bu sorunun kronik olduğunu kabul ediyor ve ücretsiz pil değişimi yapıyor. Bu link üzerinden telefonunuzun onarım programına dahil olup olmadığını kabul edebilirsiniz.

Dilerseniz Onarım Yerine Para İadesi İsteyebilirsiniz

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesine göre malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketiciye dört adet seçim hakkı sunuluyor. Bu dört seçim hakkı şöyle:

Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Eğer kullanmış olduğunuz telefon hakkında bir onarım programı başlatılmış ise telefonun onarılmasının yerine yenisinin verilmesini veya fatura tutarındaki ücretin iadesini isteyebilirsiniz. Ama unutmamak lazım ki bu başvuruyu yapabilmek için onarım programından yararlanmamış olmanız gerekiyor.

Benzer Durumda Para İadesi Alan Üyelerimiz Var

Nerminator nickli üyemiz geçtiğimiz gün forum sayfamıza açtığı konuda pil değişim programı kapsamındaki iPhone 6S’i için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak para iadesi alma tecrübesini anlattı.

Tüketici Hakem Heyeti’ne yaptığı başvuruda da 3359 TL’lik fatura bedelinin iadesini talep ettiğini belirtmiş. Tüketici Hakem Heyeti de konuyla ilgili olarak Apple’ın savunmasını inceledikten sonra para iadesi kararı verdi. İlgili konuyu Açılan konuyu özetlemek gerekirse önce Apple Store mağazasına giderek kullanmakta olduğu iPhone 6S modelinin üretiminin hatalı olduğunu belirten bir kaşeli bir belge almış.yaptığı başvuruda dafatura bedelinin iadesini talep ettiğini belirtmiş. Tüketici Hakem Heyeti de konuyla ilgili olarak Apple’ın savunmasını inceledikten sonra para iadesi kararı verdi. İlgili konuyu bu link üzerinden inceleyebilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyetine E-Devlet Üzerinden Başvurabilirsiniz

Eğer kullanmış olduğunuz telefonun kronik bir sorunu varsa ve bunu kanıtlar bir belgeye sahipseniz bulunduğunuz şehirdeki Tüketici Hakem Heyetlerine yüz yüze başvuru yapabilir hatta dilerseniz e-devlet üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. Fakat belirtmeliyim ki e-devlet üzerinden yapılan başvurularda elinizdeki belgeleri ilgili birime 15 gün içerisinde teslim etmeniz gerekiyor.

Son olarak küçük bir not düşeyim. Biz bu konuyu telefon için ele aldık ancak TKHK’nin bahsettiğimiz maddeleri sadece telefon değil garantili satışı yapılan tüm ürünleri kapsıyor. Ayrıca Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda İl Tüketici Hakem Heyetleri parasal sınırları 3.610 TL'nin altındaki meblağlardaki uyuşmazlıkları, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri 2.400 TL'nin altındaki meblağlardaki uyuşmazlıklara bakmaktadır. Bunun üzerindeki uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesine başvurmak gerekiyor.