Hakkında onarım programı başlatılan telefonlardan para iadesi alabilirsiniz

Dilerseniz Onarım Yerine Para İadesi İsteyebilirsiniz
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesine göre malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketiciye dört adet seçim hakkı sunuluyor. Bu dört seçim hakkı şöyle:
- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
Benzer Durumda Para İadesi Alan Üyelerimiz Var
Nerminator nickli üyemiz geçtiğimiz gün forum sayfamıza açtığı konuda pil değişim programı kapsamındaki iPhone 6S’i için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak para iadesi alma tecrübesini anlattı.
Tüketici Hakem Heyetine E-Devlet Üzerinden Başvurabilirsiniz
Eğer kullanmış olduğunuz telefonun kronik bir sorunu varsa ve bunu kanıtlar bir belgeye sahipseniz bulunduğunuz şehirdeki Tüketici Hakem Heyetlerine yüz yüze başvuru yapabilir hatta dilerseniz e-devlet üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. Fakat belirtmeliyim ki e-devlet üzerinden yapılan başvurularda elinizdeki belgeleri ilgili birime 15 gün içerisinde teslim etmeniz gerekiyor.
Son olarak küçük bir not düşeyim. Biz bu konuyu telefon için ele aldık ancak TKHK’nin bahsettiğimiz maddeleri sadece telefon değil garantili satışı yapılan tüm ürünleri kapsıyor. Ayrıca Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda İl Tüketici Hakem Heyetleri parasal sınırları 3.610 TL'nin altındaki meblağlardaki uyuşmazlıkları, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri 2.400 TL'nin altındaki meblağlardaki uyuşmazlıklara bakmaktadır. Bunun üzerindeki uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesine başvurmak gerekiyor.
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iPhone 5s kullanıyorum bende de donanım hatası var. Ama garantim bitti. Sorun ,telefon sürekli kendi kendine reset atıyor. Bazen bu çok sık tekrarlıyor. Ekranda renkli çizgilerde çıkıyor kapanırken.
Durup durulen mavi ekran verme hatası da var.
Apple'a sordum donanım hatası dediler. Zaten 5s serisi hatalı bir seri. Bu sorunu yaşayan çok kişi varmış.
Ben değişim ya da para iadesi alabilir miyim peki?
(Birde şuan yeni bir iPhone 6s alsak bunun üretim tarihi ne çıkar? Yeni üretim mi yoksa o Eylül-Ekim 2015'de üretilen sorunlu serimi çıkar ?)
Hayırdır birader Apple senin babanın firması mı her haberde her konuda gelip avukatlığını yapıyorsun? Para senin cebinden mı çıkıyor? Adam isterse garantinin bitmesine bir gün kala gider iadesini alır. Hayır anlamadığım sana niye bu kadar batıyor?