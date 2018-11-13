Haksız fiyat artışı şikayetleri için HFA-Bildirim uygulaması yayında

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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan mobil uygulama ile vatandaşlar, ürünlerdeki haksız fiyat artışını Bakanlığa kolay bir şekilde bildirebilecek.

“HFA-Bildirimi” isimli mobil uygulamayı Android ve iOS uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Uygulama üzerinden fiyat artışı bildiriminde bulunulduğu gibi, bu bildirimlerin takibi de yapılabiliyor.

Mal ve hizmet fiyatlarındaki haksız zamlara ilişkin açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye genelinde yapılan denetimler kapsamında 5 bin 981 firmada toplam 82 bin 660 ürünün denetlendiğini, 382 firmanın toplam 6 bin 446 adet ürünüyle ilgili haksız fiyat artışı tespiti için inceleme başlattıklarını dile getirdi.

Vatandaşlar, haksız fiyat artışı nedeniyle Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’na, Bakanlığa, CİMER’e ve AKİM’e çok sayıda başvuru yaptı. Başvuruların daha hızlı sonuca ulaşması ve vatandaş tarafından takibinin yapılabilmesi adına uygulama geliştirildi ve yayına alındı.

Haksız fiyat artışı şikâyetlerinizi Bakanlığa iletebileceğiniz HFA-Bildirim uygulamasını Play Store ve App Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.