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Haksız fiyat artışı şikayetleri için HFA-Bildirim uygulaması yayında

Ürünlerdeki haksız fiyat artışını bildirmek isteyen vatandaşa kolaylık sağlaması amacıyla HFA-Bildirim uygulaması yayına alındı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan uygulama hakkında detaylar:
6 ay
8b
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26
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Haksız fiyat artışı şikayetleri için HFA-Bildirim uygulaması yayında
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan mobil uygulama ile vatandaşlar, ürünlerdeki haksız fiyat artışını Bakanlığa kolay bir şekilde bildirebilecek.

“HFA-Bildirimi” isimli mobil uygulamayı Android ve iOS uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Uygulama üzerinden fiyat artışı bildiriminde bulunulduğu gibi, bu bildirimlerin takibi de yapılabiliyor.

Mal ve hizmet fiyatlarındaki haksız zamlara ilişkin açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye genelinde yapılan denetimler kapsamında 5 bin 981 firmada toplam 82 bin 660 ürünün denetlendiğini, 382 firmanın toplam 6 bin 446 adet ürünüyle ilgili haksız fiyat artışı tespiti için inceleme başlattıklarını dile getirdi.

Vatandaşlar, haksız fiyat artışı nedeniyle Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’na, Bakanlığa, CİMER’e ve AKİM’e çok sayıda başvuru yaptı. Başvuruların daha hızlı sonuca ulaşması ve vatandaş tarafından takibinin yapılabilmesi adına uygulama geliştirildi ve yayına alındı.

Haksız fiyat artışı şikâyetlerinizi Bakanlığa iletebileceğiniz HFA-Bildirim uygulamasını Play Store ve App Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.


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12 Angry Men 6 ay en beğenilen
Haksız vergi ve fatura artışlarını nereye şikayet edeceğiz ?
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interwap 6 ay
Yurtdışı telefon kayıt harcına yapılan fahiş %175 zammı da şikayet edebiliyor muyuz?
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rash.87 6 ay
Tamamen başlarından savmak için yapılmış bi uygulama.Millet telefon yağmuruna tutunca dediler bari yarısını buraya toplayalim burada biriksin.Bi ara bakarız.Heyy yavrum hey. Şeytana pabucunu ters giydirir bunlar.Hizmet falan hikaye
Tamamen başlarından savmak için yapılmış bi uygulama.Millet telefon yağmuruna tutunca dediler bari yarısını buraya toplayalim burada biriksin.Bi ara bakarız.He...
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Yanıtla +40
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scorpion20 2 ay
bu şikayetler ne kadar dikkate alndı acaba?
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zero-man 2 ay
düzenli gittiğim eskortu hangi kategoriden şikayet edebilirim?
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jubeii 6 ay
Bi boka yaramaz. Sms leri şikayet ettikte noldu. Bu arada tüccarları günah keçisi yapmayın. İşsizlik artınca tüketicilerin götüne girmicek mi zannedionuz. Bu borç özel sektörün devletin değil yalanı kadar büyük bir yalan.
Yanıtla +3
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DH Misafiri 6 ay
Devletin boş ilerinden biri; ticaret il müdürlüğüne etiket farklı, faturadaki fiyat farklı bir ürünü şikayet ettim, elimde delil var. İl müdürlüğü yerinde yaptığımız incele sonucunda böyle bir olaya raslayamadık diye yazı yazmışlar.
Yanıtla +5
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DH Misafiri 6 ay
Ben doğalgaz elektrik zamlarını şikayet etmeyi düşünüyorum. Çok güzel yorumlar yazılmış. Marketlerden alın isteyin fiyatları haksız yapmış mı yapmamış mı gör. Devlet herşeye zam yapsın, özel sektör siz yapmayın desin. Siz akıllısınız onlar keriz di mi? Sen önce kendin zam yapma da sonra de ki kimse yapmayacak.
Yanıtla +11
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DH Misafiri 6 ay
ios 11.2 istiyor jailbreak kullanıcılarını düşünen mi var? bunu yapanın taa....
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EmirogluBilal 6 ay
Bu düzenleme ve konu başlığı, zaten bozuk olan ekonomiye en büyük darbeyi vuruyor farkında değiller.
Resmen serbest piyasaya müdahale var. Bu durum ülkeyi yabancı yatırımcı için "asla yatırım yapılmayacak ülke" sınıfına sokar. Çok yanlış karar çok.
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Davul Kafa 6 ay
Turistlik yerlerdeki bakkal, market, restorant ve benzeri yerleri şikayet ettik diyelim ki. Serbest piyasa ekonomisi ne olacak o zaman? Ama şimdi ülkenin %90’ı BİM, ŞOK, A101 gibi yerlerden alışveriş yaptığı için sıkıntı yok. Gazını alırsın ağlaması geçer bu milletin ne de olsa.
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MS4343 6 ay
Böyle bir uygulamaya gerek yok.Boşuna zahmet etmişler!

Bim, A101, LCW... vs yerlere giderlerse fiyat artışını görürler.
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ApsinteX 6 ay
Haksız fiyat deyince aklıma geldi. Bundan 5 ay önce 290 Tl olan mekanik klavye yi alayım diye bakmaya başladım. Birde ne göreyim 700 TL olmuş.
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