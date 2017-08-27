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Half-Life yazarı senaryoyu paylaştı: İşte Half-Life 3'ün Türkçe Hikayesi

Half-Life yazarı Marc Laidlaw, Half-Life serisinin bir türlü gelmeyen son oyunun senaryosunu yayınladı. Senaryoya dair yıllardır yanıtlanmayan onlarca soru yanıt buldu. İşte serinin final hikayesi:
1 yıl
21,8b
1
55
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Half-Life 2'nin çıkışının ardından 13 yıl geride kaldı. Ne yazık ki Valve'in Half-Life 3'e dair herhangi bir girişimi bulunmuyor. Her geçen yıl Half-Life 3'e dair umutlarımız sönüyor.
Biliyorsunuz ikinci oyunun sonunda hikayenin finali yapılmamıştı. Hikayenin havada kalmasını istemeyen eski Half-Life yazarı Marc Laidlaw kişisel blogundan Half-Life 3'ün senaryosunu yayınladı. Yine Gordon'ın başrolünü üstlendiği hikayede yıllardır kafamızda dönüp duran onlarca sorunun yanıtını buluyoruz: Gordon ve Alyx’e ne oldu? Borealis’in sırrı ne? Aperture Science arasında nasıl bir bağlantı bulunuyor? Dr. Breen’e ne oldu... ve daha bir sürü şey.
 
Oyungezer dergisinin yazarlarından İhsan Tatari ve Eser Güven kafa kafaya verip Marc Laidlaw'un Cuma günü yayınladığı senaryoyu Türkçe'ye çevirdi. Emeklerinden dolayı İhsan ve Eser'e teşekkür ediyoruz.

Half-Life'ın Serisinin Son Oyunun Hikayesi

Sevgili Oyuncu,

Umarım bu mektup eline ulaşır. “Gordon Freeman, nicedir senden haber alamamıştık!” diye şikâyet ettiğini şimdiden duyar gibiyim. Eh, eğer mazeretlerimi dinlemeyi kabul edersen elimde bir sürü var, en büyüğü de başka boyutlarda falan olmam ve sana normal yollarla ulaşamamam. On sekiz ay öncesine kadar durum bundan ibaretti, ta ki durumumda kritik bir değişiklik meydana gelene ve kendimi tekrar bu kıyılarda bulana kadar. O zamandan beri sıklıkla aradan geçen yılları, sessiz kaldığım o seneleri en iyi nasıl anlatabilirim diye düşünme imkânı buldum. Öncelikle beklettiğim için özür dilemekle başlamak istiyorum ve bunu aradan çıkardığımız göre hızlıca (yani kısaca, çabucak ve çok fazla detaya girmeden) önceki mektubumda (bundan böyle Episode 2 olarak anılacak) anlattığım olaylardan sonra başıma gelenleri anlatmaya başlayabilirim.
Half-Life yazarı senaryoyu paylaştı: İşte Half-Life 3'ün Türkçe Hikayesi
 
Öncelikle, bir önceki mektubumun son paragraflarından da hatırlayabileceğin üzere, Eli Vance’ın ölümü hepimizi sarsmıştı. Direnişçiler bu durumdan derinden etkilendi; planımızın ne kadarının ifşa olduğundan emin olamıyor, hatta planladığımız şekilde devam etmenin mantıklı olup olmadığına bile karar veremiyorduk. Ama yine de, Eli’yı toprağa verdikten sonra yeniden bir araya gelecek gücü ve cesareti bulduk. Eli’ın gözü pek, cesur kızı Alyx Vance’ın babasının arzusuna uygun olarak devam etmemiz gerektiğine dair inancıydı bizi ateşleyen. Eli’ın uzun süredir yardımcılığını yapan Dr. Judith Mossman’ın gönderdiği kuzey kutbu koordinatları elimizdeydi ve bunun kayıp araştırma gemisi Borealis’in yerini gösterdiğine inanıyorduk. Eli, Combine’ın eline geçmesine izin vermektense Borealis’in yok edilmesi gerektiğini düşünüyordu. Ekibin kalanıysa aynı fikirde değildi, Borealis’in direnişi başarıya ulaştıracak sırrı barındırdığına inanıyorlardı. Öyle ya da böyle, gemiyi bulana kadar tartışmanın bir anlamı yoktu. O yüzden Dr. Vance’a karşı son görevimizi yerine getirdikten sonra Alyx ve ben bir helikoptere atladık ve kuzey kutbuna doğru yola çıktık; çoğunlukla askerlerden oluşan daha büyük bir destek ekibi de ayrı bir araçla bizi takip edecekti.
Hâlâ daha küçük helikopterimizin çakılmasına neden olan şeyin ne olduğundan emin değilim. Tipi altında o donmuş topraklardan geçerken harcadığımız saatleri de yalan yanlış, hayal meyal hatırlıyorum. Net bir şekilde hatırladığım ilk şey Dr. Mossman’ın vermiş olduğu koordinatlara, Borealis’i bulmamız gereken yere yaklaştığımızdı. Ama onun yerine üzerinde kötücül Combine teknolojisinin tüm izlerini taşıyan, son derece korunaklı bir tesisle karşılaştık. Etrafı geniş bir buzul araziyle çevriliydi. Borealis’in kendisindense bir iz yoktu… daha doğrusu ilk başlarda. Combine tesisine gizlice girdiğimizde kendini tekrar eden, kuzey ışıklarına benzeyen bir efekt fark ettik – sanki devasa bir hologram bir görünüp bir kayboluyordu. Başlarda bu tuhaf olayın Combine’ın kullandığı bir tür lens sisteminin sonucu olduğunu düşünsek de Alyx ve ben kısa süre içinde fark ettik ki gördüğümüz şey aslında araştırma gemisi Borealis’in ta kendisiydi; Combine cihazlarının tam ortasında ortaya çıkıyor, sonra tekrar kayboluyordu. Uzaylılar tesislerini gemiyi araştırmak ve cisimleştiği anda ele geçirmek için buraya kurmuşlardı. Dr. Mossman’ın bize yolladığı koordinatlar geminin yerini değil, tahmini varış noktasını gösteriyordu. Araç salınımlar eşliğinde bizim gerçekliğimize bir girip bir çıkıyor, nabız misali atan görüntüsü giderek bir düzene giriyordu fakat uzun süreliğine görünür olacağının, hatta ortaya çıkıp çıkmayacağının bile garantisi yoktu. Gemi fiziksel forma büründüğü anda içine girebileceğimiz bir konumda beklememiz gerektiğine karar verdik.
Half-Life yazarı senaryoyu paylaştı: İşte Half-Life 3'ün Türkçe Hikayesi
Bu noktada kısa süreliğine gözaltına alındık – ilk başta Combine tarafından yakalandığımızdan korkmuştuk ama eski düşmanımız, işbirlikçi ve ikiyüzlü Wallace Breen’in adamları tarafından ele geçirildiğimiz ortaya çıktı. Dr. Breen onu son gördüğümüzden beri oldukça değişmişti – yani, ölü değildi. Combine bir noktada adamın bilincinin eski bir versiyonunu kurtarmış ve fiziksel bedeni öldüğünde yedek kişiliğini devasa bir larvayı andıran bu biyolojik kopyaya yüklemişlerdi. BreenLarvası, Combine hiyerarşisinde göreceli olarak önemli bir güç mevkiinde bulunuyor olsa da gergin görünüyor ve özellikle de benden korkuyor gibiydi. Wallace önceki bedeninin, orijinal Dr. Breen’in nasıl öldüğünü bilmiyordu. Tek bildiği bundan benim sorumlu olduğumdu. Bu yüzden larva bize karşı ihtiyatlı davranıyordu. Yine de kısa bir süre sonra (zaten asla sessizliğini uzun süre koruyamazdı) kendisinin de Combine’ın bir esiri olduğunu itiraf etti. Bu grotesk hâlinden kesinlikle memnun değildi ve hayatını sona erdirmemiz için bize yalvardı. Alyx, Wallace Breen’in çabuk bir ölümü hak etmediğini düşünse de şahsen ben biraz acıma, biraz da merhamet hissediyordum. Yolumuza devam etmeden önce Alyx’e fark ettirmeden larvanın ölümünü hızlandırmak için bir şeyler yapmış olabilirim.
Dr. Breen tarafından alıkoyulduğumuz yerin pek de uzağında olmayan bir noktada Judith Mossman’ı bir Combine sorgu hücresinde bulduk. Tahmin edebileceğiniz gibi Judith ile Alyx’in arası oldukça gergindi. Alyx babasının ölümü için onu suçladı… Judith ise ilk kez duyduğu bu haber karşısında yıkıldı. Judith en baştan beri direnişe hizmet eden bir ikili ajan olduğuna, yalnızca Eli’ın kendisinden istediklerini yapmaya çalıştığına ve grubun diğer üyeleri, yani bizim tarafımızdan bir hain olarak görülme riski taşıdığını bilmesine rağmen buna devam ettiğine Alyx’i inandırmaya çalıştı. Ben tamamen ikna olmuştum; fakat Alyx için aynı şeyi söyleyemem. Ama duruma mantıklı açıdan bakacak olursak Dr. Mossman’a ihtiyacımız vardı; Borealis’in koordinatlarına ek olarak gemiyi tamamen kendi gerçeklik düzlemimize getirmek için gerekli olan rezonans anahtarlarına da sahipti.
Bir araştırma istasyonunu koruyan Combine askerleriyle çatışmaya girdik, ardından Dr. Mossman Borealis’e (kısa bir anlığına) bütünlük sağlayacak frekansları girdi. Elde ettiğimiz o kısıtlı zaman diliminde, sayısız Combine askeri ensemizdeyken apar topar gemiye bindik. Borealis çok kısa bir anlığına maddeleşmiş, sonra salınımlarına geri dönmüştü. Evrenler arasında sıçramaya başladığımız sırada bölgeye intikal eden ve Combine güçleriyle çatışmaya giren destek kuvvetlerimizin bize katılması için artık çok geçti.
Sonrasında yaşananları açıklamak daha da zor. Alyx Vance ve Dr. Mossman’la birlikte gemiyi kontrol eden şeyi aradık: güç kaynağını, kontrol odasını, seyir merkezini. Geminin karmaşık bir geçmişi olduğu ortaya çıktı. Yıllar önce, Combine işgali sırasında, eski bir bilim ekibinin üyeleri Michigan Gölü’nün altında yer alan Aperture Science Araştırma Üssü’nde kuru havuza alınmış bir geminin üstünde çalışıyorlarmış ve ona “Bootstrap Device” adını verdikleri bir cihaz monte etmişler. Planlandığı gibi çalıştığı takdirde tüm gemiyi kaplayacak büyüklükte bir alan oluşturması gerekiyormuş. Bu alan ise arzu edilen herhangi bir yere anında, aradaki mesafeyi katetmesine gerek kalmadan geçiş yapabilecekmiş. Bir giriş ya da çıkış portalına, herhangi bir cihaza gerek duyulmuyormuş; tamamen bağımsızmış. Maalesef cihazı test etme fırsatını hiçbir zaman bulamamışlar. Combine, Yedi Saat Savaşı sırasında Dünya’yı işgal ederken uzaylılar en önemli araştırma tesislerimizin çoğunu ele geçirmiş. Geminin düşmanlarımızın eline geçmesini istemeyen Borealis mürettebatı ümitsizce bir girişimde bulunarak alanı çalıştırmış ve onu hedef alabildikleri en uzak noktaya, Kuzey Kutbu’na göndermişler.
Fark etmedikleri husus, Bootstrap Device’ın zaman ve mekânda da yolculuk edebildiğiydi. Ayrıca herhangi bir zamana ya da konuma da bağlı değildi. Hem Borealis hem de aktifleştirildiği an Yedi Saat Savaşı zamanından kalma, unutulmaya yüz tutmuş Michigan Gölü ile günümüzün Kuzey Kutbu arasında, zaman ve mekânda gerilmişti; tıpkı lastik bir bant gibi uzamış, titreşiyordu. Ama bazı yerlerde sabit duran noktalarını bulabiliyordunuz, tıpkı titreşen bir gitar telinin üstündeki armonik noktalar gibi. Gemiye bindiğimiz yer bu armonik noktalardan biriydi ama tel zaman ve mekânda hem ileriye hem de geriye doğru uzanıyordu ve çok geçmeden her yöne çekilir olduk.
Zaman kafa karıştırıcı bir hâl aldı. Güverteden baktığımızda Aperture Science’ın kuru havuzlarını tam teleport anında, Combine güçleri karadan, denizden ve havadan yaklaştığı sırada görebiliyorduk. Aynı zamanda Kuzey Kutbu’nun ıssız topraklarını, değişken durumdaki Borealis’e ulaşmak için savaşan arkadaşlarımızı da görüyorduk. Ek olarak başka dünyalara, belki de geleceğe ya da geçmişe ait kısacık görüntüler geçip gidiyordu önümüzden. Alyx dakikalar geçtikçe Combine’ın diğer dünyaları işgal etmek için kullandığı merkezi toplanma bölgelerinden birini gördüğümüzden daha çok emin oldu – tıpkı bizim dünyamıza yaptıkları gibi. Bu sırada geminin içinde savaşıyor, Combine güçleri tarafından takip ediliyorduk. İçinde bulunduğumuz durumu anlamakta ve ne yapacağımıza karar vermekte güçlük çekiyorduk. Borealis’in rotasını değiştirebilir miydik? Gemiyi Kuzey Kutbu’nda karaya oturtarak akanlarımıza onun üstünde çalışma fırsatı sunmalı mıydık? Yoksa kendimiz de dâhil, içindeki herkesle birlikte havaya mı uçurmalıydık? Lâkin bir sabun köpüğü gibi içinden geçip gittiğimiz aldatıcı ve paradoksal zaman döngüleri yüzünden bir gerçekliğe tutunmak imkânsızdı. Binlerce farklı versiyonumuzla karşılaştıkça kendimi delirmiş gibi hissettim, diğerleri de öyle. Sanki kısmen bir hayalet gemide kısmense kâbusumsu bir panayırdaydık.
En nihayetinde her şey yapacağımız bir seçime dayanıyordu. Judith Mossman bizimle mantıklı bir şekilde tartışarak Borealis’i kurtarmamızı, onu direnişe teslim etmemizi ve zeki akranlarımızın gemiyi inceleyip gücünden faydalanabileceklerini söyledi. Ama Alyx bana babasının gemiyi yok etme arzusunu yerine getireceğine dair yemin ettiğini hatırlattı. Sonra da Borealis’i kendini yok edecek şekilde programladığımız ve onu Combine’ın işgal merkezinin tam ortasına sürdüğümüz bir plan yapıverdi. Judith ile Alyx tartışmaya başladı. Sonunda Judith onu kaba kuvvetle yere serdi ve gemiyi buzlara yanaştırmak için Bootstrap Device’ı kapatmaya koyuldu. Derken bir silah sesi duydum ve Judith yere yığıldı. Alyx hepimizin adına karar vermişti… ya da silahı verdi diyelim. Dr. Mossman ölünce Alyx ile birlikte intihar dalışının hazırlıklarına başladık. Bedbaht bir şekilde Borealis’i bir silaha, zaman yolculuğu yapabilen bir füzeye dönüştürdük ve yönünü Combine’ın komuta merkezine çevirdik.
Tam bu noktada, duyunca şaşırmayacağından adım gibi emin olduğum üzere o alaycı hilekârın, G-Man’in görünümde malum bir Şeytani Suret ortaya çıktı. İlk kez sadece bana değil, Alyx Vance’a da görünüyordu. Alyx gizemli devlet adamını çocukluğundan beri görmemişti ama onu hemen tanıdı. “Benimle gel, yapmamız gereken şeyler ve olmamız gereken yerler var,” dedi G-Man ve Alyx ona razı geldi. Mavi takım elbiseli, tuhaf adamı takip ederek Borealis’ten, bizim gerçekliğimizden ayrıldı. Benim içinse açık tutulan, elverişli bir kapı yoktu; sadece alaycı bir sırıtış ve bir yan bakış. Combine dünyasının ortasına doğru yol alan, silaha dönüştürülmüş bir gemide tek başıma kaldım. Muazzam bir ışık patlaması yaşandı. Işıl ışıl parlayan bir Dyson Küresi’nin kozmik görüntüsünü yakaladım göz ucuyla. Combine’ın engin gücünün büyüklüğünü, çabalarımızın beyhudeliğini kısa bir anlığına kavradım. Her şeyi görüyordum. Bilhassa da Borealis’in, en güçlü silahımızın onlara cızırdayan bir kibrit çöpünden daha fazla zarar vermeyeceğini… Benden geriye o kadarcık bir parça bile kalmayacaktı.
Tam o sırada, mutlaka senin de öngördüğün gibi, Vortigauntlar kendi kareli gerçeklik perdelerini ayırdılar, daha önce yaptıkları gibi bana uzandılar ve beni dışarı çıkarıp bir kenara çektiler. Havai fişek gösterisinin başladığını ucu ucuna görebildim.
Ve işte buradayız. Bu sahile dönüşümden bahsediyoruz. Bu toprakları tanımama rağmen oldukça dolambaçlı bir yol oldu ve arazinin ne kadar değiştiğini görmek beni şaşırttı. Aradan o kadar uzun bir zaman geçti ki kim olduğumu, en son konuştuğumda neden bahsettiğimi ya da başarmaya çalıştığımız şeyi hatırlayan çok az kişi kaldı geriye. Bu noktada, direniş benim bir katkım olmaksızın ya başarılı olacak ya da başarısız. Eski dostlarım susturuldu veya başarısız oldu. Artık araştırma ekibinin büyük bir kısmını tanımıyorum ama direniş ruhunun devam ettiğine inanıyorum. İzlenilmesi gereken yolu benden daha iyi bildiğinizi umuyorum ve bunu size bırakıyorum.
Benden bu konularla ilgili daha fazla mektup almayı beklemeyin; bu benim son episodum.
Sonsuz bir katiyetle dostun olan,

Dr. Gordon Freeman
***
Çeviri: Eser GÜVEN
M. İhsan TATARİ
 

http://oyungezer.com.tr/haber/50651-half-life-2-episode-3-un-hikayesi-turkce-olarak-huzurlarinizda Yorum Yaz
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EzioAuditore_ 1 yıl en beğenilen
Bu konuda şimdiye yorumlar sayfa sayfa olmadıysa bu forum bitmiş, kemik kitle burayı terk etmiş demektir arkadaş.
Böyle bir haberi 2 gün sonra yapmış olmanızı söylemiyorum bile, BSC zaten uyuyor.
Bu konuda şimdiye yorumlar sayfa sayfa olmadıysa bu forum bitmiş, kemik kitle burayı terk etmiş demektir arkadaş.Böyle bir haberi 2 gün sonra yapm...
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Kerim5100 1 yıl
Episode un çevirisi episod değil bölümdür lütfen :/
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SKYFALL 1 yıl
Bosverin oyunu falan
Bu sitede en onemli sey SIYASET
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TheNewAtilla 4 ay
Half life 2'nin herşeyi çok güzel ama hikayesi ve hikaye anlatımı çok zayıf.
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DH Misafiri 4 ay
yok kardeş ya bi ümit hala bekliyoruz 2. seriyi kaç defa bitirdim ben bile saymadım ama çıkacak ümidi hep var o gemi birgün gelecek hesabı.
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DH Misafiri 1 yıl
abi artık çıksın 15 yıldır bekliyorum yetkililer deli etmeyin bizi :D
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snomask 1 yıl
Half-Life 2 çıkalı 13 yıl olmuş. forumda gezen 13 yaşındaki bebelerin bu oyundan bir haberdar olduklarını mı düşünüyorsunuz? Bu grafiklerle zaten yüzüne bile bakmazlar. 30'lu yaşlara girenler de umutlarını kesti artık.
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ElessaRx 1 yıl
Üstte bi' arkadaş Valve'ı kötüleyip EA'a ve Ubisoft'a övgüler yağdırmış. Allah affetsin diyorum. Zaten ID Software, Bethesda gibi firmaları hiç sayan yok, iş EA Games'e gelince süper, helal olsun EA süper oyun YAYIMLIYOR.
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Umutcan 1 yıl
Steam darphane gibi para basarken adamlar daha HL3 ile uğraşmaz diye düşünüyorum. Oyun yapımcılığından satış aracılığına/komisyonculuğa geçiş yaptılar.
Kendi oyunlarında ise oyunlar üzerinden skin, anahtar vs. satışı yapıyorlar sadece.
Belki kuruluş yıldönümlerinden birinde bir sürpriz yapabilirler ama o saatten sonra beklentiyi karşılar mı bilemem.
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kımyasal 1 yıl
Valve burada ''tok esnaf'' mantığı ile ilerliyor,hali ile geliştirme olmuyor.Kazandığı parayı daha iyi projelere harcamayan bir şirket oldu benim gözümde,bunun sebebi karşısında rekabet edecek şirket olmadığından (origin,uplay vs tırı vırı) MicroSoft kafasında gidiyor resmen.
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Celonfix 1 yıl
Valve kadar rezil bir oyun firması yok. Tüm oyunları 10 seneden eski veya 10 seneye yakın. csgo ve dota 2 hariç hepsinde yarım yamalak aynı arayüz var. Ea ve ubisoftta olmasa oyun çıkaran yok. Nasılsa bakıyor millet 10 senelik bu oyunları halen saatlerce oynamaya devam ediyor üstüne birde bir oyun parası kadar paraya skinler alıyor, bunun üzerine onlarda oyun çıkarmıyor. Daha resmi websitesini güncellemekten aciz bir firmadan ne beklersin işte.
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DH Misafiri 1 yıl
Bu hikaye çeyrek bile değil artık yaşlandık be bu oyunu cıkarsınlar ya da çıkarılcağını bile duyuesunlar yer yerinden oynar bukadar sağlam senaryosu olan bir oyunun böyle zayıf bir sonu olamaz episode 2 ile akılda kalıcı bir final yaptılar acaba öylede kalmalarınımı istiyorlar ? Anlamıç değilim. Bu hikaye beni kesmedi??
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soge 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bu hikaye çeyrek bile değil artık yaşlandık be bu oyunu cıkarsınlar ya da çıkarılcağını bile duyuesunlar yer yerinden oynar bukadar sağlam senaryosu olan bir oyunun böyle zayıf bir sonu olamaz episode 2 ile akılda kalıcı bir final yaptılar acaba öylede kalmalarınımı istiyorlar ? Anlamıç değilim. Bu hikaye beni kesmedi??

Soru olmayan cümlelerin sonuna soru işareti konulmaz.
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Nazgul Founder 1 yıl
Başlığı düzelt half life 3 değil half life 2 episode 3 olucak..Ayrıca yarım yamalak paylaşmişsın ekşide devamı var yazının...
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theJuDGe_41 1 yıl Nazgul Founder
Kaan OZ
Başlığı düzelt half life 3 değil half life 2 episode 3 olucak..Ayrıca yarım yamalak paylaşmişsın ekşide devamı var yazının...

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