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Mount & Blade II: Bannerlord için ilk multiplayer oynanış videosu yayınlandı

TaleWorlds Entertainment, merakla beklediğimiz Mount & Blade II: Bannerlord oyunun çok oyunculu oynanış videosunu yayınladı. Oyunun çıkış tarihi hâlen daha açıklanmadı.
1 yıl
4,4b
1
7
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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TaleWorlds Entertainment, Almanya'nın Köln şehrinde gerçekleşen Gamescom 2017 etkinliği esnasında Mount & Blade II: Bannerlord için yeni bir oynanış videosu paylaştı. Yaklaşık olarak 9 dakika civarında olan bu oynanış videosunda Captain modu gösteriliyor.
Mount & Blade II: Bannerlord PS4, Xbox One ve PC için geliştiriliyor. Çıkış tarihi henüz belli değil. TaleWorlds Entertainment geçtiğimiz hafta çıkış tarihinin neden hala duyurulmadığı ile ilgili bir yazı paylaşmıştı. Buradan okuyabilirsiniz.  
Oynanış videosunu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Mount__Blade_II_Bannerlord_icin_ilk_Multiplayer_Oynanis_Videosu_Yayinlandi-87769.htm Yorum Yaz
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Astekiv 1 yıl en beğenilen
Multiplayer için hep "olsa nasıl olurdu" dediğim mod gelmiş. Güzel de olmuş. Armağan abi çıkarsın artık şu oyunu
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Barni Moloztaş 1 yıl
Çık artık çık ya 5 yıldır beklıyorum
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bungees61 1 yıl
oyun çıkınca yine mod yapımı olursa ne güzel modlar olur be
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Overkahan 1 yıl
Bayılıyorum şu oyuna ya.Ülkece gururumuz.Heyecanla bekliyorum.
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javaprof 1 yıl
şu kargı nasıl kullanılıyor anlamadım kargı yüzünden mount and blade de turnuvalara girmeye korkuyordum.
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TIGERSHARK 1 yıl
wot gibi internetten indirilip oynanabilmeli böyle çok daha büyüyebileceğini düşünüyorum
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bbuzol 1 yıl
tüm oyunları yıllarca oynadım halen oynarım,Türkiye'de yapılan en iyi iş. Bu şirket tek başına ciddi bir getiri elde etti. İnşallah yeni çıkacak oyun da üstüne koyar ve bize yıllarca oynanacak bir oyun yaratır.
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Astekiv 1 yıl en beğenilen
Multiplayer için hep "olsa nasıl olurdu" dediğim mod gelmiş. Güzel de olmuş. Armağan abi çıkarsın artık şu oyunu
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