Mount & Blade II: Bannerlord için ilk multiplayer oynanış videosu yayınlandı

TaleWorlds Entertainment, Almanya'nın Köln şehrinde gerçekleşen Gamescom 2017 etkinliği esnasında Mount & Blade II: Bannerlord için yeni bir oynanış videosu paylaştı. Yaklaşık olarak 9 dakika civarında olan bu oynanış videosunda Captain modu gösteriliyor.

PS4, Xbox One ve PC için geliştiriliyor. Çıkış tarihi henüz belli değil. TaleWorlds Entertainment geçtiğimiz hafta çıkış tarihinin neden hala duyurulmadığı ile ilgili bir yazı paylaşmıştı. Mount & Blade II: Bannerlordiçin geliştiriliyor. Çıkış tarihi henüz belli değil. TaleWorlds Entertainment geçtiğimiz hafta çıkış tarihinin neden hala duyurulmadığı ile ilgili bir yazı paylaşmıştı. Buradan okuyabilirsiniz.

Oynanış videosunu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Mount__Blade_II_Bannerlord_icin_ilk_Multiplayer_Oynanis_Videosu_Yayinlandi-87769.htm