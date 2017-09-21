Qualcomm ne zaman mobil yapay zeka işlemcisi geliştirecek?

Yapay zeka teknolojilerinin bugün geldiği nokta oldukça önemli. Bir dönem oyunlarla ismini duyduğumuz yapay zeka teknolojileri çok ilerledi ve insanlara hizmet sunulan her sektörün ihtiyaç duyduğu bir unsur haline geldi. Masaüstü, sunucular derken otomobiller ve mobil cihazlar da bundan nasibini aldı.

Yapay zeka teknolojilerinde artık işlemci veya grafik birimine yük bindirmek yerine özel donanım bileşenleri önem kazanmaya başladı. İlk etapta yapay zeka işlemleri için bulut üzerinden donanımlar ayrılıyordu ancak gecikme süreleri önem kazanınca ortamın kendisine donanım entegre etmek şart oldu. Örneğin Nvidia Volta mimarisinde yapay zeka için ayrılmış Tensor çekirdekleri yer alıyor.

Duracak gibi değil

Aynı durum mobil dünyada da geçerli. Bugüne kadar işlemci ve grafik birimine verilen makine öğrenme görevleri bulut sunucular üzerinde yapılarak hallediliyordu. Mobil cihazların enerji kaynağı konusunda yetersizlikleri bunun en büyük sebebiydi. Ne var ki artık gecikme süreleri bu tarafta da sorun olmaya başladı. Firmalar da bunu kendi çözümleriyle cihaz üzerinde gerçekleştirmeye çalışıyor.

Son dönemde en göze çarpan örnekler Apple A11 Bionic yonga setinde yer alan çift çekirdekli yapay zeka işlemcisi. Böylece Face ID analizleri cihaz üzerinde saniyeler içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Yine de örneğin Siri halen bulut tabanlı çalışıyor zira burada gecikme sürelerinin henüz bir riski yok.

Diğer taraftan Huawei Kirin 970 yonga setinde de atanmış bir yapay zeka birimi mevcut. Samsung Exynos 8895 yonga setinde ise Iris taraması ve görsel tanıma gibi işlemleri gerçekleştiren bir Görsel İşlem Birimi - VPU yer alıyor.

Ayrıca Bkz.

"Tez: Google’dan gelişmekte olan ülkelere ses tabanlı ödeme sistemi"

Qualcomm ise atanmış donanım yerine yonga setlerindeki bileşenlere görevlendirme yapıyor. Kryo işlemci çekirdeği, Adreno grafik çekirdeği ve Hexagon işlem birimi; Neural Processing Engine adındaki yapay zeka yazılımını çalıştırıyor. Yazılım; Caffe, Caffe2 veya TensorFlow gibi platformlarda oluşturulan modelleri inceleyerek kendisine göre optimize ediyor. Ayrıca Hexagon içerisinde 8-bitlik sonuçlandırma işlemleri için özel bir bileşen de bulunuyor.

Qualcomm bu sayede kısa vadede yapay zeka işlemlerinin altından rahatça kalkabileceğini düşünüyor. Bu bakımdan bir veya iki yıl makine öğrenme işlemleri yazılım tabanlı devam edecek. Yani muhtemelen Snapdragon 845 yonga setinde de özel bir işlemci olmayacak.

Ne var ki firma gelecekte yapay zeka işlemlerinin daha da ağırlaşacağını ve bu yüzden nöral ağlar kurmak için özel işlemcilere ihtiyaç duyulacağına inanıyor. Firma bir süre yazılım tabanlı ilerledikten sonra özel donanımlara odaklanmayı planlıyor.