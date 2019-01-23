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Hangouts kapanış süreci Ekim ayında başlıyor

Google ilk olarak kurumsal taraftaki Hangouts uygulamasını kapatmayı planlıyor. Ekim 2019 tarihinde Hangouts G Suite kapılarını kapatacak ve Hangouts Chat ile Hangouts Meet’e yerini bırakacak.
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın uzun süreli kullanımda olmasına rağmen Hangouts sohbet uygulamasını kapatma kararı almasının yankıları sürüyor. Firma Hangouts Chat ve Hangouts Meet uygulamalarını yaygın hale getirecek. Yol haritası da belli oldu.

Hangouts ne zaman kapanıyor?

Yapılan açıklamaya göre 16 Nisan tarihinde Hangouts uygulaması yanında Hangouts Chat uygulaması da kullanıma açılacak. Sonrasında Hangouts Meet videolu görüşme uygulamasının gelmesi ile birlikte Hangouts G Suite kapanacak.

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Bunun için tarih Ekim 2019 olarak açıklandı. Bu tarihe kadar alan adı isimlerinde ve ayarlarda değişiklikler yaşanacak. Arından Hangouts G Suite tamamen kullanımdan kaldırılacak. Bununla ilgili detaylı bilgiler de yakın zamanda açıklanacak. Bilindiği üzere son kullanıcı için Hangouts ise gelecek yıl kullanımdan kaldırılacak.

G Suite kurumsal uygulama platformunun kullanıcılarına sunulan Hangouts Chat ve Meet, son kullanıcı tarafında Allo ve Duo benzeri bir yapıya sahip. Hangouts Meet kurumsal müşterilerin birbirleri arasında 100 kişiye kadar görüntülü görüşme yapmasına imkân tanıyor.

Hangouts Chat ise Slack alternatifi olarak ortaya çıkmıştı. G Suite uygulamalarını ortak kullanan müşteriler Hangouts Chat ile şirket içi sohbetlerini gerçekleştirebiliyordu. Hangouts Chat ve Meet birbiriyle de çok iyi bir şekilde entegre olmuştu.

 

https://www.slashgear.com/hangouts-for-g-suite-shutting-down-in-october-consumer-to-follow-22563123/ Yorum Yaz
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Askaparta 3 ay
Zulüm bitsin.
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Bukalemun 3 ay
Google+ ve Hanhouts ' un android telefonlar dan uygulama olarakta silinebilmesi gerekli 100 mb alan açılacıktır en azından !
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SEO-Uzmanı 3 ay
hava soğuk ve bir an önce kapatsınlar soğuk geliyor zaten :(
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