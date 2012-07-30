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Hangouts özelliği artık Gmail'de

6 yıl
1,7b
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7
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın ilk olarak Google+ sosyal ağında kullanıcılarla buluşturduğu görüntülü görüşme odaları Hangouts, artık Gmail kullanıcılarının da hizmetine sunuldu.

Gmail hizmetinde görüntülü görüşme 2008'den bu yana bulunuyordu. Ancak Hangouts ile bu özellik daha modern bir teknolojiye büründü.

Gmail kullanıcıları Hangouts ile görüntülü görüşme yapacakları kişinin sadece Gmail üzerinde değil, mobil ve masaüstü Google+ ürününde olması halinde de görüşme başlatabilecek.

Hem Gmail hem de Google+ üyesiyseniz, 9 kişiye kadar sohbet, birlikte YouTube videoları izleme, Google dökümanları üzerinde ortak çalışma ve ekranı paylaşma özelliklerinden yararlanabilirsiniz. 

Gmail için Hangouts bugünden itibaren dağıtılmaya başlandı ve ilerleyen haftalarda tüm kullanıcılara ulaşmış olacak.

http://gmailblog.blogspot.com/2012/07/video-chat-face-to-face-to-face-with.html Yorum Yaz
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alikiziltoprak 6 yıl
Google ve hizmetlerini seviyorum ama güvenemiyorum, ne dolaplar çeviriyor adamlar.. Ücretsiz şekilde bu denli güzel hizmetin bir bedeli olmalı..
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ScannerEye 6 yıl
google hiç bir şeyi beleşe kullandırmıyor arkadaşlar, siz hiç hizmet sözleşmesini sıkılmadan sonuna kadar okudunuzmu bu firmanın?
Çerezler ve Chrome gibi tarayıcı özelliklerini kullanarak o kadar çok veri topluyorlar ki hizmetlerini parayla satmaya ihtiyaçları olmuyor çünkü bu bilgileri başta reklam verenler olmak üzere uygulama geliştiricilerle paylaşarak size daha iyi nasıl reklam yapılır bunu öğretiyorlar, üstüne birde para kazanıyorlar..
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Faux Carnival 6 yıl ScannerEye
ScannerEye
google hiç bir şeyi beleşe kullandırmıyor arkadaşlar, siz hiç hizmet sözleşmesini sıkılmadan sonuna kadar okudunuzmu bu firmanın?
Çerezler ve Chrome gibi tarayıcı özelliklerini kullanarak o kadar çok veri topluyorlar ki hizmetlerini parayla satmaya ihtiyaçları olmuyor çünkü bu bilgileri başta reklam verenler olmak üzere uygulama geliştiricilerle paylaşarak size daha iyi nasıl reklam yapılır bunu öğretiyorlar, üstüne birde para kazanıyorlar..

Tamam, sorun nedir? Alan memnun, satan memnun. Google'in zaten reklam sirketi oldugunu bilmeyen atlasin camdan bir zahmet.
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JohnLord 6 yıl
Microsoft parayla satar, google beleşe kullandırır, işte Google farklı
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tnszfr 6 yıl
Hayat TTNETle daha bi güzel !
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myhotyro 6 yıl
Skype'ın para ile saatığı konferans görüşmeyi Google'ın sunması güzel.
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