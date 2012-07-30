Hangouts özelliği artık Gmail'de

Google'ın ilk olarak Google+ sosyal ağında kullanıcılarla buluşturduğu görüntülü görüşme odaları Hangouts, artık Gmail kullanıcılarının da hizmetine sunuldu.





Gmail hizmetinde görüntülü görüşme 2008'den bu yana bulunuyordu. Ancak Hangouts ile bu özellik daha modern bir teknolojiye büründü.





Gmail kullanıcıları Hangouts ile görüntülü görüşme yapacakları kişinin sadece Gmail üzerinde değil, mobil ve masaüstü Google+ ürününde olması halinde de görüşme başlatabilecek.





Hem Gmail hem de Google+ üyesiyseniz, 9 kişiye kadar sohbet, birlikte YouTube videoları izleme, Google dökümanları üzerinde ortak çalışma ve ekranı paylaşma özelliklerinden yararlanabilirsiniz.





Gmail için Hangouts bugünden itibaren dağıtılmaya başlandı ve ilerleyen haftalarda tüm kullanıcılara ulaşmış olacak.