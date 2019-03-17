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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hareket sensörlü Philips 252B9 B-Line monitör duyuruldu

Philips 252B9 B-Line modeli kızıl ötesi sensör ile kullanıcısını algılayarak olmadığı durumlarda parlaklığı azaltıyor. Böylece enerji tasarrufu üst seviyede gerçekleşiyor.
2 ay
4,4b
1
1
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Hareket sensörlü Philips 252B9 B-Line monitör duyuruldu

Oyuncu monitörleri sınıfı büyümeye devam ederken üreticiler standart monitör sınıfını da es geçmiyor. Philips profesyonel kullanım için orta seviyeye yönelik iddialı bir monitör modeli duyurdu.

Philips 252B9 B-Line özellikleri ve fiyatı

Philips 252B9 B-Line monitör modeli 25 inçlik ekranında 1920 x 1200 piksel çözünürlük sunuyor. 3 kenarı ince olarak tasarlandığı için monitör çerçevesiz bir görünüm yansıtıyor. Stand ise farklı yüksekliklerde e yönlerde ayarlanabiliyor.

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Monitörün üst kenarında PowerSensor adında kızıl ötesi bir sensör bulunuyor. Sensör kullanıcı algılıyor ve monitörü kullanmadığı zamanlarda otomatik olarak parlaklığı azalıyor. Bu sayede yüzde 80 civarında enerji tasarrufu yapabildiği ve ekran ömrünü uzattığı ifade ediliyor.

 

Hareket sensörlü Philips 252B9 B-Line monitör duyuruldu

Diğer taraftan monitörde özel bir güç kesim tuşu yer alıyor. Bilindiği üzere prize takılı olduğu sürece elektronik cihazlar bir miktar enerji tüketiyor. Bu tuş sayesinde prizden çıkarmadan elektriği tamamen kesebiliyorsunuz. EnergyStar 7.0, EPEAT, WEEE ve RoHS enerji standartlarına uyumlu olan monitör yüzde 85 oranında dönüştürülebilir malzemelerden elde edilmiş.

VGA, DVI-D, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 girişleri olan monitör çift hoparlör barındırıyor. Yazılım tarafında mavi ışığı azaltan LowBlue modu, titreşimi azaltan Flicker-Free modu ve okuma modu gibi artıları var. Philips 252B9 B-Line monitör modeli 230$ fiyat etiketine sahip.

 

https://www.techpowerup.com/253536/philips-launches-the-252b9-monitor-25-16-10-1920-x-1200-ips Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Escapetolife 2 ay
Fikir güzel fakat, film açıp uzaktan izlemeye kalkınca kendini kısmamaması için bu özelliğin tek tuşla devre dışı kalması sağlanabilmeli, öyle menüye gir özelliği seç disable et gibi bir yöntemse bir süre sonra iptal edilir.
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