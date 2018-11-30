Harici ekran kartı segmenti en büyük düşüşü gösterdi

Kripto para piyasasındaki tahmin edilemeyen düşüş ekran kartı üreticilerini adeta darmadağın etti. Gelirlerde kayıp yaşanırken harici ekran kartı pazarı da tarihi düşüşlerden birisine imza attı.

Son yılların en büyük düşüşü



Jon Peddie Research tarafından yapılan araştırmaya göre yılın üçüncü çeyreğinde harici ekran kartı segmenti çeyrek bazda yüzde 19, yıl bazında yüzde 36 düşüş yaşadı. Segmentin son 10 yıl düşüş ortalaması yüzde 14.5 civarındaydı. 2018 üçüncü çeyrek en kötü çeyrek dönem olarak tarihe geçti. Elde kalan stoklar bunun en büyük sebebi.

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Piyasada harici ekran kartı üreten toplam 48 firma olduğu ifade ediliyor. Şimdiye kadar toplamda 4.4 milyar dolar AiB kart satışı yapıldı. Harici ekran kartı segmentinde en çok satış 1999 yılında 114 milyon adet ile gerçekleşmiş. 2018 yılında ise 40 milyon altında kalacağı tahmin ediliyor. Bugüne kadar toplam 2 milyar civarında kart satılmış.





Üçüncü çeyrekte segmentin galibi Nvidia oldu. Hem çeyrek hem de yıl bazında artış gösterdi. Zaten firmanın üçüncü çeyrek mali tablosu da yükseliş açıklamıştı. Bununla birlikte beklentileri tutturamadı ve dördüncü çeyrek için de göstergeler iyi değil. AMD ise her iki kategoride düşüş yaşadı.