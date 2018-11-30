Harici ekran kartı segmenti en büyük düşüşü gösterdi

Kripto para piyasasındaki tahmin edilemeyen düşüş ekran kartı üreticilerini adeta darmadağın etti. Gelirlerde kayıp yaşanırken harici ekran kartı pazarı da tarihi düşüşlerden birisine imza attı.
Son yılların en büyük düşüşü
Jon Peddie Research tarafından yapılan araştırmaya göre yılın üçüncü çeyreğinde harici ekran kartı segmenti çeyrek bazda yüzde 19, yıl bazında yüzde 36 düşüş yaşadı. Segmentin son 10 yıl düşüş ortalaması yüzde 14.5 civarındaydı. 2018 üçüncü çeyrek en kötü çeyrek dönem olarak tarihe geçti. Elde kalan stoklar bunun en büyük sebebi.Ayrıca Bkz. "Yeni Google Glass üst seviye bir donanımla geliyor"
Piyasada harici ekran kartı üreten toplam 48 firma olduğu ifade ediliyor. Şimdiye kadar toplamda 4.4 milyar dolar AiB kart satışı yapıldı. Harici ekran kartı segmentinde en çok satış 1999 yılında 114 milyon adet ile gerçekleşmiş. 2018 yılında ise 40 milyon altında kalacağı tahmin ediliyor. Bugüne kadar toplam 2 milyar civarında kart satılmış.
Üçüncü çeyrekte segmentin galibi Nvidia oldu. Hem çeyrek hem de yıl bazında artış gösterdi. Zaten firmanın üçüncü çeyrek mali tablosu da yükseliş açıklamıştı. Bununla birlikte beklentileri tutturamadı ve dördüncü çeyrek için de göstergeler iyi değil. AMD ise her iki kategoride düşüş yaşadı.
https://www.guru3d.com/news-story/q3-2018-goes-down-as-worst-third-quarter-for-graphics-cards-add-in-boards.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Zira dh'deki haberlerin kalitesinin geldiği nokta malum.
Özet çekecek olursak, harici ekran kartı satışları ciddi bir düşüş yaşamış, doğru. Adet olarak baktığımızda 12,25 milyondan 9,9 milyona düşmüş. Toplam 2,35 milyonluk bir düşüş. Ancak firmaların adet olarak yaşadıkları düşüşte Amd 4,42 milyondan 2,54 milyona düşmüş ki bu 1,88 milyon düşüş demek. Oran olaraksa %40'ın üzerinde bir kayıp anlamına geliyor. Nvidia tarafında ise 7,83 milyondan 7,36 milyona düşmüş. Bu da 0,47 milyonluk yani %6'lık bir düşüş demek. Kısacası bu çeyrekte Radeon grup, tarihindeki en büyük ikinci felaketi yaşamış. İlkini 300 serisi çıktığı dönemde, 2015'in 2. çeyreğinde yaşamıştı. Pazar payı %20'nin altına inmişti, satış adedi ise şuankinden bile düşüktü.
Amd'nin yaşadığı bu %42,5'luk kaybın en büyük sebeplerinden biri, mining işinin tamamen yalan olması. Yani mining işi, 2014 ve 2015'te olduğu gibi yine en fazla Amd'yi etkilemiş durumda. Diğer taraftan bekleneni verememiş olan Vegalar, Nvidia'nın Turing ile yarattığı beklenti de bunları tetiklemiştir. Sonuç olarak Amd için oldukça kötü bir durum söz konusu.
Bu da zaten oyuncu kitlesini yeni kart almaktan soğuttu, e tabi kripto zaten ölü olunca yüksek fiyatlar öylece kaldı. Bu da doğal olarak satışları öldürdü.
Ekran kartı üreticileri artık telefonlar gibi çok üretmek yerine az ve pahalı üretmeyi tercih edince sonuç bu oluyor.
Gerçi haber çorba edildiği için garip değil.
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