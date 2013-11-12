Harman Kardon'dan NFC destekli yeni kablosuz hoparlör sistemi: Nova

Ses teknolojileri konusunda çalışma gösteren ve birçok farklı hoparlör sistemi ile piyasada yer alan Harman Kardon, ürün gamına NFC destekli yeni kablosuz hoparlör sistemi Nova'yı eklediğini duyurdu.

Tasarımsal olarak oldukça şık görünen, yuvarlak bir gövde yapısıyla hazırlan ve üzerinde 2.5-inç sürücü, 1.25-inç tweeter ile bas tepkisini arttıran pasif radyatör yer alan 2.0 hoparlör sistemi Harman Kardon Nova, NFC teknolojisi üzerinden eşleştiği cihazlardan Bluetooth vasıtasıyla kablosuz olarak ses aktarımı yapabiliyor ve böylece kablo karmaşasından uzak üst seviye müzik keyfi ortaya koyabiliyor. Teknik olarak 70 Hz-20 KHz frekans tepki aralığına ve 85 dB sinyal gürültü oranına sahip olan sistem, toplam 40 watt güç ortaya koyabiliyor. Ayrıca 3.5mm bağlantıyla da kullanılabilen Harman Kardon Nova, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor.

Harman Kardon'un yeni kablosuz hoparlörü Nova, 259 pound fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.harmankardon.co.uk/harman-kardon-product-detail_uk/nova-white.html