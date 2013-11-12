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Harman Kardon'dan NFC destekli yeni kablosuz hoparlör sistemi: Nova

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Harman Kardon'dan NFC destekli yeni kablosuz hoparlör sistemi: Nova
Ses teknolojileri konusunda çalışma gösteren ve birçok farklı hoparlör sistemi ile piyasada yer alan Harman Kardon, ürün gamına NFC destekli yeni kablosuz hoparlör sistemi Nova'yı eklediğini duyurdu.
Tasarımsal olarak oldukça şık görünen, yuvarlak bir gövde yapısıyla hazırlan ve üzerinde 2.5-inç sürücü, 1.25-inç tweeter ile bas tepkisini arttıran pasif radyatör yer alan 2.0 hoparlör sistemi Harman Kardon Nova, NFC teknolojisi üzerinden eşleştiği cihazlardan Bluetooth vasıtasıyla kablosuz olarak ses aktarımı yapabiliyor ve böylece kablo karmaşasından uzak üst seviye müzik keyfi ortaya koyabiliyor. Teknik olarak 70 Hz-20 KHz frekans tepki aralığına ve 85 dB sinyal gürültü oranına sahip olan sistem, toplam 40 watt güç ortaya koyabiliyor. Ayrıca 3.5mm bağlantıyla da kullanılabilen Harman Kardon Nova, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor.
Harman Kardon'un yeni kablosuz hoparlörü Nova, 259 pound fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.
 
Harman Kardon'dan NFC destekli yeni kablosuz hoparlör sistemi: Nova
Harman Kardon'dan NFC destekli yeni kablosuz hoparlör sistemi: Nova

http://www.harmankardon.co.uk/harman-kardon-product-detail_uk/nova-white.html Yorum Yaz
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erdemefe 6 yıl en beğenilen
Bu konseptte ne kadar fazla ürün olduğunu donanımhaberden takip ediyorum ama bir tane de alıpda evinde bu tip cihaz kullanan görmedim.
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JoeyBane 6 yıl
Kaliteli ürün. 40W da az bir değer değil. Tek dezavantajı db değeri biraz düşük geldi.
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aycibin 6 yıl
2.5" bas sürücü ile 40w (aslında 2x20w) çok iddialı bir rakam.sonuçta hendbol topundan biraz ufak bir sistem.harman kordon bose ve jbl gibi her zaman fark yaratıyor.ortalığı yıkmak için bir sistem değil.normal dinleme seviyesinde bir odaya dolgun bir ses yayabilmesi için yapılmış.ayrıca çok orjinal bir tasarımı var.bütçe olarak ülkemiz şartlarına pek hitap etmiyor ama bu meblağda sistem alabilecek biri için güzel bir alternatif.
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SuperSantorelli 6 yıl
acaba nfc destegını kım hoparlor'de kullanacak,şaşırtıcı..
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erdemefe 6 yıl en beğenilen
Bu konseptte ne kadar fazla ürün olduğunu donanımhaberden takip ediyorum ama bir tane de alıpda evinde bu tip cihaz kullanan görmedim.
1 Yanıt Yanıtla +8
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Divinity 6 yıl erdemefe
erdemefe

Bu konseptte ne kadar fazla ürün olduğunu donanımhaberden takip ediyorum ama bir tane de alıpda evinde bu tip cihaz kullanan görmedim.

Harman Kardon resmi olarak Türkiyede zaten yok ve fiyatları Türkiyede alınabilir seviyede olmadığı için kimsede görmemiş olabilirsin. Amazon US fiyatı 300$ olmasına rağmen stoklar bitmek üzere.
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