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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HarmonyOS, 2020'de beşinci büyük işletim sistemi haline gelecek

    Counterpoint adlı araştırma şirketine göre Huawei'nin işletim sisemi 2020 yılında yüzde 2 pazar payıyla beşinci en büyük işletim sistemi olacak. Rapora göre HarmonyOS önümüzdeki yıl Linux'u geçecek.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei, HarmonyOS adlı işletim sistemini geçtiğimiz Ağustos ayında Android'e alternatif olarak duyurmuştu. Daha sonrasında ise şirketin yeni işletim sistemini henüz akıllı telefonlarda kullanmayacağını öğrendik. Ancak gelecek yıl Huawei P40 ile kullanıma sunulabilir.
    Ayrıca Bkz. "Mobil uygulama gelirleri üçüncü çeyrekte 21.9 milyar dolara yükseldi"
    Counterpoint adlı araştırma şirketi, henüz yolun başında olan HarmonyOS'un  istatistiklerini analiz ederek gelecek yıl hangi seviyede olacağına dair bir tahminde bulundu. Hazırlanan rapora göre HarmonyOS, 2020'de yüzde 2'lik global pazar payıyla beşinci en büyük işletim sistemi haline gelebilir.

    2020'de telefonlarda görebiliriz

    Huawei'nin geliştirdiği mobil işletim sistemi bu yılın sonuna kadar Çin'de yüzde 0.1'lik pazar payına ulaşacak. HarmonyOS'un henüz Huawei’nin akıllı telefonlarında kullanılmadığını ve şirketin bu yıl yeni işletim sistemini çalıştıran bir akıllı telefon çıkarmayı planlamadığını tekrar hatırlatalım.
    Ancak, HarmonyOS önümüzdeki yıl Huawei marka akıllı telefonlarda yer almaya başlayabilir. Bu durumda Çinli şirket işletim sistemi pazarından pay kaparak, ilk beş üretici arasında kendine yer bulabilecek.
    HarmonyOS, 2020'de beşinci büyük işletim sistemi haline gelecek
    Counterpoint'in raporuna göre pazar payının yüzde 39'unu elinde bulunduran Android işletim sistemi şu anda lider konumda. Hemen arkasından ise yüzde 35 pazar payına sahip Windows geliyor.
    Apple'ın iOS ve macOS işletim sistemleri yüzde 13.87 ve 5.92 pazar payıyla üçüncü ve dördüncü sıradalar. Pastadan sadece yüzde 0.77'lik bir dilim kapabilen Linux ise beşinci olabilmiş durumda. Ancak rapora göre, HarmonyOS önümüzdeki yıl beşinciliği Linux'un elinden alacak.


    https://www.gizmochina.com/2019/10/14/harmonyos-market-share-prediction Yorum Yaz
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    Fenomenon 2 sa. en beğenilen
    Kaç tane işletim sistemi var ki zaten :D
    5 kişinin yarıştığı yarışta 5. olmak gibi bişey bu.
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    ozansirinn 44 dk.
    Android 10 senedir var bu pazarda kurulu düzen yeni bir işletim sistemi piyasaya tam hakim olması için en az 5 sene bence gerekli
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    mert1907 55 dk.
    Ben zamanında yeni bir sisteme geçme hatasını Bada ile yaptım daha da yapmam şahsen. Android iyice gelişti ve oturdu. Gerisi malesef mantıksız. Tekeli kırıp gerçek bir alternatif olmak istiyorlarsa güven vermeliler.
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    race_2007 1 sa.
    Huawei çıkaracağı telefonlara hem Android hem de HarmonyOS'u tüketicinin kolay bir şekilde yükleye bileceği bir sistem oluşturabilirse tanıtımı daha kolay olur. Tüketici istediği zama istediği işletim sistemini seçsin
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    smnckgzr 2 sa.
    HarmonyOS uzun zamandır üzerinde çalışılan bir işletim sistemi. Bu sistem aslında elektronik eşyalarda nesnelerin interneti için geliştirildi. Arabalar, saatler, buzdolabı vb. aklınıza gelebilecek, işlemciye sahip tüm ürünlerde. Telefonlarda kullanılması da ABD ile yaşananlara bağlı olarak 2020'de şekillenecek. Zaten Çin'de google ürünleri kullanılmadığı için ilk etapta Çin'de görülmesi bekleniyor.
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    seamewe5 2 sa.
    Ölü doğdu, hiç bir halta yaramaz.
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    Kuantum34 2 sa.
    Anca Çinde satar HarmonyOS lu telefonlar. İçinde facebook, twitter, instagram gibi uygulamaların olmadığı bir cep telefonunu çin dışındaki ülkelere satamazsınız.
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    Fenomenon 2 sa. en beğenilen
    Kaç tane işletim sistemi var ki zaten :D
    5 kişinin yarıştığı yarışta 5. olmak gibi bişey bu.
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