HarmonyOS, 2020'de beşinci büyük işletim sistemi haline gelecek

Huawei, HarmonyOS adlı işletim sistemini geçtiğimiz Ağustos ayında Android'e alternatif olarak duyurmuştu. Daha sonrasında ise şirketin yeni işletim sistemini henüz akıllı telefonlarda kullanmayacağını öğrendik. Ancak gelecek yıl Huawei P40 ile kullanıma sunulabilir.

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Counterpoint adlı araştırma şirketi, henüz yolun başında olan HarmonyOS'un istatistiklerini analiz ederek gelecek yıl hangi seviyede olacağına dair bir tahminde bulundu. Hazırlanan rapora göre HarmonyOS, 2020'de yüzde 2'lik global pazar payıyla beşinci en büyük işletim sistemi haline gelebilir.

2020'de telefonlarda görebiliriz

Huawei'nin geliştirdiği mobil işletim sistemi bu yılın sonuna kadar Çin'de yüzde 0.1'lik pazar payına ulaşacak. HarmonyOS'un henüz Huawei’nin akıllı telefonlarında kullanılmadığını ve şirketin bu yıl yeni işletim sistemini çalıştıran bir akıllı telefon çıkarmayı planlamadığını tekrar hatırlatalım.

Ancak, HarmonyOS önümüzdeki yıl Huawei marka akıllı telefonlarda yer almaya başlayabilir. Bu durumda Çinli şirket işletim sistemi pazarından pay kaparak, ilk beş üretici arasında kendine yer bulabilecek.

Counterpoint'in raporuna göre pazar payının yüzde 39'unu elinde bulunduran Android işletim sistemi şu anda lider konumda. Hemen arkasından ise yüzde 35 pazar payına sahip Windows geliyor.

Apple'ın iOS ve macOS işletim sistemleri yüzde 13.87 ve 5.92 pazar payıyla üçüncü ve dördüncü sıradalar. Pastadan sadece yüzde 0.77'lik bir dilim kapabilen Linux ise beşinci olabilmiş durumda. Ancak rapora göre, HarmonyOS önümüzdeki yıl beşinciliği Linux'un elinden alacak.

https://www.gizmochina.com/2019/10/14/harmonyos-market-share-prediction