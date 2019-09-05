HarmonyOS'u yakında akıllı saat ve dizüstü bilgisayarlarda görebiliriz

Huawei kıdemli ürün müdürü Peter Gauden, Digital Trends ile yaptığı röportajda HarmonyOS'u yakında Çin dışında satılan akıllı saatlerde ve dizüstü bilgisayarlarda görebileceğimizi açıkladı.

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Deneyimli yönetici HarmonyOS'u televizyon ve fitness cihazlarından, akıllı hoparlör ve akıllı telefonlara kadar “her türlü ürünü kapsayan tek bir işletim sistemi” olarak tanımlıyor. Yani bu işletim sistemini kullanan cihazlar birbirleriyle kolayca etkileşime girebilecekler.

Android önceliğimiz

HarmonyOS açık kaynaklı olduğu için gelecekte diğer üreticilerin ürünlerinde de kullanılabilecek. Ayrıca Gauden bir kez daha HarmonyOS'un akıllı telefonlarda çalışabilmesine rağmen şirket olarak önceliklerinin Android olmaya devam edeceğini belirtti.

Peter Gauden'in sözlerine bakılırsa HarmonyOS, çeşitli form faktörüne sahip cihazları üreticisinden bağımsız olarak tek bir ekosistem altında birleştirebilecek. Kulağa umut verici geliyor ancak geleceğinin nasıl olacağını şu an için kestirmek zor.

https://www.digitaltrends.com/mobile/huawei-harmonyos-interview-peter-gauden/