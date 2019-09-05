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HarmonyOS'u yakında akıllı saat ve dizüstü bilgisayarlarda görebiliriz

Çinli teknoloji devi Huawei'nin üst düzey yöneticisi Peter Gauden, şirketin kendi işletim sistemi ile ilgili konuştu. HarmonyOS'u yakında akıllı saat ve dizüstü bilgisayarlarda görebiliriz.
1 gün
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei kıdemli ürün müdürü Peter Gauden, Digital Trends ile yaptığı röportajda HarmonyOS'u yakında Çin dışında satılan akıllı saatlerde ve dizüstü bilgisayarlarda görebileceğimizi açıkladı.
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Deneyimli yönetici HarmonyOS'u televizyon ve fitness cihazlarından, akıllı hoparlör ve akıllı telefonlara kadar “her türlü ürünü kapsayan tek bir işletim sistemi” olarak tanımlıyor. Yani bu işletim sistemini kullanan cihazlar birbirleriyle kolayca etkileşime girebilecekler.

Android önceliğimiz

HarmonyOS açık kaynaklı olduğu için gelecekte diğer üreticilerin ürünlerinde de kullanılabilecek. Ayrıca Gauden bir kez daha HarmonyOS'un akıllı telefonlarda çalışabilmesine rağmen şirket olarak önceliklerinin Android olmaya devam edeceğini belirtti.
Peter Gauden'in sözlerine bakılırsa HarmonyOS, çeşitli form faktörüne sahip cihazları üreticisinden bağımsız olarak tek bir ekosistem altında birleştirebilecek. Kulağa umut verici geliyor ancak geleceğinin nasıl olacağını şu an için kestirmek zor.


https://www.digitaltrends.com/mobile/huawei-harmonyos-interview-peter-gauden/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dmclskn 1 gün
Bence de ortada bir poker oynanıyor ama sonucu biraz belli rakiple anlaşmak olacak. Bahsi geçen şey koca ekosistem 30 sene evrilmiş bilgi edinip tecrübe kazanılmış. Çin bu eğer ülke politikası amacı hedefi haline getirirse elbette olur ama sen birşeyler almazsan sen de satamazsın.
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Jon_Kar 1 gün
Root atamiyorsun birsey yapamiyorsun
Bu Kapali isletim sistemini kullanan salak cikacak mi bakalim
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yorumculuklar 1 gün
Ya ellerinde bir şey yok sıkıyorlar ya da Android ve Linux'da ufak değişiklikler ile marklandırıp satacaklar. Huawei laptoplarında Linux tabanlı bir sistemin önyüklü gelmesi ve bunun Huawei cihazları ile bir ekosistem içerisinde çalışması güzel olur ama önceliği Android'e verip bu işler olmaz. Sıfırdan bir bilgisayar işletim sistemi geliştirdiklerini düşünmüyorum, büyük ve masraflı iş altından kalkamazlar böyle bir zamanda.
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smart1978 1 gün
Windows uygulamalarimiz ne olacak ? :)
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FatihAsl 1 gün smart1978
windows uygulamalarına bağımlı olanlar kullanmayacak.tıpkı android kullanırken windows uygulamalarını kullanamadığımız gibi. HarmonyOS vaat ettiklerini yaparsa uygulama geliştiriciler pay kapmak için windows uygulaması yanında cross platform uygulama geliştirecekler. tabiki bu kısa zamanda olmayacak. en az 25 yıl sonra olacak. telefonlar PC den farksız olacak. windows tarihe karışacak
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huawei, akıllı telefon ve
5 etiket daha cep telefonu harmonyos Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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