Microsoft, klavyelerde Office tuşu olmasını istiyor

Teknoloji Editörü
Yazılım devi son günlerde, PC klavyelerinde yer alacak bir Office tuşunun, ne kadar yararlı olacağı konusunda şirket çalışanlarına bir anket düzenlemeye başladı. Yapılan açıklamalara da bakılırsa, Microsoft'a göre uzun vadede Office düğmesinin bilgisayar klavyelerine eklenmesi şart.
Son düzenlemeler yapılıyor
Gelen haberlere göre Microsoft, klavyelerde yer alan Windows tuşundan sonra Office tuşu için de girişimlere başlamış durumda. Yapılan ankette Office tuşu ile beraber basılacak olan O, T, W, X, P, D, N, Y ve L gibi harflere çeşitli kısayollar eklenmesinin planlandığı anlaşılıyor. Buna ek olarak Office tuşu + S kombinasyonunu kullanarak da, belge paylaşımı yapılabilmesi gündemde.Şirket ilk olarak çalışanlarından aldığı geri bildirimlere bakarak, konuyla ilgili düzenlemelerini son haline getirecek. Tabii ki klavyelere eklenecek yeni bir düğme için Microsoft'un çabası veya isteği yeterli değil. Birçok donanım üreticisinin de ortak bir paydada buluşup, bu tuşla ilgili olumlu veya olumsuz bir karar almaları gerekiyor. Bakalım Microsoft'un bu yeni projesine hangi şirketlerden destek gelecek, önümüzdeki dönemde hep beraber göreceğiz.
https://twitter.com/h0x0d/status/1140784669962584066 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ha bir de en sağ taraftaki numara tuşları bilgisayar açılırken kapalı konuma gelip num lock ile açman gerekiyor ya office'dem önce buna çare olsalar. Madem çalışmayacak niye oraya numara tuşu koyuyorsunuz, bu bile beynimi yakıyor yıllardır. Evet numlock tuşum sürekli kapalı açılıyor ve sayılara ihtiyacım olduğunda klavyede sayılar çalışmıyor, ne yaptıysam sürekli aktif edemedim. Bir yüzyıl sonra belki düzeltirler. Ama Office tuşu ekleyeceklermiş aman ne önemli.
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