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Microsoft, klavyelerde Office tuşu olmasını istiyor

Yazılım devi Microsoft, kullanıcıların Office uygulamalarını verimli bir şekilde kullanabilmeleri için, klavyelere Windows tuşuna ek olarak bir de Office tuşu eklenmesini istiyor.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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14
Diğer Yazılım
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yazılım devi son günlerde, PC klavyelerinde yer alacak bir Office tuşunun, ne kadar yararlı olacağı konusunda şirket çalışanlarına bir anket düzenlemeye başladı. Yapılan açıklamalara da bakılırsa, Microsoft'a göre uzun vadede Office düğmesinin bilgisayar klavyelerine eklenmesi şart.

Son düzenlemeler yapılıyor

Gelen haberlere göre Microsoft, klavyelerde yer alan Windows tuşundan sonra Office tuşu için de girişimlere başlamış durumda. Yapılan ankette Office tuşu ile beraber basılacak olan O, T, W, X, P, D, N, Y ve L gibi harflere çeşitli kısayollar eklenmesinin planlandığı anlaşılıyor. Buna ek olarak Office tuşu + S kombinasyonunu kullanarak da, belge paylaşımı yapılabilmesi gündemde.
Şirket ilk olarak çalışanlarından aldığı geri bildirimlere bakarak, konuyla ilgili düzenlemelerini son haline getirecek. Tabii ki klavyelere eklenecek yeni bir düğme için Microsoft'un çabası veya isteği yeterli değil. Birçok donanım üreticisinin de ortak bir paydada buluşup, bu tuşla ilgili olumlu veya olumsuz bir karar almaları gerekiyor. Bakalım Microsoft'un bu yeni projesine hangi şirketlerden destek gelecek, önümüzdeki dönemde hep beraber göreceğiz.

https://twitter.com/h0x0d/status/1140784669962584066 Yorum Yaz
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CertainCrimes 2 gün yeni yorumcu en beğenilen
Bende borçlarımı ödemek istiyorum ama herkesin her istediği olmuyor
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Spider_hip 2 gün serafon
Valla kimse kıytırık office tuşu için klavye almaz sanmıyorum. Zaten çok klavyeden kısayol ihtiyacı olanın klavyesinde, istediği tuşa istediği programı ya da kısayolları atayabileceği macro tuşları vardır. Acınası bir reklam çabası olarak görüyorum.
Valla kimse kıytırık office tuşu için klavye almaz sanmıyorum. Zaten çok klavyeden kısayol ihtiyacı olanın klavyesinde, istediği tuşa istediği programı ya da kı...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 1 gün
Numlock ayarı BIOS üzerinden yapılıyor yıllardır. Bir bakın isterseniz.
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burakdc 2 gün
RGB aydınlatmalı olmayacaksa hıc ugrasmasınlar :D
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MonitörKertenkelesi 2 gün
Hala yeni piyasaya çıkan dizüstülerde bile en çok kullanılan @ ve yeni yeni kullanılan # tuşları bile doğrudan konmuyor! Sürekli kombinasyon ile buluyorsun bu bile saçmalık. Klavyede kullanmadığım o kadar çok işaretin tuşu var iken en çok kullanılan bu işaretlerin tuşunun olmaması bence bir ayıp.
Ha bir de en sağ taraftaki numara tuşları bilgisayar açılırken kapalı konuma gelip num lock ile açman gerekiyor ya office'dem önce buna çare olsalar. Madem çalışmayacak niye oraya numara tuşu koyuyorsunuz, bu bile beynimi yakıyor yıllardır. Evet numlock tuşum sürekli kapalı açılıyor ve sayılara ihtiyacım olduğunda klavyede sayılar çalışmıyor, ne yaptıysam sürekli aktif edemedim. Bir yüzyıl sonra belki düzeltirler. Ama Office tuşu ekleyeceklermiş aman ne önemli.
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DH Misafiri 2 gün
Mİcrosoft bu sözüm sana: yav he he ..
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Darklord Sauron 2 gün
Başkalarından isteyeceğine kendi klavyelerine koysun bakalım tercih ediliyor mu. Kullananlar memnun olursa diğer markalar zaten koyar.
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YesimCirakli 2 gün
Sor bakalım biz Office tuşu istiyormuyuz? Office Lite sürümü olsun bedava sunulsun o zaman kabul. %90 kullanıcılar Office paketinin niğmetlerinden yararlanmıyor bile. Zaten buna da ihtiyaçları yok belki de.
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isakoc 2 gün
Kesinlikle katılıyorum. En azından Excel ve word un lite versiyonu olmalı. İşte ne bilim menüde bazı kısıtlamalar olur yada çalışılacak sayfa sınırı 100 falan olur daha fazlasını isteyen paralı sürümü alır gibi olsa on numara olur.
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FrknEgeOztrk 2 gün
Onun yerine m$ windows a custom hotkey özelliğini katsa daha rahat olmaz mıydı ahk gibi programlarla uğraşmasak herkes kendi hotkeyini ayarlayabilse?
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KindElephant480 2 gün FrknEgeOztrk
Bu özellik yıllardır var.
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CertainCrimes 2 gün yeni yorumcu en beğenilen
Bende borçlarımı ödemek istiyorum ama herkesin her istediği olmuyor
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serafon 2 gün
Klavye sattıracaksa üreticiler dünden razı olurlar. Zaten ne yapacaklarını şaşırdılar yenilik suncağız diye.
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Spider_hip 2 gün serafon
Valla kimse kıytırık office tuşu için klavye almaz sanmıyorum. Zaten çok klavyeden kısayol ihtiyacı olanın klavyesinde, istediği tuşa istediği programı ya da kısayolları atayabileceği macro tuşları vardır. Acınası bir reklam çabası olarak görüyorum.
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