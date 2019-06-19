Microsoft, klavyelerde Office tuşu olmasını istiyor

Yazılım devi son günlerde, PC klavyelerinde yer alacak bir Office tuşunun, ne kadar yararlı olacağı konusunda şirket çalışanlarına bir anket düzenlemeye başladı. Yapılan açıklamalara da bakılırsa, Microsoft'a göre uzun vadede Office düğmesinin bilgisayar klavyelerine eklenmesi şart.

Son düzenlemeler yapılıyor

Gelen haberlere göre Microsoft, klavyelerde yer alan Windows tuşundan sonra Office tuşu için de girişimlere başlamış durumda. Yapılan ankette Office tuşu ile beraber basılacak olan O, T, W, X, P, D, N, Y ve L gibi harflere çeşitli kısayollar eklenmesinin planlandığı anlaşılıyor. Buna ek olarak Office tuşu + S kombinasyonunu kullanarak da, belge paylaşımı yapılabilmesi gündemde.

https://twitter.com/h0x0d/status/1140784669962584066

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Şirket ilk olarak çalışanlarından aldığıbakarak, konuyla ilgili düzenlemelerini son haline getirecek. Tabii ki klavyelere eklenecek yeni bir düğme için'un çabası veya isteği yeterli değil. Birçokde ortak bir paydada buluşup, bu tuşla ilgili olumlu veya olumsuz bir karar almaları gerekiyor. Bakalım Microsoft'un bu yeni projesinedestek gelecek, önümüzdeki dönemde hep beraber göreceğiz.