Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Harry Potter dünyasında geçen Fantastic Beasts 2'den ilk fragman

Harry Potter'ın büyülü dünyasında geçen Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald'un ilk fragmanı yayınlandı. Fantastic Beasts serisinin ikinci filmi bu yıl sinemaseverler ile buluşacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
4,5b
1
9
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tüm zamanların en sevilen kitap ve film serilerinden Harry Potter'ın beyaz perdedeki yolculuğu Fantastic Beasts filmleri ile devam ediyor. J.K. Rowling'in yarattığı büyülü dünyada geçen Fantastic Beasts serisinin ilk filmi, 2016'da vizyona girdi ve Harry Potter hayranları tarafından ilgiyle karşılandı. Serinin ikinci filmi olan Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald ise bu yıl sinemaseverler ile buluşacak.
Kasım ayında vizyona girecek The Crimes of Grindelwald için tanıtım çalışmalarına başlayan Warner Bros, filmden ilk fragmanı ve posteri yayınladı. Serinin New York'ta geçen ilk filmi Amerikalı büyücü ve cadıların dünyasına ışık tutarken, devam filminde Newt Scamander ve arkadaşları Paris'in yolunu tutacak.
Voldemort'tan önce büyücülük dünyasının en büyük kabusu olan Gellert Grindelwald (Johnny Depp)'ı yakalamak için zorlu bir maceraya atılan Newt ve arkadaşları, bu amaç doğrultusunda genç Albus Dumbledore (Jude Law)'un da yardımını isteyecek.
Senaryosunu J.K. Rowling'in kaleme aldığı Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald'un yönetmenliğini, hem ilk Fantastic Beasts filmini, hem de son dört Harry Potter filmini yöneten David Yates üstleniyor. Filmin başrollerinde Eddie Redmayne, Jude Law ve Johnny Depp'e Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Zoe Kravitz, Ezra Miller, Callum Turner ve Claudia Kim eşlik ediyor.
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, 16 Kasım'da vizyona girecek.
 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hasomen 1 yıl
aslında kitaplarda gayet yer alıyor Grindelwald Dumbledore çekişmesi şahsen kitapları okurken hep merak etmişimdir ayrıntılı olarak aralarında ne geçti diye ama hiçbir zaman tam net cevapları vermemişti Rowling bu konu hakkında. Bence bu seri bitince 4 büyükleri de anlatan bir film yapar WB
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Sabertooth- 1 yıl
ilk film nasildi? izlenir mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
semsengineer 1 yıl
saçma sapan film. o kadar konu var. arkadaş çek voldemortun hayatını. çek 4 büyükleri. çek Dumbledore yi gençliğini filan. ne çekersen çek ilk filmden de muhtemelen gelecek 2. filmden de iyi olur. ilkini sinemada izlemedim bunuda izlemem.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theJuDGe_41 1 yıl
yine bomba gibi geliyor. gaza geldim. spoiler yememek için sonraki fragmanları izlemeyeceğim. Bu teaser yeterli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bukalemun 1 yıl
Ezra miller.. Sinema sektörü hep belli bir zümreye rol veriyor !!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 1 yıl
Gryffindor vb. 4 büyük büyücünün film serisi yapılsa hepsini altüst eder yeminle...
niye bunları yapmıyolarda böyle saçma sapan işler çıkarıyolar anlamadım bu beats filmini bi sevmeyen benmiyim ? bu son beats filmide hayal kırıklığı gibi olcak bakın görün...
3 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
immistercool 1 yıl dere.beyi
ah bi anlayabilsem. neyin kafasıyla iş yapıyorlar çözemiyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Teddy Death 1 1 yıl dere.beyi
dere.beyi
Gryffindor vb. 4 büyük büyücünün film serisi yapılsa hepsini altüst eder yeminle...
niye bunları yapmıyolarda böyle saçma sapan işler çıkarıyolar anlamadım bu beats filmini bi sevmeyen benmiyim ? bu son beats filmide hayal kırıklığı gibi olcak bakın görün...

yanlız değilsin
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Azumi 1 yıl dere.beyi
Sonuna kadar katılıyorum. İlk film çıkmadan önce Harry Potter Prequel geliyor denilince heycanlamıştık, Voldemortun oluşumu Dumbledore gençliğini falan göreceğiz diye, çıka çıka fantastic beast çıktı. İlk filmi evde izledim iyi ki sinemaya gitmemişim hayal kırıklığıydı benim için bununda farklı olacağını sanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Bu da sera madenciliği 1 yıl Volkswagen'den elektrikli otomobil teknolojisine 25 milyar dolarlık yatırım 1 yıl 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nın en çılgın otomobilleri 1 yıl G20 Zirvesi'nde kripto paralar masaya yatırılacak 1 yıl Raspberry Pi 3 Model B+ tanıtıldı: Daha hızlı CPU ve 5 GHz Wi-Fi 1 yıl Katar 6 adet Bayraktar TB2 alıyor 1 yıl Kripto para borsaları muazzam gelirler elde ediyor 1 yıl Huawei P20'nin üçlü kamerasını açığa çıkaran resmi teaser videoları yayınlandı 1 yıl İlk yerli 8x8 şasili itfaiye aracı dünyaya açılıyor 1 yıl Google kripto para reklamlarını yasaklayacağını duyurdu 1 yıl "Uzayda askeri bir güç kurabiliriz" İşte Trump'ın ilginç planı 1 yıl LiveLeak.com’a erişim yasağı! 1 yıl DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında! 1 yıl V8 motorlu Range Rover Velar SVR, Nürburgring'de test ediliyor 1 yıl Yerli NeXpara projesi iptal oldu 1 yıl Madencilere Nvidia Titan Xp desteği 1 yıl Hubble'dan muhteşem fotoğraf: İşte 10 milyar yıllık "kalıntı galaksi" 1 yıl Yapay Zekalı Marketten alış veriş "amazon go'yu denedik" 1 yıl Apple'ın kablosuz şarj matı AirPower bu ay piyasaya sürülebilir 1 yıl Now MoviePass uygulamasından açıklama: Kullanıcılarımızı takip etmiyoruz 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Harry Potter dünyasında geçen Fantastic Beasts 2'den ilk fragman Sonraki iOS 12’nin de tanıtılacağı WWDC 2018, 4 Haziran’da başlıyor 1 yıl Google, mobil cihazlardaki görsel arama sonuçlarına altyazı ekleyeceğini duyurdu 1 yıl Kripto para madenciliği yapan takvim uygulaması Mac App Store'dan kaldırıldı 1 yıl BİM, Xiaomi Mi Bluetooth Hoparlör satacak 1 yıl YouTube’un mobil uygulamasına nihayet koyu tema geldi 1 yıl LG G7'nin fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı 1 yıl Evernote iş akışlarını yapay zekâ ile otomatik hale getiriyor 1 yıl 2019 Toyota RAV4'ün teaser görüntüsü paylaşıldı 1 yıl Rusya'da kaçak elektrikle Bitcoin madenciliği yapan ekip gözaltına alındı 1 yıl Apple, Lightning dönüştürücü kablo ve USB-C yuvalı aksesuar üretimine izin verdi 1 yıl İncehesap bilgisayar toplama sihirbazı ile istediğiniz sistemi hızlıca toplayın 1 yıl Range Rover Sport SVR, Ferrari'nin Tianmen Dağı rekorunu kırmayı başardı 1 yıl Telefon çekmediği için drone ile çözüm üreten köye baz istasyonu kuruldu 1 yıl Uçan otonom taksi Cora, Yeni Zelanda'da testlere başlıyor 1 yıl UBER'e trafikte über ceza 1 yıl Oppo F7, çentikli tasarım ve 25 MP ön kamerayla geliyor 1 yıl Duvarları ortadan kaldıran teknoloji "DAR", kullanıma sunuldu 1 yıl MIT uçaklara yıldırım çarpmasını önleyecek sistem geliştirdi 1 yıl Apple Haritalar, ülkemizdeki bisiklet kiralama istasyonlarını gösteriyor 1 yıl Türk tanklarını füzelerden koruyacak teknoloji için bilgilendirme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim