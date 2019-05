Harry Potter dünyasında geçen Fantastic Beasts 2'den ilk fragman

Tüm zamanların en sevilen kitap ve film serilerinden Harry Potter'ın beyaz perdedeki yolculuğu Fantastic Beasts filmleri ile devam ediyor. J.K. Rowling'in yarattığı büyülü dünyada geçen Fantastic Beasts serisinin ilk filmi, 2016'da vizyona girdi ve Harry Potter hayranları tarafından ilgiyle karşılandı. Serinin ikinci filmi olan Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald ise bu yıl sinemaseverler ile buluşacak.

Kasım ayında vizyona girecek The Crimes of Grindelwald için tanıtım çalışmalarına başlayan Warner Bros, filmden ilk fragmanı ve posteri yayınladı. Serinin New York'ta geçen ilk filmi Amerikalı büyücü ve cadıların dünyasına ışık tutarken, devam filminde Newt Scamander ve arkadaşları Paris'in yolunu tutacak.

Voldemort'tan önce büyücülük dünyasının en büyük kabusu olan Gellert Grindelwald (Johnny Depp)'ı yakalamak için zorlu bir maceraya atılan Newt ve arkadaşları, bu amaç doğrultusunda genç Albus Dumbledore (Jude Law)'un da yardımını isteyecek.

Senaryosunu J.K. Rowling'in kaleme aldığı Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald'un yönetmenliğini, hem ilk Fantastic Beasts filmini, hem de son dört Harry Potter filmini yöneten David Yates üstleniyor. Filmin başrollerinde Eddie Redmayne, Jude Law ve Johnny Depp'e Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Zoe Kravitz, Ezra Miller, Callum Turner ve Claudia Kim eşlik ediyor.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, 16 Kasım'da vizyona girecek.