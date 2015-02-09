"Hasar Tespit Sistemi" sayesinde aracınıza çarpıp kaçan kişiler yakalanabilecek

Park halinde bir araca çarpıp daha sonra kaçan sürücülere bir çoğumuz şahit olmuştur, hatta belki hasar gören araç sizinki bile olabilir. Alman şirket Hella ise bu problemi çözmek için kolları sıvamış durumda.

Türkçeye hasar tespit sistemi olarak çevirebileceğimiz bu yeni sistem ile aracınızın belirli bölgelerine basınca duyarlı piezoelektrik malzemeler yerleştiriliyor. Aracınız herhangi bir sebepten hasar alırsa yapılan basınç ile bunu fark eden bu sistem hemen güvenlik sistemini devreye sokuyor. Güvenlik sistemi ise araçta bulunan kameralar ile size çarpıp kaçan aracın görüntüsünü kaydediyor. Ayrıca aracınızda bir GPS sistemi bulunuyorsa bu güvenlik sistemi kazanın gerçekleştiği yeri ve saati hemen kayıt altına alıyor.



BMW ve bir kaç büyük üreticinin daha bu yeni sistem ile ilgilendiği iddia edilirken sistemin 2018 yılında kullanılmaya başlanacağı düşünülüyor.