"Hasar Tespit Sistemi" sayesinde aracınıza çarpıp kaçan kişiler yakalanabilecek

Park halinde bir araca çarpıp daha sonra kaçan sürücülere bir çoğumuz şahit olmuştur, hatta belki hasar gören araç sizinki bile olabilir. Alman şirket Hella ise bu problemi çözmek için kolları sıvamış durumda.
Türkçeye hasar tespit sistemi olarak çevirebileceğimiz bu yeni sistem ile aracınızın belirli bölgelerine basınca duyarlı piezoelektrik malzemeler yerleştiriliyor. Aracınız herhangi bir sebepten hasar alırsa yapılan basınç ile bunu fark eden bu sistem hemen güvenlik sistemini devreye sokuyor. Güvenlik sistemi ise araçta bulunan kameralar ile size çarpıp kaçan aracın görüntüsünü kaydediyor. Ayrıca aracınızda bir GPS sistemi bulunuyorsa bu güvenlik sistemi kazanın gerçekleştiği yeri ve saati hemen kayıt altına alıyor.
BMW ve bir kaç büyük üreticinin daha bu yeni sistem ile ilgilendiği iddia edilirken sistemin 2018 yılında kullanılmaya başlanacağı düşünülüyor.
BMW ve bir kaç büyük üreticinin daha bu yeni sistem ile ilgilendiği iddia edilirken sistemin 2018 yılında kullanılmaya başlanacağı düşünülüyor.
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Bizde bu uyarı ve kayıt sistemini çalar, ikinci elcilerde uygun fiyata satarlar.
2-
Bu cihazlar bize yer ve zaman bilgileri sağlarken, bizde, bu bilgileri en son kullanıcıya, ama onun çok öncesinde ilgili mercilere sağlar.
3-
Bizde önemli bir olayın olduğu yerdeki kameralar o an bozuktur, kayıtlar silinmiştir, Hard disklerin o günkü kayıtlarına ulaşılamamaktadır, bekçi ve gözcüler o gün rapor almışlardır. İmajların alındığı yetkili mercinin bilgisayarına giren bir virüs o resmi kayıtları da silmiştir. Şanssızlık bizim peşimizi bırakmamaktadır.
4-
Çarpıp kaçan kişi sıradan birisiyse kayıtlara bişeycikler olmaz. Anında tepesine binilebilir, tabi siz de o kadar sıradan birisi değilseniz.
...
360 derece görüntü almak çok kolay zaten :)
Kesinlikle. Harekete duyarlı kayıt yapan kamera ile bu iş zaten çözülür. Ha bu sistemin bi artısı olabilir.
Araca çarpıldığında haber verir.
Acele ile araca biner gideriz bazen. Belki 2-3 gün sonra farkederiz hasarı. Ufaktır. 2-3 günlük (belki daha uzun süre ) kaydı izlemek çok zor olsa gerek -ki herhalde 128 gb kart destekleyen kayıt cihazlarına ihtiyacımız olur...
dava açsak 2-3 yıl sürüyor.
Kaskonuz varsa sigorta firmasının işine yarar kasko yapan araca sigorta firmaları bunu taksın.
Rusya da sigorta yaptırmak için araç içi kamera şart.