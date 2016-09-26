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Hastanelerde steril robotlar görev yapacak

6 Türk mühendis, ameliyathanelerde ve sterilizasyonun kritik önem taşıdığı birçok noktada, insan eli değmeden taşıma görevini üstlenebilecek bir robot geliştirdi. Detaylar yazımızda:
2 yıl
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11
Zamazingo
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Hastanelerde steril robotlar görev yapacak
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Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuş 6 mühendis, endüstriyel robotlar geliştirmeye karar verdi ve bu amaçla bir araya geldi. Projeleri ile Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’ndan 100 bin liralık destek alarak özel bir robot geliştirdi.

Ortaya çıkarılan ürünün, özellikle sterilizasyonun kritik önem taşıdığı noktalarda görev yapması amaçlanıyor. Ameliyathanelerde kullanılacak malzemelerden hasta yemeklerinin taşınmasına kadar bir çok alanda görev yapabilecek olan robotlar, sterilizasyon konusuna kesin çözüm olmaya çalışacak.


ARGE ve prototip çalışmaları tamamlanan robotun denemelerini yapan ekip robotu farklı amaçlarda kullanılması adına alternatif kontrol seçenekleri ile geliştirmiş. Bilgisayar ve akıllı telefon kontrollü olarak yönlendirilebilecek olan robotlar, aynı zamanda bir çizgi üzerindeki rotayı izleyerek, önceden programlanmış ulaştırma görevlerini gerçekleştirebilecek.

Uygulanabilirlik konusunda kafalarda soru işareti yaratsa da projenin çıkış fikri son derece heyecan verici. Tabi bunun için mevcuttaki hastanelerimizin etkin kullanım alanı adına ne kadar uygun orası da işin ayrı boyutu.


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Kulak Misafiri 2 yıl
Hemen aklıma tiroid ameliyatından sonra atım tedavisi alanlar için kullanılabileceği geldi. Atom tedavisini hastaya ulaştırmak için görevliler radyasyon geçirmez kıyafet giyiyorlar. İleride bunun gibi ataçlarla gerek kalmayabilir.
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nokta_28 2 yıl
İnşallah devamı gelir. Bu tarz projelerin milletimizin ihtiyacı var..
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St Batuhan 2 yıl
"Bilgisayar ve akıllı telefon kontrollü olarak yönlendirilebilecek olan robotlar, aynı zamanda bir çizgi üzerindeki rotayı izleyerek, önceden programlanmış ulaştırma görevlerini gerçekleştirebilecek."
Bu beni tedirgin etmekte zira çizgi izleyen kısmı ve kişiye bağlı kontrol denmiş. Onun dışında başka yöntemi olacak mı yani kendisinin verilen göreve göre gelişmiş bir görüntü işleme yöntemiyle ilerlemesi, yönünü çeşitli sensörlerle bulması gibi. Haberde geçmemiş durumda ve eğer böyle olayları şu aşamada yapmıyorlarsa pek de bir anlamı yok.
Haberin kaynağı da direkt olarak koyulmamış. İnceleme imkanı vermiyor ve araştırma gereksinimi de hayal kırıklığı olması ihtimalinden kaçıyor.
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alex59 2 yıl
Teknoloji ve Sanayi Bakanlığını kutlamak lazım. Böyle zımba gibi genç kardeşlerimizin elinden daha çok tutulsa ben eminimki teknolojide çok daha iyi yerlere geliriz.
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sniper23 2 yıl
Umarım sonu EVT S1 gibi olmaz da başarılı olur.
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nefendim 2 yıl sniper23
sniper23
Umarım sonu EVT S1 gibi olmaz da başarılı olur.

Işınlanma kapsülü mü o



Evt ne bu arada
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Barni Moloztaş 2 yıl
T E R M I N A T O R
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mako3e 2 yıl
ekiplerini kurmuşlar ve faydalı işler için çalışıyorlar.
güzel.
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