Hastanelerde steril robotlar görev yapacak

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Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuş 6 mühendis, endüstriyel robotlar geliştirmeye karar verdi ve bu amaçla bir araya geldi. Projeleri ile Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’ndan 100 bin liralık destek alarak özel bir robot geliştirdi.

Ortaya çıkarılan ürünün, özellikle sterilizasyonun kritik önem taşıdığı noktalarda görev yapması amaçlanıyor. Ameliyathanelerde kullanılacak malzemelerden hasta yemeklerinin taşınmasına kadar bir çok alanda görev yapabilecek olan robotlar, sterilizasyon konusuna kesin çözüm olmaya çalışacak.





ARGE ve prototip çalışmaları tamamlanan robotun denemelerini yapan ekip robotu farklı amaçlarda kullanılması adına alternatif kontrol seçenekleri ile geliştirmiş. Bilgisayar ve akıllı telefon kontrollü olarak yönlendirilebilecek olan robotlar, aynı zamanda bir çizgi üzerindeki rotayı izleyerek, önceden programlanmış ulaştırma görevlerini gerçekleştirebilecek.

Uygulanabilirlik konusunda kafalarda soru işareti yaratsa da projenin çıkış fikri son derece heyecan verici. Tabi bunun için mevcuttaki hastanelerimizin etkin kullanım alanı adına ne kadar uygun orası da işin ayrı boyutu.