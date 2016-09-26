Hastanelerde steril robotlar görev yapacak

Ortaya çıkarılan ürünün, özellikle sterilizasyonun kritik önem taşıdığı noktalarda görev yapması amaçlanıyor. Ameliyathanelerde kullanılacak malzemelerden hasta yemeklerinin taşınmasına kadar bir çok alanda görev yapabilecek olan robotlar, sterilizasyon konusuna kesin çözüm olmaya çalışacak.
ARGE ve prototip çalışmaları tamamlanan robotun denemelerini yapan ekip robotu farklı amaçlarda kullanılması adına alternatif kontrol seçenekleri ile geliştirmiş. Bilgisayar ve akıllı telefon kontrollü olarak yönlendirilebilecek olan robotlar, aynı zamanda bir çizgi üzerindeki rotayı izleyerek, önceden programlanmış ulaştırma görevlerini gerçekleştirebilecek.
Uygulanabilirlik konusunda kafalarda soru işareti yaratsa da projenin çıkış fikri son derece heyecan verici. Tabi bunun için mevcuttaki hastanelerimizin etkin kullanım alanı adına ne kadar uygun orası da işin ayrı boyutu.
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Bu beni tedirgin etmekte zira çizgi izleyen kısmı ve kişiye bağlı kontrol denmiş. Onun dışında başka yöntemi olacak mı yani kendisinin verilen göreve göre gelişmiş bir görüntü işleme yöntemiyle ilerlemesi, yönünü çeşitli sensörlerle bulması gibi. Haberde geçmemiş durumda ve eğer böyle olayları şu aşamada yapmıyorlarsa pek de bir anlamı yok.
Haberin kaynağı da direkt olarak koyulmamış. İnceleme imkanı vermiyor ve araştırma gereksinimi de hayal kırıklığı olması ihtimalinden kaçıyor.
Işınlanma kapsülü mü o
Evt ne bu arada
güzel.