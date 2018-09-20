Hayabusa-2, Ryugu asteroitine gözlem araçlarını yerleştirecek

Tam Boyutta Gör

Japonya Uzay Araştırma Ajansı tarafından geliştirilen Hayabusa isimli uzay aracı bundan 13 yıl önce asteroit Itokawa'ya iniş yapmış ve önemli bir misyonu tamamlamıştı. İlk Hayabusa uzay aracına benzer bir misyonu yerine getirmekle görevlendirilen Hayabusa-2 isimli uzay aracı ise yaklaşık 4 yıl önce yolculuğuna başlamıştı. Ryugu olarak bilinen 1 km genişliğindeki asteroite ulaşmak ve asteroitten numune toplamak üzere yolan çıkan Hayabusa-2, haziran ayında Ryugu asteroitine ulaştı. Uzay aracı artık asteroite gözlem araçlarını yerleştirerek asteroitin yapısını gözlemlemeye ve numune toplamaya hazırlanıyor.





Bir ilke imza atacak

Numune toplama araçları asteroit yüzeyine indirilmeden önce yüzeyin haritasının çıkarılmasını ve sıcaklık verilerinin toplanması için yarın iki robot gözlem aracı Ryugu asteroitine indirilecek. Türkiye saati ile saat 07.00'da başlatılacak operasyonla yaklaşık 60 metre yükseklikten gözlem araçları serbest bırakılacak. Her şey yolunda gider ve gözlem araçları yüzeye sağlıklı bir iniş yaparsa Hayabusa-2, robot gözlem araçlarını bir asteroitin yüzeyine başarıyla indiren ilk uzay aracı olacak.





Her biri 1 kg ağırlığında olan robot gözlem araçları, asteroitteki düşük yerçekiminden faydalanıp sıçrayarak hareket edecek. Düşük yerçekimi nedeniyle her bir sıçramada 15 dakika boyunca havada kalacak olan gözlem araçları böylece havadayken yönlerini tayin edecek ve asteroit üzerindeki incelemelerini sürdürecek.





Ryugu asteroitini özel ve böylesine önemli bir araştırmaya konu kılan unsur ise Ryugu'nun ilkel bir asteroit formunda olması. Ryugu'nun Güneş Sistemimizin ilk günlerinden kalma bir kalıntı olduğunu belirten araştırmacılar Ryugu üzerinde yapılan gözlemlerin ve numune incelemelerinin gezegenimizin geçmiş dönemlerine ve oluşumuna ışış tutabileceğini düşünüyor. Milyarlarca yıl boyunca çok az değişime uğradığı tahmin edilen Ryugu'ya yönelik misyon astronomi dünyası için oldukça önemli.





Yüzey haritası çıkarıldıktan ve gerekli sıcaklık ölçümleri yapıldıktan sonra numune toplama sürecini başlatacak olan Hayabusa-2, Ryugu'da yaklaşık 18 ay geçirecek ve 2020'nin sonlarında Dünya'ya geri dönecek.

https://newatlas.com/robotic-hoppers-hayabusa-2-ryugu-asteroid/56414/