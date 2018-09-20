Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hayabusa-2, Ryugu asteroitine gözlem araçlarını yerleştirecek

Yaklaşık 4 yıllık yolculuğunun ardından uzay aracı Hayabusa-2, haziran ayında ulaştığı asteroit Ryugu'ya gözlem araçlarını yerleştirmeye hazırlanıyor. Hayabusa, Ryugu'da 18 ay boyunca incelem yapacak
8 ay
2b
1
1
Uzay
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hayabusa-2, Ryugu asteroitine gözlem araçlarını yerleştirecek
Tam Boyutta Gör
 

Japonya Uzay Araştırma Ajansı tarafından geliştirilen Hayabusa isimli uzay aracı bundan 13 yıl önce asteroit Itokawa'ya iniş yapmış ve önemli bir misyonu tamamlamıştı. İlk Hayabusa uzay aracına benzer bir misyonu yerine getirmekle görevlendirilen Hayabusa-2 isimli uzay aracı ise yaklaşık 4 yıl önce yolculuğuna başlamıştı. Ryugu olarak bilinen 1 km genişliğindeki asteroite ulaşmak ve asteroitten numune toplamak üzere yolan çıkan Hayabusa-2, haziran ayında Ryugu asteroitine ulaştı. Uzay aracı artık asteroite gözlem araçlarını yerleştirerek asteroitin yapısını gözlemlemeye ve numune toplamaya hazırlanıyor.


Bir ilke imza atacak 

Numune toplama araçları asteroit yüzeyine indirilmeden önce yüzeyin haritasının çıkarılmasını ve sıcaklık verilerinin toplanması için yarın iki robot gözlem aracı Ryugu asteroitine indirilecek. Türkiye saati ile saat 07.00'da başlatılacak operasyonla yaklaşık 60 metre yükseklikten gözlem araçları serbest bırakılacak. Her şey yolunda gider ve gözlem araçları yüzeye sağlıklı bir iniş yaparsa Hayabusa-2, robot gözlem araçlarını bir asteroitin yüzeyine başarıyla indiren ilk uzay aracı olacak.


Her biri 1 kg ağırlığında olan robot gözlem araçları, asteroitteki düşük yerçekiminden faydalanıp sıçrayarak hareket edecek. Düşük yerçekimi nedeniyle her bir sıçramada 15 dakika boyunca havada kalacak olan gözlem araçları böylece havadayken yönlerini tayin edecek ve asteroit üzerindeki incelemelerini sürdürecek.


Ryugu asteroitini özel ve böylesine önemli bir araştırmaya konu kılan unsur ise Ryugu'nun ilkel bir asteroit formunda olması. Ryugu'nun Güneş Sistemimizin ilk günlerinden kalma bir kalıntı olduğunu belirten araştırmacılar Ryugu üzerinde yapılan gözlemlerin ve numune incelemelerinin gezegenimizin geçmiş dönemlerine ve oluşumuna ışış tutabileceğini düşünüyor. Milyarlarca yıl boyunca çok az değişime uğradığı tahmin edilen Ryugu'ya yönelik misyon astronomi dünyası için oldukça önemli.


Yüzey haritası çıkarıldıktan ve gerekli sıcaklık ölçümleri yapıldıktan sonra numune toplama sürecini başlatacak olan Hayabusa-2, Ryugu'da yaklaşık 18 ay geçirecek ve 2020'nin sonlarında Dünya'ya geri dönecek. 


https://newatlas.com/robotic-hoppers-hayabusa-2-ryugu-asteroid/56414/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ceo-tr 8 ay
hayabusa-2 yazınca bir an suzuki yeni hayabusa mı üretti dedim.
sonra haberi okuyunca japonları bir daha takdir ettim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay XRP(Ripple) 24 saatte yüzde 50 civarında değer kazandı 8 ay Xiaomi'nin en iddialı telefonu | Mi 8 Explorer Edition incelemesi 8 ay Huawei, iPhone almak için sıraya girenlere ücretsiz powerbank dağıttı 8 ay Uber gıda dağıtım hizmeti Deliveroo'yu satın alabilir 8 ay Uluslararası arenada kripto para | Kripto Para Dünyası 8 ay Fizy müzik ödüllerinde en iyileri jüri değil, kullanıcı verileri belirledi 8 ay ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Bitcoin ETF'sini incelemeye başladı 8 ay BMC, yeni kamyon ailesi TUĞRA’yı tanıttı 8 ay Xiaomi’den akıllı hoparlör ve masa saati bir arada 8 ay Fortnite temalı Nintendo Switch konsolu duyuruldu 8 ay Ford Otosan’ın geliştirdiği F-MAX'e büyük ödül! 8 ay Rekabet Kurulu, Google'a 93 milyon TL para cezası verdi 8 ay Essential Phone gelecek yıl Android Q güncellemesi de alacak 8 ay Japon Zaif kripto para borsası saldırıya uğradı. 60 milyon dolar kayıp var 8 ay Üç büyük otomotiv üreticisinin araçlarına Android işletim sistemi geliyor 8 ay Çalışanların yorumları sildiğine ve satış verilerini sattığına ilişkin Amazon soruşturma başlattı 8 ay PlayStation Now'a oyun indirme seçeneği geldi 8 ay Apple Watch 4'ün kadranları bilgisayar efektiyle değil stüdyoda yapıldı [video] 8 ay Instagram uygulamasına coğrafi kısıtlama seçenekleri geliyor 8 ay Apple Music artık Android Auto'da çalışıyor 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Hayabusa-2, Ryugu asteroitine gözlem araçlarını yerleştirecek Sonraki Yeni Ekonomi Programı'nda ICO vurgusu 8 ay GoPro'nın üç kameradan oluşan Hero7 serisi duyuruldu 8 ay Facebook'un çöpçatanlık hizmeti test yayınına başladı 8 ay Bing mobil aramalarda AMP desteği sunmaya başladı 8 ay Avrupa Komisyonu Amazon hakkında inceleme başlattı 8 ay Bilgisayar korsanları, Japon kripto para sektörünü 540 milyon dolar zarara soktu 8 ay Az elektrik tüketene daha ucuz elektrik geliyor 8 ay Fortnite yayıncısı Ninja ile yanyana olma şansı 8 ay Facebook, Avrupa Birliği yaptırımlarıyla karşılaşabilir 8 ay Asus ZenFone Max Pro satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri 8 ay Yükselen döviz kurları güneş enerjisi sektörünü de etkiledi 8 ay Amazon 3 yıl içinde 3 bin adet kasiyersiz mağaza açmayı planlıyor 8 ay BMW 2019 Z4 sDrive20i, sDrive30i ve 2020 M40i Roadster tanıtıldı! 8 ay Loki ve Scarlet Witch dizileri için hazırlıklara başlandı 8 ay Tim Cook yeni iPhone'ların neden pahalı olduğunu açıkladı 8 ay Robotik deri ile bütün nesneler robota dönüşebilir 8 ay Huawei Mate 20 kablosuz şarj etme özelliğine sahip olacak 8 ay MSI Trident 3 Arctic İncelemesi - En Güçlü Mini Masaüstü Pc Serisi 8 ay Dokunmatik ekranlı Google Home Hub akıllı hoparlör detaylandı 8 ay 2si1 | Yerli ve Milli teknoloji programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim