Hayabusa, 'Kozmik Elmas' Ryugu'nun yüzeyini görüntüledi

Geçtiğimiz Haziran ayında elmas şeklindeki asteroit Ryugu'nun yörüngesine yerleşen Japon uzay aracı Hayabusa 2, gök taşının muhteşem yakın çekim fotoğraflarını göndermeye devam ediyor. Uzay aracı, yukarıdaki fotoğrafı Ryugu'nun yüzeyinden sadece 1 kilometre uzaklıkta yakalamış.

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Görev Ryugu'dan Dünya'ya örnekler getirmek

Yaklaşık 6 milyar yaşında olan Ryugu'nun Güneş Sistemindeki yaşamın yapı taşları olan organik materyaller içerdiği düşünülüyor. Japon bilim insanları, Ryugu'dan getirilecek örneklerin Güneş Sistemi'nin oluşumuna ve evrimine dair çok önemli bilgiler verebileceğini düşünüyor.

https://www.space.com/41413-asteroid-ryugu-space-rock-close-up.html

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