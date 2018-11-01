Hazır gıdalardaki tuz oranı kademeli olarak düşürülecek

Beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalar için Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu arasında protokol imzalandı. Firmalar ambalajlı gıda ve içeceklerde her yıl tuz miktarını kademeli olarak azaltmayı kabul etti.
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Tuz oranı düşürülecek gıda ve içecekler
Protokol kapsamında 2023’e kadar 18 kategoride yer alan gıda ve içeceklerde tuz oranı düşürülecek. Bu kategoriler şunlar:
- Cips
- Bisküvi, kek, kraker
- Hazır öğünler, kahvaltılık gevrek
- Tuzlu soslu kuruyemiş
- Balık ürünü, kümes ürünü
- Sos, çeşniler
- Hazır turşu
- Hazır çorba
- Peynir, Zeytin
- Süt ürünleri
- Yağ, margarin
- Makarna, erişte
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), günlük kişi başı tuz tüketiminin 5 gramın altında olmasını öneriyor. Bu miktar bir tatlı kaşığı veya tepeleme bir çay kaşığına denk geliyor. Aşılmaması önerilen bu miktar, yemeklere sonradan eklenen tuzu değil gün içinde tüm besinlerle alınan toplam tuz miktarını ifade ediyor.
Sağlık Bakanlığı ile DSÖ iş birliğinde gerçekleştirilen 2017 Türkiye Hane Halkı Sağlık Araştırması'na göre, Türkiye'de günlük kişi başı tuz tüketimi ise 9,9 gramı buluyor. Yani DSÖ’nün önerdiği miktarın iki katı kadar tuz tüketiyoruz.
Aşırı tuz tüketimi sonucunda kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek hastalıkları ve hipertansiyon gibi hastalıklar gözlemleniyor.
https://www.ntv.com.tr/saglik/ambalajli-gida-ve-iceceklerdeki-tuz-azaltilacak,28Auoa5zpki3DgmVuR-Sew Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunlar gerçekten insanlar kanser olsun diye çalışıyor!
Normal tuz en fazla yüksek tansiyon rahatsızlığı yapar, ödem yapar filan ama kanser yapmaz ve öldürmez!
Sıfır tuz ise pimi çekilmiş bir bombaya çevirir insanı!
Tuz normal miktarlarda mutlaka alınmalıdır
Neymiş tuz tansiyon yapıyormuş kanser yapmazmış bu yüzden öldürmezmiş. Bilmiyorsan konuşma be adam. Çoluk çocuk 7 sinden 70 ine herkes okuyor burayı gören de doğruluk payı var sanacak dediklerinin. Şu an hem Tr de hem dünyada bir numaralı ölüm nedeni kalp damar hastalıkları. İstatistiksel olarak malign tümörlerin 2 katı sıklıkla öldürüyor hem de! Kalp krizi olsun inme olsun hepsi bu gruba dahil. Bunun da bir numaralı nedeni yüksek tansiyon. Yüksek tansiyonun en büyük nedeni de yüksek tuz tüketimi.
Tuz vücut için olmazsa olmazdır doğru. Ancak dalından yeni koparılan meyveden işlenmiş gıdalara kadar her türlü besinin içinde tuz var zaten. Gün içinde ekstradan 0 tuz eklesek bile yediğimiz besinlerden vücudumuz için ihtiyacımız olan tuzu alıyoruz. Sofraya yemeğe giren her damla tuz kalp ve damarlar için ekstra yük demek.
Şimdi yanlış anlaşılmasın benim soframdan da tuz eksik olmuyor. Alışkanlıklardan vazgeçmek zor. Ama burada gelip de insanların hayatıyla oynamıyorum.
Uzman olmadığınız konuda yazmayın.