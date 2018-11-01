Hazır gıdalardaki tuz oranı kademeli olarak düşürülecek

Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu arasında imzalanan protokole göre, ambalajlı gıda ve içeceklerdeki tuz oranı 2023'e kadar kademeli olarak düşürülecek.

Beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalar için Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu arasında protokol imzalandı. Firmalar ambalajlı gıda ve içeceklerde her yıl tuz miktarını kademeli olarak azaltmayı kabul etti.

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Tuz oranı düşürülecek gıda ve içecekler

Protokol kapsamında 2023’e kadar 18 kategoride yer alan gıda ve içeceklerde tuz oranı düşürülecek. Bu kategoriler şunlar:

Cips

Bisküvi, kek, kraker

Hazır öğünler, kahvaltılık gevrek

Tuzlu soslu kuruyemiş

Balık ürünü, kümes ürünü

Sos, çeşniler

Hazır turşu

Hazır çorba

Peynir, Zeytin

Süt ürünleri

Yağ, margarin

Makarna, erişte

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), günlük kişi başı tuz tüketiminin 5 gramın altında olmasını öneriyor. Bu miktar bir tatlı kaşığı veya tepeleme bir çay kaşığına denk geliyor. Aşılmaması önerilen bu miktar, yemeklere sonradan eklenen tuzu değil gün içinde tüm besinlerle alınan toplam tuz miktarını ifade ediyor.

Sağlık Bakanlığı ile DSÖ iş birliğinde gerçekleştirilen 2017 Türkiye Hane Halkı Sağlık Araştırması'na göre, Türkiye'de günlük kişi başı tuz tüketimi ise 9,9 gramı buluyor. Yani DSÖ’nün önerdiği miktarın iki katı kadar tuz tüketiyoruz.

Aşırı tuz tüketimi sonucunda kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek hastalıkları ve hipertansiyon gibi hastalıklar gözlemleniyor.





https://www.ntv.com.tr/saglik/ambalajli-gida-ve-iceceklerdeki-tuz-azaltilacak,28Auoa5zpki3DgmVuR-Sew