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Hazır gıdalardaki tuz oranı kademeli olarak düşürülecek

Tuzun insan sağlığına olumsuz etkisini azaltmak için imzalanan protokole göre 2023'e kadar hazır gıdaların tuz oranı kademeli olarak düşürülecek. Tuz oranı düşürülecek gıda ve içecekler neler?
6 ay
9,4b
1
59
Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu arasında imzalanan protokole göre, ambalajlı gıda ve içeceklerdeki tuz oranı 2023'e kadar kademeli olarak düşürülecek.

Beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalar için Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu arasında protokol imzalandı. Firmalar ambalajlı gıda ve içeceklerde her yıl tuz miktarını kademeli olarak azaltmayı kabul etti.

Ayrıca Bkz. "Yolcuların ziyaret etmek için sabırsızlandığı 16 yeni havalimanı"

Tuz oranı düşürülecek gıda ve içecekler

Protokol kapsamında 2023’e kadar 18 kategoride yer alan gıda ve içeceklerde tuz oranı düşürülecek. Bu kategoriler şunlar:

  • Cips
  • Bisküvi, kek, kraker
  • Hazır öğünler, kahvaltılık gevrek
  • Tuzlu soslu kuruyemiş
  • Balık ürünü, kümes ürünü
  • Sos, çeşniler
  • Hazır turşu
  • Hazır çorba
  • Peynir, Zeytin
  • Süt ürünleri
  • Yağ, margarin
  • Makarna, erişte

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), günlük kişi başı tuz tüketiminin 5 gramın altında olmasını öneriyor. Bu miktar bir tatlı kaşığı veya tepeleme bir çay kaşığına denk geliyor. Aşılmaması önerilen bu miktar, yemeklere sonradan eklenen tuzu değil gün içinde tüm besinlerle alınan toplam tuz miktarını ifade ediyor.

Sağlık Bakanlığı ile DSÖ iş birliğinde gerçekleştirilen 2017 Türkiye Hane Halkı Sağlık Araştırması'na göre, Türkiye'de günlük kişi başı tuz tüketimi ise 9,9 gramı buluyor. Yani DSÖ’nün önerdiği miktarın iki katı kadar tuz tüketiyoruz.

Aşırı tuz tüketimi sonucunda kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek hastalıkları ve hipertansiyon gibi hastalıklar gözlemleniyor.



https://www.ntv.com.tr/saglik/ambalajli-gida-ve-iceceklerdeki-tuz-azaltilacak,28Auoa5zpki3DgmVuR-Sew Yorum Yaz
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meco 6 ay en beğenilen
Çin tuzunu kaldıralım demiyorlar ama normal tuzu kaldırmak için çalışma yapıyorlar!
Bunlar gerçekten insanlar kanser olsun diye çalışıyor!
Normal tuz en fazla yüksek tansiyon rahatsızlığı yapar, ödem yapar filan ama kanser yapmaz ve öldürmez!
Sıfır tuz ise pimi çekilmiş bir bombaya çevirir insanı!
Tuz normal miktarlarda mutlaka alınmalıdır
Çin tuzunu kaldıralım demiyorlar ama normal tuzu kaldırmak için çalışma yapıyorlar!Bunlar gerçekten insanlar kanser olsun diye çalışıyor!Normal tuz en...
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3 Yanıt Yanıtla +33
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Y-ZiyA 6 ay
Zaten bir tek tuz insan sağlığına zararlı. Nişasta şurubu, glikoz, karbonhidrat değil.
2 Yanıt Yanıtla +23
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KaymaklıLokum 6 ay meco
En ufak bilgi sahibi olmadan profösör gibi yazıyorsunuz ya bitiyorum.
Neymiş tuz tansiyon yapıyormuş kanser yapmazmış bu yüzden öldürmezmiş. Bilmiyorsan konuşma be adam. Çoluk çocuk 7 sinden 70 ine herkes okuyor burayı gören de doğruluk payı var sanacak dediklerinin. Şu an hem Tr de hem dünyada bir numaralı ölüm nedeni kalp damar hastalıkları. İstatistiksel olarak malign tümörlerin 2 katı sıklıkla öldürüyor hem de! Kalp krizi olsun inme olsun hepsi bu gruba dahil. Bunun da bir numaralı nedeni yüksek tansiyon. Yüksek tansiyonun en büyük nedeni de yüksek tuz tüketimi.
Tuz vücut için olmazsa olmazdır doğru. Ancak dalından yeni koparılan meyveden işlenmiş gıdalara kadar her türlü besinin içinde tuz var zaten. Gün içinde ekstradan 0 tuz eklesek bile yediğimiz besinlerden vücudumuz için ihtiyacımız olan tuzu alıyoruz. Sofraya yemeğe giren her damla tuz kalp ve damarlar için ekstra yük demek.
Şimdi yanlış anlaşılmasın benim soframdan da tuz eksik olmuyor. Alışkanlıklardan vazgeçmek zor. Ama burada gelip de insanların hayatıyla oynamıyorum.
Uzman olmadığınız konuda yazmayın.
En ufak bilgi sahibi olmadan profösör gibi yazıyorsunuz ya bitiyorum.Neymiş tuz tansiyon yapıyormuş kanser yapmazmış bu yüzden öldürmezmiş. Bilmiyorsan kon...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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Deníz 6 ay
tuzun içini temizlesinler önce, çoğu tuzun içinde plastik çıktı.
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splinterfalcon4798 6 ay
nce tuz u kaldırıcaklarına insan sağlığı için aşırı zararlı olan fruktoz şurubunu ve trans yağları azaltmasınlar yasaklasınlar hala içindekilerde tam hidrojinize bitkisel yağ yazıyor etikette trans yağ yok diyor şaka gibi tüketiciyi kandırıyorlar
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Mete Can Karahasan 6 ay
Tuz tüketiminden kalp-böbrek hastalığı olmaz; kalp-böbrek hastalığında "kalp-böbrek yetmezliği" olur. Bunlar tuzsuz beslenme diye reklam yapa yapa herkesi hasta edecekler. Açlık durumunda tuzsuz kalmaktan beyinde doku kaybı oluyor.
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mavizaman 6 ay
asıl tehlike şeker değil mi yaygınlık açısından.
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OrQuN 6 ay
Destekliyorum düşürülsün.
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Kappa Face 6 ay
Evet güzeel. Glikoz fruktoz şurupları da azaltılacak inşaAllah. Obez Amerikalılar'ın getirdiği bu illetlerden yavaş yavaş kurtulacağız. Zaten müslüman adam nefsine hakim ve bilinçlidir bu tür "gıda" lardan uzak durur.
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Overkahan 6 ay
Amannnnn.Onu yeme bunu yeme.Böyle ömür mü geçer.Şurda en fazla 50 sene daha yaşarım sonra nalları dikecez zaten.Yok şu zararlı yok bu bilmem ne.Yaşadığımız dünyada sağlıklı olan bir şey kalmadı.Böyle bir ortamda onu yeme bunu yeme demek kadar da saçma bir şey yok.
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sniper23 6 ay
Eminim bu giden tuzun yerine daha zararlı bir şeyler gelecektir. Yeni Pancar şekeri vakası daha geliyor bence.
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Limonen 6 ay
Yıllarca herşeyi aşırı kullandığımızdan şeker tuz farketmez hastalıklar pesiminizi birakmiyor. En basitinden baklava gorunce dayanamam diyenler. Tuzsuz yemek olmaz diyenler.
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Muzun içinde gelen böcek 6 ay
bu konuda tek sevinebilcegim sey belki ilerde şekere de aynısını uygulama ihtimalleri. abur cuburları fazla şekerli buluyorum. normalde baya seker kullanan biri olmama ragmen.
resmen markette yemek isteyecegim abur cubur bulamıyorum!11. yenilerini cikarin artik ve az sekerli olsun. almak istiyorum ama alamıyorum cunku yok!11
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sağlık, sağlık bakanlığı ve
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