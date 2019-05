He-Man filmi "Masters of the Universe" için çekimler yakında başlıyor

Masters of the Universe evreninin haklarını elinde bulunduran Sony Pictures'ın uzun bir süredir yeni bir live action film üzerinde çalıştığı biliniyordu. Ancak yönetmen ve yazar ekibinin belirlenememesi gibi çeşitli nedenlerden dolayı filmin yapım süreci bir türlü başlayamamıştı. Bu problemleri nihayet ortadan kaldıran Sony, artık çekimlere start vermek için son hazırlıkları yapıyor.



Masters of the Universe filminin yönetmenlik koltuğunda Aaron ve Adam Nee kardeşler oturucak. Nee kardeşlerin geçmişine baktığımızda referans alabileceğimiz çok fazla işlerinin olmadığını görüyoruz. Filmin senaryosunu ise Iron Man (2008) ve Men in Black: International gibi yapımlardan tanıdığımız Matt Holloway-Art Marcum ikilisi kaleme alacak.

Masters of the Universe evrenini özellikle de 80'lerde çocuk olanlar çok iyi bilecektir. Seride Eternia prensi Adam'ın İskeletor isimli yaratıkla olan mücadelesini izliyoruz. Prens Adam, Eternia'yı ve Şato'sunun sırlarını İskeletor'un kötü emellerinden korumaya çalışıyor.



Seriye ismini veren He-Man karakteri ise Prens Adam'ın süper kahraman olan ikinci kişiliğiydi. Prens Adam, kılıcını havaya kaldırıp "By the power of Grayskull, I have the power" dediğinde evrenin en güçlü savaşcısı olan He-Man'e dönüşebiliyordu. Türkçe dublajlarda bu söz "Gölgelerin gücü adına, güç bende artık!" olarak çevrilmişti.



He-Man serisini çok uzun yıllardır ekranlarda göremediğimiz için yeni filmin özellikle de genç nesile ulaşması biraz zor olabilir. Ancak aradan geçen onlarca yıla rağmen serinin hala bir hayran kitlesi olduğu da gerçek. Bakalım merakla beklenen film beklentileri karşılayabilecek mi.



Masters of the Universe filminin 2020 yılının sonlarına doğru vizyona girmesi bekleniyor. Filmin oyuncu kadrosu şu an için belli değil.

