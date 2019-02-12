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He-Man filmi "Masters of the Universe" için çekimler yakında başlıyor

Masters of the Universe evreninin film haklarını elinde bulunduran Sony Pictures, uzun bir süredir konuşulan He-Man filminin çekimlerine yakında başlıyor. İşte detaylar:
3 ay
3,8b
1
19
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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1980'lerin popüler çizgi film serisi He-Man, yaklaşık 30 yılın ardından nihayet tekrar beyaz perdeye uyarlanıyor. Bugün Production Weekly tarafından verilen habere göre Masters of the Universe (Kainatın Hakimleri) isimli filmin çekimleri önümüzdeki temmuz ayı itibarıyla resmen başlayacak.

Masters of the Universe evreninin haklarını elinde bulunduran Sony Pictures'ın uzun bir süredir yeni bir live action film üzerinde çalıştığı biliniyordu. Ancak yönetmen ve yazar ekibinin belirlenememesi gibi çeşitli nedenlerden dolayı filmin yapım süreci bir türlü başlayamamıştı. Bu problemleri nihayet ortadan kaldıran Sony, artık çekimlere start vermek için son hazırlıkları yapıyor.

Masters of the Universe filminin yönetmenlik koltuğunda Aaron ve Adam Nee kardeşler oturucak. Nee kardeşlerin geçmişine baktığımızda referans alabileceğimiz çok fazla işlerinin olmadığını görüyoruz. Filmin senaryosunu ise Iron Man (2008) ve Men in Black: International gibi yapımlardan tanıdığımız Matt Holloway-Art Marcum ikilisi kaleme alacak.
Masters of the Universe evrenini özellikle de 80'lerde çocuk olanlar çok iyi bilecektir. Seride Eternia prensi Adam'ın İskeletor isimli yaratıkla olan mücadelesini izliyoruz. Prens Adam, Eternia'yı ve Şato'sunun sırlarını İskeletor'un kötü emellerinden korumaya çalışıyor.

Seriye ismini veren He-Man karakteri ise Prens Adam'ın süper kahraman olan ikinci kişiliğiydi. Prens Adam, kılıcını havaya kaldırıp "By the power of Grayskull, I have the power" dediğinde evrenin en güçlü savaşcısı olan He-Man'e dönüşebiliyordu. Türkçe dublajlarda bu söz "Gölgelerin gücü adına, güç bende artık!" olarak çevrilmişti.

He-Man serisini çok uzun yıllardır ekranlarda göremediğimiz için yeni filmin özellikle de genç nesile ulaşması biraz zor olabilir. Ancak aradan geçen onlarca yıla rağmen serinin hala bir hayran kitlesi olduğu da gerçek. Bakalım merakla beklenen film beklentileri karşılayabilecek mi.

Masters of the Universe filminin 2020 yılının sonlarına doğru vizyona girmesi bekleniyor. Filmin oyuncu kadrosu şu an için belli değil. 

https://twitter.com/prodweek/status/1095110311290519552 Yorum Yaz
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barbarturk 3 ay en beğenilen
Vay bee çocukluğumda çok izlerdim , açılış müziği de çok güzeldi
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Askaparta 3 ay
Holivud çaresizlik ve üretememekten dolayı eski yeni ne varsa sunuyor piyasaya. Çünkü güç onda.
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damn2u 3 ay
Şöyle bir şey olursa izlenilebilir.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Adventure. 3 ay
Bir ara John Woo falan çekicek deniliyordu, İskeletor rolünde ise Cage olacaktı yada ben yanlış hatırlıyorum. İptal edildi falan haberleri çıktı sonrasında.
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lordlevent 3 ay
Umarım, günümüz süper kahraman filmleri gibi "dur senaryoyu şöyle yapalımda aptallarda izlesin daha çok hasılat yaparız" diye bir yapım olayı olmaz.
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Güç Seninle Olsun 3 ay
Çocukken severek izlediğim bir çizgi filmdi. Merakla bekliyorum.
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muratkaya 3 ay
Adamın biri 11 yıl önce bir trailer hazırlamış, izleyen herkes çok beğenmişti. Konsept hazır, bunu alıp filmini yapsınlar gişede büyük başarı sağlar:
youtube.com/...
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evohan 3 ay
Hele şükür ya buzaman a kadar nasıl çekmediler yeni teknoloji ile amlamıyorum, evreni ve karekterleri çok geniş aksiyonu bol bir yapımdır, güzelde işlenirse seri haline getirilebilir
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SEO-Uzmanı 3 ay
80'lerden beri kaliteli hiç bir senaryo üretilemiyor !
şirinlerin serisini bekleriz hacı !
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MERNEPTAH 3 ay CWaRRioR
LEŞ
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WB 3 ay
Cocuklugumun en guzel cizgi filmleri arasinda,
Bu tutarsa She-Ra ‘yi da surerler ;)
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stalker(1979) 3 ay
Şu güç bi bizde olmadı :)
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al-ozaria 3 ay
Aklıma TGRT'deki ilk bölümleri geldi He-Man deyince. O nasıl bir zihniyetse:
"Allah'ın izniyle güç bende artık" ya da "yüce yaradanın rızasiyla, guc bende artık"

gibi bir şekilde çevirmişlerdi "by the power of grayskull i have the power" kısmını iyiki ilk "gölgelerin gücü adına güç bende artık" versiyonlarını görmüşüz. Zaten onlarda sonradan değiştirdiler sanırım.
Bu nasıl bir at gözlüğüdür. Hayır burada asıl mesele söylenen değil (noldu battımı replikte "Allah kelimesi geçti" diye mesajımı sağa sola çekmek isteyenler olacaktır) ya hiç yayınlamada kendinle dalga geçtirme ya da mümkün mertebe orjinale uygun yap. Sanki onun diğer türlü versiyonunu izleyen çocuklar gölgelere tapacak...
Amaç ne ki? Korku mu? Birilerine yaranmaya çalışmak? Din sevgisini böyle aşılamaya çalışmak mı?...
Bu şey gibi; bazı yabancı film ve daha çok belgesellerde aşırı heyecan, korku vb. coşku-duygu patlaması anlarında, adam doğal hali ile orjinal dilinde anlık tepki incilden külliyat okuyo resmen
bizim çevirmen yüce İsa, yüce Meryem, aman tanrım deyip x 12 kere şeklinde geçiştiriyor
. O anlar birebir çevrilse sanki millet hristiyan olacakmış gibi...
Eski anıları çoktu, umarım adam akıllı bir yapım olur da bizde adam akıllı bir çeviri ile izleriz.

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kraix 3 ay al-ozaria
Arkadaşım bu cümleleri dökmek için kaç yıldır bekliyorsun? :D Neyin kafasını yaşıyorsun... Dinse olayın zaten He-Man göğsünde ki haçlı sembolüyle mesajı veriyor. Yok o böyle çevirmiş, yok bu böyle çevirmiş artık kopun bunlardan. Madem geçmişe bakıyorsunuz bakılacak çok şey var geçmişte asıl unutulmaması gereken bir çok yanlış var onlarla ilgilen...
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