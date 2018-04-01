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Helio P60 yonga seti yüzleri güldürdü

MediaTek’in Helio P60 yonga seti akıllı telefon sektöründe beklentilerin üzerinde ilgi gördü. Çin’in büyük üreticileri pek çok modelinde Helio P60 yonga seti kullanıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Özellikle Helio X serisinin başarısız olması ve üreticilerin orta seviyede Qualcomm başta olmak üzere diğer tasarımcılara yönlenmesi MediaTek’in gardını düşürmüştü. Geçen yıl pazarda kan kaybeden firma bu yıl çıkışa geçti.

Helio P60 özellikleri

Firmanın bir süre önce duyurduğu yapay zekâ destekli Helio P60 yonga seti büyük ilgi görüyor ve pek çok önemli Çinli telefonda boy göstermeye başladı. Oppo R15, Oppo F7, Meizu 15 Lite, Doogee V bunlar arasında. Son olarak Xiaomi’nin de bu yonga setine yer vermeyi planladığı gündeme geldi.

4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran yonga seti 2.0GHz seviyesine kadar çıkıyor. Mali-G72 MP3 grafik birimi ise önceki nesillere göre yüzde 70 daha iyi oyun performansı sunuyor.

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Bellek tarafında ise LPDDR4X ve UFS 2.1 gibi verimli teknolojilere destek var. 12nm üretim süreci enerji verimliliğine yüzde 15 civarında katkı yapıyor. Ayrıca NeuroPilot yapay zekâ birimi kamera gibi pek çok alanda en iyi sonuçlar için optimizasyon yapıyor. Yani önceki nesillere göre çok daha iyi bir yonga seti karşımızda. Bu bakımdan üreticilerin de dikkatini çekti.

Geçen yıl MediaTek’ten uzaklaşan önemli Çinli üreticilerin bu yıl tekrar dönmesi firma açısından olumlu bulunuyor. Önümüzdeki dönemde biraz daha güçlü Helio P70 yonga seti ile birlikte firmanın etki alanını daha da genişleteceği düşünülüyor. Artan telefon modeli sayısı ve siparişler gelirlere etki edecek. Bu sayede MediaTek’in yılın ikinci çeyreğinde 2 milyar dolar gelir barajını geçebilecek. Ayrıca geçen yıl kaybettiği pazar payını bu yıl yeniden toplama imkânı da doğmuş oldu.

 

https://www.gizmochina.com/2018/03/30/xiaomi-to-release-helio-p60-smartphone-in-q2-2018/ Yorum Yaz
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Johan Elmander 1 yıl en beğenilen
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canguler917 1 yıl
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kty28 1 yıl
Sony gibi markaları alırsanız güncelleme geliyor. Ama TR'de çağrı altyapısı sıkıntıları var MTK'nın.
Onun dışında ısınması olabiliyor eski nanometrelerde ama performansı iyi oluyor.
Umarım en yeni nesil MTKlar TR'ye gelir.
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Sharparrow 1 yıl
uzak durun mediatek'ten.. bir sonraki android versiyonuna destek vermiyor dingiller. performans iyi ama aldığın android sürümünde çakılıyorsun..
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Greylights 1 yıl
Helio X10 kullanıyorum tüm işimi görüyor, açmadığı yada takıldığı bir oyun da yok. o kadar para verip ne yapayım 845 i ben? Hava atmaktan başka işe yaramıyor kullanıcıya. Telefon üreticileri bile artık bakır boru kullanıyor sıcaklığı dengelemek için. AAA oyun mu oynuyorum? Tabiki bazı işler ve kişiler için güçlü telefon lazım ama 835 işlemcili tel alanlarin %90 ı o işlemcinin kapasitesini sadece antutu çalıştırırken kullanıyor. 4 yada 6 işlemcili, grafik birimi iyi, 4K 60fps çekebilmek gibi son teknolojiyi barındıran enerji kullanım odaklı bir işlemci normal kullanıcıyı uzun süre mutlu eder. Yahu 2012 model Nokia 5800 akıllı telefon bile beklemede 1 haftadan fazla gidiyor. Tıkanıyor mu hayır, özelliklerini de sonuna kadar kullanıyorsun bunda da sıkıntı yok. Ve bunları 400mhz bir işlemci ile yapıyor. Zamanına göre mükemmel bir cihaz.
Şuan üretilen düşük ve orta seviye işlemcilerin başlıca kasma donma sebebi
1. Grafik birimi işlem birime göre çok düşük
2. ISP birimleri felaket
3. Üretici tarafından koyulan yetersiz ve yavaş ram modülleri.
Hadi üretici para peşinde anlıyoruz da kullanıcı bu kadar aptal olmamalı.
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Whippoorwill 1 yıl
MediaTek'in işi zor. Giriş seviyesinde dahi Qualcomm çok iddialı işlemcilere sahip. Büyük ihtimalle ülkemize hiç uğramayacak P60.
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Bloodin 1 yıl
"Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer, ben yanaşmam bundan sonra Mediatek'e..."
-Helio X25 kullanıcısı
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TIME 1 yıl Bloodin
Hocam bilmedigimden soruyorum.ne gibi sikayetleriniz,sorunlarinlariniz var x25le?
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Johan Elmander 1 yıl en beğenilen
Kaynak kodlarını açsınlar yüzlerinin gülmelerini istiyorlarsa.
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interwap 1 yıl
MediaTek bir kaç yıl önce piyasayı çok heyecanlandırmıştı. Sadece heyecanlandırmıştı. Vaade ettiği ürünler zamanında çıkmamıştı ve yeterince iyi değildi. Bu sıkıntıları çözerse böyle olumlu ürünleri olacaktır.
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canguler917 1 yıl
snapdragon 625'lerden kurtuluruz artık umarım
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