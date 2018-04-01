Helio P60 yonga seti yüzleri güldürdü

Özellikle Helio X serisinin başarısız olması ve üreticilerin orta seviyede Qualcomm başta olmak üzere diğer tasarımcılara yönlenmesi MediaTek’in gardını düşürmüştü. Geçen yıl pazarda kan kaybeden firma bu yıl çıkışa geçti.

Helio P60 özellikleri

Firmanın bir süre önce duyurduğu yapay zekâ destekli Helio P60 yonga seti büyük ilgi görüyor ve pek çok önemli Çinli telefonda boy göstermeye başladı. Oppo R15, Oppo F7, Meizu 15 Lite, Doogee V bunlar arasında. Son olarak Xiaomi’nin de bu yonga setine yer vermeyi planladığı gündeme geldi.

4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran yonga seti 2.0GHz seviyesine kadar çıkıyor. Mali-G72 MP3 grafik birimi ise önceki nesillere göre yüzde 70 daha iyi oyun performansı sunuyor.

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Bellek tarafında ise LPDDR4X ve UFS 2.1 gibi verimli teknolojilere destek var. 12nm üretim süreci enerji verimliliğine yüzde 15 civarında katkı yapıyor. Ayrıca NeuroPilot yapay zekâ birimi kamera gibi pek çok alanda en iyi sonuçlar için optimizasyon yapıyor. Yani önceki nesillere göre çok daha iyi bir yonga seti karşımızda. Bu bakımdan üreticilerin de dikkatini çekti.

Geçen yıl MediaTek’ten uzaklaşan önemli Çinli üreticilerin bu yıl tekrar dönmesi firma açısından olumlu bulunuyor. Önümüzdeki dönemde biraz daha güçlü Helio P70 yonga seti ile birlikte firmanın etki alanını daha da genişleteceği düşünülüyor. Artan telefon modeli sayısı ve siparişler gelirlere etki edecek. Bu sayede MediaTek’in yılın ikinci çeyreğinde 2 milyar dolar gelir barajını geçebilecek. Ayrıca geçen yıl kaybettiği pazar payını bu yıl yeniden toplama imkânı da doğmuş oldu.