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Hellblade: Senua’s Sacrifice'ta çok fazla ölürseniz kayıt dosyanız siliniyor

Ninja Theory tarafından geliştirilen hikaye odaklı aksiyon oyunu Hellblade: Senua’s Sacrifice'da ilginç bir detay bulunuyor. Oyunda eğer çok fazla ölürseniz oyun kaydı siliniyor.
1 yıl
5,3b
1
14
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ninja Theory tarafından geliştirilen hikaye odaklı aksiyon-macera oyunu Hellblade: Senua’s Sacrifice bugün çıkışını gerçekleştirdi ve geliştirici stüdyo Ninja Theory'nin oyuna koymuş olduğu bir detay ortaya çıktı.
Eurogamer'ın haberine göre, Hellblade: Senua’s Sacrifice'ta her öldüğünüzde kolunuzda bir çürük oluşuyor ve eğer çok fazla ölürseniz bu çürük en sonunda kafanıza kadar ulaşıyor. Bu çürük kafaya ulaştığında ise ana karakteriniz kalıcı olarak ölüyor ve yapmış olduğunuz ilerleme siliniyor oyuna en baştan başlıyorsunuz.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 8 ilk kez çalışır halde görüntülendi"
Oyunun çıkışıyla birlikte inceleme puanları da belli oldu. Oyun IGN'den 90, GameSpot'tan 80, Game Informer'dan 80 ve Destructoid'ten 75 aldı. Metacritic puan ortalaması ise 81, kullanıcı oyları ortalaması 8.4 oldu.

PS4 ve PC İçin Yayınlandı 

Hellblade: Senua’s Sacrifice PlayStation Store TR'de 88,99 TL, Steam'de 49,00 TL fiyat ile satışta. Oyunda Türkçe dahil olmak üzere toplamda 20 tane dil seçeneği bulunuyor.
Oyun PS4 Pro üzerinde 1440p çözünürlük modunda 60 FPS'te çalışıyor. PC için minimum sistem gereksinimleri şöyle:
İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10
İşlemci: Intel i5 3570K / AMD FX-8350
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: GTX 770 with 2GB VRAM / Radeon R9 280X 3GB
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
İlave Notlar: Minimum sistem gereksinimi çözünürlüğü: 1280x720

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Hellblade_Senuas_Sacrificeta_Cok_Fazla_Olurseniz_Kayit_Dosyaniz_Siliniyor-87637.htm Yorum Yaz
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jem991 1 yıl en beğenilen
Bu haberin donanımhaber de değilde bölümsonucanavarı'nda olması gerektiğini düşünen büyük ihtimal sadece benimdir.
ki bsc de haberin aynısı varmış. hayır başka sitelerin haber çalmasını, kopyalamasını anlarımda birbirinizden niye çalıyorsunuz. Öz kardeşsiniz siz ayıp :D
Bu haberin donanımhaber de değilde bölümsonucanavarı'nda olması gerektiğini düşünen büyük ihtimal sadece benimdir.ki bsc de haberin aynısı varmış. hayır ba...
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Dante 1 yıl
Bu oyunun ucuz olmasini 17-18 dakika filan oynanis suresi olmasina yoruyorum ama dogru mu yoruyorum? Indirmesi bitirmesinden uzun surecekse opsunler oyle grafigi. Bir de ana karakter hulooog diyen yasam formuna cok benziyor o da ayri bir antipati olusturdu bende.
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sangreal_1905 1 yıl
R7 370 1080P Very High
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ankaland 1 yıl
baş karakter emanet durmuş.. tomb raider oyunundaki Lara karakterinin duruşuna bakın.. birde burada ki karaktere bakın..
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a_y_k_u_t 1 yıl
Bir de yazmadan geçemedim kamera açısı çok kötü. Tomb raider fanatiği olarak kamera açısı oyun boyunca sinir etti.
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a_y_k_u_t 1 yıl
Oyunu oynadım. Grafik olarak süper olabilir ama oyun boyunca bak nasıl grafik yaptım off şu efekte bak ne güzel değil mi diye yüzüne yüzüne vuruyor. Sinematik oynanışı var, bir süre sonra sıktı bitiremedim.
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eric13 1 yıl
Yemin ederim bu Fury serisi ayni 290x gibi olacak bildigin 980ti i yakalamis
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PHO3N1X 1 yıl eric13
Senin demek istediğin vega serisi olmasın ?
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forgot 1 yıl sangreal_1905
sangreal_1905
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Gene fps sorunu olcak bende
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redoracle 1 yıl
Min sistem oldukça fazla pekçok kullanıcı için,4k için filandır umarım,shadow of mordor bu kadar istemiyor.
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jem991 1 yıl en beğenilen
Bu haberin donanımhaber de değilde bölümsonucanavarı'nda olması gerektiğini düşünen büyük ihtimal sadece benimdir.
ki bsc de haberin aynısı varmış. hayır başka sitelerin haber çalmasını, kopyalamasını anlarımda birbirinizden niye çalıyorsunuz. Öz kardeşsiniz siz ayıp :D
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DjarumBlack- 1 yıl
oyun harika
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