Hellblade: Senua’s Sacrifice'ta çok fazla ölürseniz kayıt dosyanız siliniyor

Ninja Theory tarafından geliştirilen hikaye odaklı aksiyon-macera oyunu Hellblade: Senua’s Sacrifice bugün çıkışını gerçekleştirdi ve geliştirici stüdyo Ninja Theory'nin oyuna koymuş olduğu bir detay ortaya çıktı.

Eurogamer'ın haberine göre, Hellblade: Senua’s Sacrifice'ta her öldüğünüzde kolunuzda bir çürük oluşuyor ve eğer çok fazla ölürseniz bu çürük en sonunda kafanıza kadar ulaşıyor. Bu çürük kafaya ulaştığında ise ana karakteriniz kalıcı olarak ölüyor ve yapmış olduğunuz ilerleme siliniyor oyuna en baştan başlıyorsunuz.

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Oyunun çıkışıyla birlikte inceleme puanları da belli oldu. Oyun IGN'den 90, GameSpot'tan 80, Game Informer'dan 80 ve Destructoid'ten 75 aldı. Metacritic puan ortalaması ise 81, kullanıcı oyları ortalaması 8.4 oldu.

PS4 ve PC İçin Yayınlandı

Hellblade: Senua’s Sacrifice PlayStation Store TR'de 88,99 TL, Steam'de 49,00 TL fiyat ile satışta. Oyunda Türkçe dahil olmak üzere toplamda 20 tane dil seçeneği bulunuyor.

Oyun PS4 Pro üzerinde 1440p çözünürlük modunda 60 FPS'te çalışıyor. PC için minimum sistem gereksinimleri şöyle:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10

İşlemci: Intel i5 3570K / AMD FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 770 with 2GB VRAM / Radeon R9 280X 3GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Minimum sistem gereksinimi çözünürlüğü: 1280x720

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Hellblade_Senuas_Sacrificeta_Cok_Fazla_Olurseniz_Kayit_Dosyaniz_Siliniyor-87637.htm