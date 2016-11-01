Henrik Fisker'dan yeni bir elektrikli araç atağı: Fisker EMotion

Ünlü otomobil tasarımcısı Henrik Fisker lüks tamamen elektrikli yeni aracı EMotion'un ilk render görsellerini kamuoyu ile paylaştı. Proje hakkında haftalar öncesinden ufak çaplı bilgiler vermeye başlayan Fisker, hatırlanacağı üzere daha önce elektrikli araç marketinde pay sahibi olmaya yönelik hamleler yapmıştı.

İsmi verilmeyen bir partner tarafından tamamen otonom sürüşe uygun donanımlarla donatılmış şekilde gelecek EMotion, 260 km/h son sürata sahip. Yeni ve henüz daha önce karşımıza çıkmayan grafen tabanlı bir bataryadan gücünü alan araç 400 mil (643 km) menziliyle en üst düzey Tesla'dan neredeyse 100 mil daha fazla sürüş mesafesi sunuyor.

Fisker'ın önceki denemesini göz önüne aldığımızda bütün bunlar pek çok kişiye tanıdık gelebilir. Bilmeyenler için söylemek gerekirse Fisker buna benzer sözleri daha önceki modeli Fisker Karma için de vermişti. Tesla'nın planına benzer ilk etapta zengin kesime yönelik olarak geliştirilen Fisker Karma satışları sonrası şirket daha uygun fiyatlı tamamen elektrikli bir sedan piyasaya sürmeyi planlıyordu.

(Fisker Karma)

Fisker adına üzücü bir durum olarak modelden yalnızca birkaç yüz adet satılırken, bu durum sonrasında şirket 2013 yılında iflas etti. Çin'li otomobil parçacısı Wanxiang'a satılan Fisker Automotive sonrası Henrik Fisker tarafından Fisker Inc. adıyla tekrar kurulan üreticinin EMotion ile aynı formülü tekrar deneyeceğini söyleyebiliriz.

Şık aeorodinamik çizgileri, alçak agresif açılı kaputu ve büyük kavisli ön camıyla oldukça güzel görünen araç şirketin söylediğine göre iç kısımda yakın rakiplerine göre daha fazla kullanım alanı sunacak. Çalışan bir prototipinin 2017 ortalarında sergileneceği belirtilen araç hakkında konuşmak için şu an biraz erken olduğu söylenebilir.

http://www.theverge.com/2016/11/1/13485464/fisker-ev-emotion-luxury-sedan-renders