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Her araziye uygun savaş aracı MRZR-D

Özellikle 11 Eylül saldırıları sonrasında ABD Özel Kuvvetleri'nin yabancı ülkelerdeki operasyonlarında büyük yer tutan tüm arazi şartlarına uyumlu araçlara bir yenisi daha eklendi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Savunma Sanayi
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Tüm arazi şartlarına uyumlu araçlar ilk olarak 11 Eylül saldırılarından sonra savaş alanlarında aktif olarak kullanılmaya başladılar. ABD Özel Kuvvetleri bu araçları Kuzey Karolina’da bulunan araç galerilerinden alıp doğrudan Afganistan’a paraşütle indiriyordu. Her yere girebilen bu güçlü araçlar, Afganistan’ın zorlu ve dağlı coğrafyasında yürütülen devriye ve keşif faaliyetleri için biçilmiş kaftandılar.
Sivil kullanım amaçlı ATV araçları üreten ve bu araçları avcılar ve açık hava faaliyetleriyle ilgilenenler tarafından oldukça beğenilen Polaris Defense, özel kuvvetleri hedef aldığı yeni ürün gamının pazarlama çalışmalarına başladı. 2015 yılında ABD Özel Operasyonlar Komutanlığı bu araçlardan 2000 adet satın aldı. 2000 adet araçtan 1700’ü şirketin 4 koltuklu MRZR-4s modeli iken, 300 tanesi ise iki koltuklu MRZR-2s modeli.
MRZR araçlarının bir kusuru varsa o da benzinle çalışıyor olmasıdır. Bu elbette Kuzey Amerika kıtası için bir problem değil ancak çoğu üçüncü dünya ülkesinde mazot standart yakıt olarak kullanılmakta. Aracın yerel yakıtlarla çalışamıyor olmasının yaratacağı nakliyat sıkıntısının yanında, düşman hattının arkasında gizli görev yapan birimler açısından da bu handikapının büyük bir problem yaratacağı ayrı bir gerçek.
Yeni MRZR-D modeli ise turbo dizel bir motora sahip. Ayrıca bu motor, mazota ek olarak JP-8 jet yakıtıyla da çalışabilmekte. Defene News’un haberine göre dizel motor kullanılması aynı zamanda modelin yol menzilinin %30 artmasını da sağlamış. Ayrıca Polaris Defense açısından bakıldığında dizel motorlu bir aracın okyanus ötesi müşterileri çekmesi de daha olası.
Yeni motora ek olarak MRZR-D aynı zamanda altı kişilik bir versiyona da sahip olacak.
MRZR-D ile ilgili Polaris Defense’in hazırladığı kısa tanıtım videosunu izleyebilirsiniz:
 

http://www.popularmechanics.com/military/a20939/mrzr-d-atv-for-special-forces/ Yorum Yaz
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen




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DeanWinchester. 3 yıl
Aracın her yanı açık acaba nasıl bir alanda kullanılacak
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Qui-Gon Jinn 3 yıl
Personel güvenliği olmadıktan sonra her yere girip çıksa ne olacak ?
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gs09gs09 3 yıl
Böyle savaş aracımı olur offroad yaparsın bunla her yeri açık kurşun nerden geleceği belli degilxD savaşa bunu üreten firma sahibi bu cihazla bi gitsin test etsin bakalim
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myhotyro 3 yıl
Allah rızası için çeviri yapacak editörlerinizin hem İngilizce bilmesine hem de biraz genel kültür sahibi olmasına özen gösterin. "9 Eylül saldırıları" nedir biri açıklasın. O bir kere "11 Eylül saldırıları" olacak bir. Bunu kundaktaki çocuk bile biliyor. Hani bilmiyorsunuz bari orjinal metni doğru çevirin.
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infom@n 3 yıl
ufuk172
11eylulde degil miydi o saldirilar? 9 eylul nedir yaa?
deu.edu.tr/...
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ONURTO 3 yıl
9 Eylül değil 11 Eylül.
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ufuk172 3 yıl
11eylulde degil miydi o saldirilar? 9 eylul nedir yaa?
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emre0102 3 yıl
bu ne böyle heryeri açıkta, arazide gitsin yeter demişler herhalde
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Tugrul_512bit 3 yıl
Özellikle 9 Eylül saldırıları sonrasında ABD Özel Kuvvetleri'nin yabancı ülkelerdeki operasyonlarında büyük yer tutan tüm arazi şartlarına uyumlu araçlara bir yenisi daha eklendi.

Peki bu gökdelenleri koruyabilecek mi? Yoksa daha çok sayıda gökdelen saldırıya uğramaya devam mı edecek?
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Atılgan oo 3 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit
Özellikle 9 Eylül saldırıları sonrasında ABD Özel Kuvvetleri'nin yabancı ülkelerdeki operasyonlarında büyük yer tutan tüm arazi şartlarına uyumlu araçlara bir yenisi daha eklendi.

Peki bu gökdelenleri koruyabilecek mi? Yoksa daha çok sayıda gökdelen saldırıya uğramaya devam mı edecek?

2 gokdelen parasi icin bir gokdelen yikilabilir.
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Umutcan 3 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit

Özellikle 9 Eylül saldırıları sonrasında ABD Özel Kuvvetleri'nin yabancı ülkelerdeki operasyonlarında büyük yer tutan tüm arazi şartlarına uyumlu araçlara bir yenisi daha eklendi.


Peki bu gökdelenleri koruyabilecek mi? Yoksa daha çok sayıda gökdelen saldırıya uğramaya devam mı edecek?

Petrol sayesinde yeni gökdelenlerin inşa edilmesini sağlayacak.
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lterlemez 3 yıl
Amerikalı üreticiler, Amerikan ordusundan önce gerilla taktiği ile savaşmayı öğrenmiş sanırım. Benim takıldığım nokta ise, petrol daha da azaldığında veya savaş bölgesi içinde kaldığında bu savaş arabalarının (tank, jip, kamyon, lastik tekerliler) ile kuşların nasıl uçacağı? Sentetik benzin (uçak yakıtı da), bu kadar büyük miktarlarda üretilebilir mi acaba?
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen




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