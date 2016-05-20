Her araziye uygun savaş aracı MRZR-D

Tüm arazi şartlarına uyumlu araçlar ilk olarak 11 Eylül saldırılarından sonra savaş alanlarında aktif olarak kullanılmaya başladılar. ABD Özel Kuvvetleri bu araçları Kuzey Karolina’da bulunan araç galerilerinden alıp doğrudan Afganistan’a paraşütle indiriyordu. Her yere girebilen bu güçlü araçlar, Afganistan’ın zorlu ve dağlı coğrafyasında yürütülen devriye ve keşif faaliyetleri için biçilmiş kaftandılar.

Sivil kullanım amaçlı ATV araçları üreten ve bu araçları avcılar ve açık hava faaliyetleriyle ilgilenenler tarafından oldukça beğenilen Polaris Defense, özel kuvvetleri hedef aldığı yeni ürün gamının pazarlama çalışmalarına başladı. 2015 yılında ABD Özel Operasyonlar Komutanlığı bu araçlardan 2000 adet satın aldı. 2000 adet araçtan 1700’ü şirketin 4 koltuklu MRZR-4s modeli iken, 300 tanesi ise iki koltuklu MRZR-2s modeli.

MRZR araçlarının bir kusuru varsa o da benzinle çalışıyor olmasıdır. Bu elbette Kuzey Amerika kıtası için bir problem değil ancak çoğu üçüncü dünya ülkesinde mazot standart yakıt olarak kullanılmakta. Aracın yerel yakıtlarla çalışamıyor olmasının yaratacağı nakliyat sıkıntısının yanında, düşman hattının arkasında gizli görev yapan birimler açısından da bu handikapının büyük bir problem yaratacağı ayrı bir gerçek.

Yeni MRZR-D modeli ise turbo dizel bir motora sahip. Ayrıca bu motor, mazota ek olarak JP-8 jet yakıtıyla da çalışabilmekte. Defene News’un haberine göre dizel motor kullanılması aynı zamanda modelin yol menzilinin %30 artmasını da sağlamış. Ayrıca Polaris Defense açısından bakıldığında dizel motorlu bir aracın okyanus ötesi müşterileri çekmesi de daha olası.

Yeni motora ek olarak MRZR-D aynı zamanda altı kişilik bir versiyona da sahip olacak.

MRZR-D ile ilgili Polaris Defense’in hazırladığı kısa tanıtım videosunu izleyebilirsiniz:

http://www.popularmechanics.com/military/a20939/mrzr-d-atv-for-special-forces/