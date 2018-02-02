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Hidrojeni sudan ayırmak için daha ucuz bir yöntem keşfedildi

Washington Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, temiz enerji üretiminde kilit role sahip olan hidrojeni sudan ayırmak için çok daha kolay ve ucuz bir yöntem keşfetti.
1 yıl
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Hidrojeni sudan ayırmak için daha ucuz bir yöntem keşfedildi
 

Gezegenimizdeki en bol element olan hidrojen ilerleyen yıllarda önemli bir yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılabilir ancak bol miktarda bulunan hidrojenin elde edilmesi şaşırtıcı bir şekilde oldukça zor. Hidrojenin sudan ayrılmasını sağlayan elektroliz işlemi esnasında platin ve rutenyum gibi değerli metal katalizörlerin kullanılması nedeniyle hidrojenin sudan ayrılma süreci maliyetli bir iş. Öte yandan elektroliz esnasında yüksek miktarda enerji harcanması ve katalizör maddelerin çabuk bozulması da bu işlemin yaygın olarak yapılmasını engelliyor. Washington Eyalet Üniversitesi'deki araştırmacıların keşfettiği yeni yöntem ise hidrojenin sudan ayrılmasını kolaylaştırarak yenilenebilir enerji dünyasına canlılık getirebilir.


Demir ve nikelden faydalandılar 

Washington Eyalet Üniversitesi Malzeme Mühendisliği Fakültesi'nden Profesör Yuehe Lin ve doktora öğrencisi Shaofang Fu tarafından yürütülen çalışmada ikili, su moleküllerini parçalayarak büyük ölçekli hidrojenin üretimini kolaylaştıracak büyük miktarda ucuz nanofoam(atomik ölçüde, gözenekli ve süngerimsi yapıda) katalizörleri oluşturmaya çalıştı. Mevcut katalizörlerden daha iyi çalışan nanofoam oluşturmak isteyen araştırmacılar gezegenimizde bol miktarda bulunan ve nispeten ucuz olan metalleri inceledi. Nikel ve demirden nanofoam katalizör oluşturan araştırmacılar daha sonra oluşturdukları katalizörü hidrojenin sudan ayrılması için test etti ve şaşırtıcı sonuçlara ulaştı.


Ekibin oluşturduğu katalizör büyük miktarda yüzey alanıyla karşılaştığında reaksiyon gösterebiliyor ve 12 saat boyunca kararlı bir şekilde hidrojenin sudan ayrılmasını sağlayabiliyor. Ayrıca mevcut katlizörlere kıyasla çok daha verimli çalışan nikel-metal nanofoam, hidrojenin ayrılması esnasında daha az enerji tüketimine ihtiyaç duyuyor. Araştırmacılar nanofoam katalizörün üretimiyle ilgili henüz detaylı açıklama yapmış değil ancak ucuz ve sadece birkaç dakika içinde üretilebilen nanaofoam için "büyük ölçekli üretimde kolaylıkla kullanılabilecek çok basit bir yaklaşım" ifadesi kullanıldı.


İkilinin şimdiki amacı nanofoam üretimini hızlandırmak ve maddeyi daha büyük ölçekli ortamlarda test etmek. Araştırmacıların hedeflerine ulaşması halinde ise arz sıkıntısı nedeniyle enerji sektöründe henüz yeterince kullanılamayan hidrojenin, yaygın bir enerji kaynağı olarak kullanılmasının önü açılabilir.


https://newatlas.com/nanofoam-cheap-hydrogen-electrolysis/53229/ Yorum Yaz
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1ses1 1 yıl en beğenilen
Suyu arabakoy gitsin demek için daha çok erken gibime geliyor. Suyu ayrıştımak yöntemi var ama ufak ve araca içi uygulanacak vaziyette değil.
İsterdim suyu koy 200km gitsin. Ozamanda suya gelicek kdv ötv çok merak ediyorum. Kulak arkası ötv de çıkarsınlar hazır eğilmişken.
Suyu arabakoy gitsin demek için daha çok erken gibime geliyor. Suyu ayrıştımak yöntemi var ama ufak ve araca içi uygulanacak vaziyette değil.İsterdim suyu...
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Guest-F2673E0F4 1 yıl
Bazı yorumlar çok sallamasyon arkadaşlar elektriğe her zaman ihtiyaç duyacağız elektrik bir yere kaybolmayacak zaten elektrik olmasa hidrojeni anca çöpten elde edersiniz. Ayrica hidrojen i yoksa ne için kullanacaksınız uçaklarda kullanamazsınız hem depo edilen kaba istediğiniz şekli veremiyorsunuz bu sayede kanat depoları olmuyor hemde kokusuz olduğu için sızıntı durumunda sıkıntılar oluyor kg başına 33.3 kW gibi bir enerjiye sahip gazın sızmasını istemeyiz gemi ve arabalarda kullanalım derseniz bir nebze mantıklı ama Bursa'da fuel cell yüzünden 33.3 kW gücünden adam gibi yararlanamiyorsun verimli olana kadar fuel cell mantıksız bataryalı gemi araba yap daha çevreci olur hidrojeni ayırmak için fazla elektrik tuketiyorsun fakat fuel cell yüzünden çoğunu kullanamiyorsun PC motorda kullansalar fuel cell den dahada verimsiz hem motoruda güçlendirmek zorundayız bu da ekstra ağırlık ben size asıl nedeni söyleyeyim biz belki o zamana oluruz bilemeyiz fakat 30 yıl sonra soğuk füzyon kullanma ihtimalimiz yüksek işte biz bu ucuza ve kolaya ürettiğimiz hidrojeni soguk füzyon için yakıt olarak kullanacağız
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zolzauza 1 yıl
Bu gavurlar da çok cahil daha organik hoşaf yapamadılar :)))
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homebird 1 yıl
Geleceğin enerjisi elektrik gibi düşünülüyor ama değil. Bir kere elektriği her zaman yenilenebilir kaynaklardan üretemiyorsunuz. Fosil yakıt ve nükleer enerji kullanmak durumundasınız.Yani elektrik sanıldığı kadar temiz değil. Ama asıl sıkıntı elektriğin depolanması için bataryaya ihtiyaç duymanız. Batarya çevreye zarar verebilen bir ürün; hem üretimde, hemde hurda olduğunda. Ayrıca üretimi ve geri dönüşümü oldukça maliyetli.

Hidrojeni eğer ucuza ve çevreye zarar vermeden üretibilirsek; ekonomi, ve teknoloji dünyasında bir devrim yaptık demektir.

Olumsuzlukları da yok değil hani. Hidrojen atomları boyut olarak küçük olduğu için sızdırmazlığın sağlanması amacıyla depolar ağır ve maliyetli oluyor.Ayrıca birim alana yeterli hidrojen sığdırmak için yüksek basınçla saklamanız gerekiyor. Tabi bir de patlama ve yanma riski yüksek bir yakıt. Ancak teknoloji geliştikçe bu zorlukların çoğu aşılacaktır diye düşünüyorum.

İşin en güzel tarafıda yandığında ortaya sadece su buharı çıkıyor :) Sadece içten yanmalı motorlarda değil uçak motorları dahil, enerjiye ihtiyaç duyulan her alanda çığır açacaktır hidrojen. Çok sevinidirici bir haber ama umarım karteller taş koymaz.
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1ses1 1 yıl en beğenilen
Suyu arabakoy gitsin demek için daha çok erken gibime geliyor. Suyu ayrıştımak yöntemi var ama ufak ve araca içi uygulanacak vaziyette değil.
İsterdim suyu koy 200km gitsin. Ozamanda suya gelicek kdv ötv çok merak ediyorum. Kulak arkası ötv de çıkarsınlar hazır eğilmişken.
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Guest-BF8E9B238 1 yıl
Haberin doğru olduğunu farzedersek bu yöntemle denizlerden yakıt elde edebiliyor muyuz bilenler aydınlatsın?
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arel.gr 1 yıl Guest-BF8E9B238
elektro_gadget
Haberin doğru olduğunu farzedersek bu yöntemle denizlerden yakıt elde edebiliyor muyuz bilenler aydınlatsın?

konunun miyagi 'si kadir ama ortalarda yok !
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eulogy 1 yıl
İnanılmaz güzellikte bir haber, lakin teknoloji konusunda o kadar çok haber kirliliği var ki; bahsedilen gelişmenin ne kadar ciddi, ne kadar sallamasyon, ne kadar önemli veya uygulanabilir olduğunu atırt etmek imkansız.
Aynı şey gerçekten ciddi anlamda dünya benzeri gezegenler keşfedildiğinde de olmuştu. Millet o haberin ciddiyetini diğer dünya benzeri gezegen haberlerinden dolayı idrak edememişti.
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