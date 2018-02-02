Hidrojeni sudan ayırmak için daha ucuz bir yöntem keşfedildi

Gezegenimizdeki en bol element olan hidrojen ilerleyen yıllarda önemli bir yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılabilir ancak bol miktarda bulunan hidrojenin elde edilmesi şaşırtıcı bir şekilde oldukça zor. Hidrojenin sudan ayrılmasını sağlayan elektroliz işlemi esnasında platin ve rutenyum gibi değerli metal katalizörlerin kullanılması nedeniyle hidrojenin sudan ayrılma süreci maliyetli bir iş. Öte yandan elektroliz esnasında yüksek miktarda enerji harcanması ve katalizör maddelerin çabuk bozulması da bu işlemin yaygın olarak yapılmasını engelliyor. Washington Eyalet Üniversitesi'deki araştırmacıların keşfettiği yeni yöntem ise hidrojenin sudan ayrılmasını kolaylaştırarak yenilenebilir enerji dünyasına canlılık getirebilir.





Demir ve nikelden faydalandılar

Washington Eyalet Üniversitesi Malzeme Mühendisliği Fakültesi'nden Profesör Yuehe Lin ve doktora öğrencisi Shaofang Fu tarafından yürütülen çalışmada ikili, su moleküllerini parçalayarak büyük ölçekli hidrojenin üretimini kolaylaştıracak büyük miktarda ucuz nanofoam(atomik ölçüde, gözenekli ve süngerimsi yapıda) katalizörleri oluşturmaya çalıştı. Mevcut katalizörlerden daha iyi çalışan nanofoam oluşturmak isteyen araştırmacılar gezegenimizde bol miktarda bulunan ve nispeten ucuz olan metalleri inceledi. Nikel ve demirden nanofoam katalizör oluşturan araştırmacılar daha sonra oluşturdukları katalizörü hidrojenin sudan ayrılması için test etti ve şaşırtıcı sonuçlara ulaştı.





Ekibin oluşturduğu katalizör büyük miktarda yüzey alanıyla karşılaştığında reaksiyon gösterebiliyor ve 12 saat boyunca kararlı bir şekilde hidrojenin sudan ayrılmasını sağlayabiliyor. Ayrıca mevcut katlizörlere kıyasla çok daha verimli çalışan nikel-metal nanofoam, hidrojenin ayrılması esnasında daha az enerji tüketimine ihtiyaç duyuyor. Araştırmacılar nanofoam katalizörün üretimiyle ilgili henüz detaylı açıklama yapmış değil ancak ucuz ve sadece birkaç dakika içinde üretilebilen nanaofoam için "büyük ölçekli üretimde kolaylıkla kullanılabilecek çok basit bir yaklaşım" ifadesi kullanıldı.





İkilinin şimdiki amacı nanofoam üretimini hızlandırmak ve maddeyi daha büyük ölçekli ortamlarda test etmek. Araştırmacıların hedeflerine ulaşması halinde ise arz sıkıntısı nedeniyle enerji sektöründe henüz yeterince kullanılamayan hidrojenin, yaygın bir enerji kaynağı olarak kullanılmasının önü açılabilir.

https://newatlas.com/nanofoam-cheap-hydrogen-electrolysis/53229/