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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hileli yazılım iddiaları Opel’e de sıçradı

Otomobil üreticilerinin hileli yazılım kullandığına dair suçlamalar giderek artmaya başladı. Neredeyse bu yazılımlara yer vermeyen otomobil üreticisi yok denecek kadar az.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Otomotiv sanayiinde son dönemde birbirinden ilginç skandallar patlak vermeye başladı ve artık sıranın hangi üreticiye geleceği merak ediliyor. Volkswagen ve Mitsubishi derken şimdi de Opel araçlarında hileli yazılım kullandığı ifade edildi.

Spiegel Magazin dergisine konu olan habere göre, Alman TÜV Nord tarafından yapılan kontrollerde General Motors’un Avrupa’daki kolu olan Opel grubunun araçlarında, egzoz emisyon değerlerini düşük gösteren bir yazılım kullanıldığı tespit edildi.

Dizel Opel Zafira araçlarında ortaya çıkan bu yazılım, egzoz emisyon değerini düşük gösteriyor ancak normalde aracın saldığı nitrojen oksit değerleri, kanunla sınırlandırılmış olan seviyenin çok üzerinde. Alman çevre örgütü Deutsche Umwelt Hilfe, Opel Zafira’yı Avrupa’nın en kirli dizel aracı ilan etmiş durumda.

Ayrıca Bkz. "WhatsApp Web artık masaüstünde"

Otomobil üreticileri, aslında Avrupa Birliği’nin egzoz emisyon değerleri için belirlediği kurallardaki bir boşluğu kullanarak bu yazılımlara yöneliyor. Normalde, katalitik dönüştürücünün zarar görebileceği sıcaklıklarda egzoz emisyonu kapatılabiliyor. Üreticiler de bu istisnayı kendilerine göre yorumlayarak, özellikle testler esnasında emisyon değerlerini düşük gösterebiliyor.

Opel Zafira modelinin yanında Opel Astra modelinde de egzoz emisyon değerlerinin düşük gösterildiği ifade ediliyor. Opel ise kesinlikle testleri yanıltan bir yazılım kullanmadığını ısrarla dile getiriyor. Son yaşanan olaylar, aslında pek çok otomobil üreticisinin hem otoriteleri hem de tüketicileri aldatmaya çalıştığını açık bir şekilde ortaya koyuyor.

 

http://www.forbes.com/sites/bertelschmitt/2016/05/12/dieselgate-at-gm-report-finds-defeat-devices-in-opel-cars/#1e00358e4f3b Yorum Yaz
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yoksulseytan22 3 yıl en beğenilen KalemKolik
KalemKolik

Şu abd dünyayı istediği gibi nasıl yönetiyor arkadaş. Çin ekonomide 2016da abdyi yakalayacaktı adamlar bir iş çevirdi çin tepe takla. Tesla ile araba dünyasındada yer arayan abd resmen Otomotik lokomotifi almanlara taktı ve ww ile başladılar olaylar.



Elektrikli araçlar ile abd apple gibi firmaların girişi ilede dünyada söz sahibi olacak. Beyimiz ne isterse oluyor.

Bence sen komplo teorisi işini başlamadan bırak.



BÜYÜME RAKAMLARI ÜZERİNDE OYNANDI

Çin'in devlet haber ajansı Xinhua'ya konuşan bazı yerel yetkililer, "Büyüme oranlarını yüksek göstermek için son yıllarda ekonomik veriler üzerinde oynandı. Gerçekte büyüme rakamları daha küçüktü" dedi.


Bu iddalar daha sonra gerçek çıktı ve Çin devleti büyüme rakamlarını bilerek hileli yoldan sisirdigini açıkladı.


Bunlaar amerihanın oyunları deel anliycann. Kendi salaklıkları.


m.haberturk.com/...




m.ensonhaber.com/...


Çin şu anda çok sıkıntıda. Çünkü ekonomi bir bütün olduğu için, bazı kesim bu yalan olan büyüme göstergelerine aldanıp iş yaptılar. Temeli çürük olan bina daha çok hasar alır. Eğer büyüme rakamları ile oynanmasaydi şu anki krizleri bu kadar çok derin olmazdı.

Kendi eden bulur. Kafanızı böyle saçma komplolarla zehirleyeceginize azıcık birseyleri araştırın.
KalemKolikŞu abd dünyayı istediği gibi nasıl yönetiyor arkadaş. Çin ekonomide 2016da abdyi yakalayacaktı adamlar bir iş çevirdi çin tepe...
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Yanıtla +18
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KalemKolik 3 yıl
Şu abd dünyayı istediği gibi nasıl yönetiyor arkadaş. Çin ekonomide 2016da abdyi yakalayacaktı adamlar bir iş çevirdi çin tepe takla. Tesla ile araba dünyasındada yer arayan abd resmen Otomotik lokomotifi almanlara taktı ve ww ile başladılar olaylar.
Elektrikli araçlar ile abd apple gibi firmaların girişi ilede dünyada söz sahibi olacak. Beyimiz ne isterse oluyor.
Şu abd dünyayı istediği gibi nasıl yönetiyor arkadaş. Çin ekonomide 2016da abdyi yakalayacaktı adamlar bir iş çevirdi çin tepe takla. Tesla ile araba dünyasında...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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Şeker Hapı 3 yıl
KalemKolik
Şu abd dünyayı istediği gibi nasıl yönetiyor arkadaş. Çin ekonomide 2016da abdyi yakalayacaktı adamlar bir iş çevirdi çin tepe takla. Tesla ile araba dünyasındada yer arayan abd resmen Otomotik lokomotifi almanlara taktı ve ww ile başladılar olaylar. Elektrikli araçlar ile abd apple gibi firmaların girişi ilede dünyada söz sahibi olacak. Beyimiz ne isterse oluyor.

yalnız opel de bir nevi amerikan sayılır fakat almanların özellikle vw grubunun burnunun sürtmesine de seviniyorum insanları aldatmadan adam gibi iş yapsalarmış
KalemKolikŞu abd dünyayı istediği gibi nasıl yönetiyor arkadaş. Çin ekonomide 2016da abdyi yakalayacaktı adamlar bir iş çevirdi çin tepe takla....
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idombayci 3 yıl
tofaşa da sıçrar herhalde yakında. Doğan ve şahinler hileliymiş diye :)))))
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Cossie 3 yıl
Hep düşünürdüm araba test koşullarını algılayıp gücünü kısıp çevreyi az kirletemez mi diye, çok ütopik bir düşünce gibi gelirdi, birine söylersem deli derler sanıyordum meğer gerçekmiş.
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Xtrud 3 yıl
Sıradaki haber; Tesla Model S'in üzerine gök taşı ve tank düştü çizik bile yok
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Elsa 3 yıl
Büyük ihtimalle davanın sonucu BMW'ye atılan asilsiz iddia gibi olacak. Alman hükümeti daha önceden yaptıkları testlerde sadece VW'de zararli yazılım tespit edildiğini açıklamış.

Kaynak: m.dw.com/...
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benhuraxu 3 yıl
Elektrikliye geçmeyen her marka buna maruz kalacak. Elektrikli otomobillere bizde tamam diyoruz ama onlarin onunu acmak icin de bu kadar bariz operasyon yapilmaz ki
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bytradm 3 yıl
bende az yakmak için hertürlü hile içim.
uzunyol(gavurca hypermil ) kafalıyım.
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kadirirdem 3 yıl
Araba firmaları sapitti
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Şeker Hapı 3 yıl
KalemKolik
Şu abd dünyayı istediği gibi nasıl yönetiyor arkadaş. Çin ekonomide 2016da abdyi yakalayacaktı adamlar bir iş çevirdi çin tepe takla. Tesla ile araba dünyasındada yer arayan abd resmen Otomotik lokomotifi almanlara taktı ve ww ile başladılar olaylar. Elektrikli araçlar ile abd apple gibi firmaların girişi ilede dünyada söz sahibi olacak. Beyimiz ne isterse oluyor.

yalnız opel de bir nevi amerikan sayılır fakat almanların özellikle vw grubunun burnunun sürtmesine de seviniyorum insanları aldatmadan adam gibi iş yapsalarmış
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canguler917 3 yıl
LPG ye dönmeli dünya
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KalemKolik 3 yıl
Şu abd dünyayı istediği gibi nasıl yönetiyor arkadaş. Çin ekonomide 2016da abdyi yakalayacaktı adamlar bir iş çevirdi çin tepe takla. Tesla ile araba dünyasındada yer arayan abd resmen Otomotik lokomotifi almanlara taktı ve ww ile başladılar olaylar.
Elektrikli araçlar ile abd apple gibi firmaların girişi ilede dünyada söz sahibi olacak. Beyimiz ne isterse oluyor.
2 Yanıt Yanıtla +12
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N. Chomsky 3 yıl KalemKolik
KalemKolik

Şu abd dünyayı istediği gibi nasıl yönetiyor arkadaş. Çin ekonomide 2016da abdyi yakalayacaktı adamlar bir iş çevirdi çin tepe takla. Tesla ile araba dünyasındada yer arayan abd resmen Otomotik lokomotifi almanlara taktı ve ww ile başladılar olaylar.



Elektrikli araçlar ile abd apple gibi firmaların girişi ilede dünyada söz sahibi olacak. Beyimiz ne isterse oluyor.


Zamanında sen sömürseydin de o toprakları, senin dediğin olsaydı. Yapacak bir şey yok bu saatten sonra.
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yoksulseytan22 3 yıl KalemKolik
KalemKolik

Şu abd dünyayı istediği gibi nasıl yönetiyor arkadaş. Çin ekonomide 2016da abdyi yakalayacaktı adamlar bir iş çevirdi çin tepe takla. Tesla ile araba dünyasındada yer arayan abd resmen Otomotik lokomotifi almanlara taktı ve ww ile başladılar olaylar.



Elektrikli araçlar ile abd apple gibi firmaların girişi ilede dünyada söz sahibi olacak. Beyimiz ne isterse oluyor.

Bence sen komplo teorisi işini başlamadan bırak.



BÜYÜME RAKAMLARI ÜZERİNDE OYNANDI

Çin'in devlet haber ajansı Xinhua'ya konuşan bazı yerel yetkililer, "Büyüme oranlarını yüksek göstermek için son yıllarda ekonomik veriler üzerinde oynandı. Gerçekte büyüme rakamları daha küçüktü" dedi.


Bu iddalar daha sonra gerçek çıktı ve Çin devleti büyüme rakamlarını bilerek hileli yoldan sisirdigini açıkladı.


Bunlaar amerihanın oyunları deel anliycann. Kendi salaklıkları.


m.haberturk.com/...




m.ensonhaber.com/...


Çin şu anda çok sıkıntıda. Çünkü ekonomi bir bütün olduğu için, bazı kesim bu yalan olan büyüme göstergelerine aldanıp iş yaptılar. Temeli çürük olan bina daha çok hasar alır. Eğer büyüme rakamları ile oynanmasaydi şu anki krizleri bu kadar çok derin olmazdı.

Kendi eden bulur. Kafanızı böyle saçma komplolarla zehirleyeceginize azıcık birseyleri araştırın.
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