Hileli yazılım iddiaları Opel’e de sıçradı

Otomotiv sanayiinde son dönemde birbirinden ilginç skandallar patlak vermeye başladı ve artık sıranın hangi üreticiye geleceği merak ediliyor. Volkswagen ve Mitsubishi derken şimdi de Opel araçlarında hileli yazılım kullandığı ifade edildi.

Spiegel Magazin dergisine konu olan habere göre, Alman TÜV Nord tarafından yapılan kontrollerde General Motors’un Avrupa’daki kolu olan Opel grubunun araçlarında, egzoz emisyon değerlerini düşük gösteren bir yazılım kullanıldığı tespit edildi.

Dizel Opel Zafira araçlarında ortaya çıkan bu yazılım, egzoz emisyon değerini düşük gösteriyor ancak normalde aracın saldığı nitrojen oksit değerleri, kanunla sınırlandırılmış olan seviyenin çok üzerinde. Alman çevre örgütü Deutsche Umwelt Hilfe, Opel Zafira’yı Avrupa’nın en kirli dizel aracı ilan etmiş durumda.

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Otomobil üreticileri, aslında Avrupa Birliği’nin egzoz emisyon değerleri için belirlediği kurallardaki bir boşluğu kullanarak bu yazılımlara yöneliyor. Normalde, katalitik dönüştürücünün zarar görebileceği sıcaklıklarda egzoz emisyonu kapatılabiliyor. Üreticiler de bu istisnayı kendilerine göre yorumlayarak, özellikle testler esnasında emisyon değerlerini düşük gösterebiliyor.

Opel Zafira modelinin yanında Opel Astra modelinde de egzoz emisyon değerlerinin düşük gösterildiği ifade ediliyor. Opel ise kesinlikle testleri yanıltan bir yazılım kullanmadığını ısrarla dile getiriyor. Son yaşanan olaylar, aslında pek çok otomobil üreticisinin hem otoriteleri hem de tüketicileri aldatmaya çalıştığını açık bir şekilde ortaya koyuyor.