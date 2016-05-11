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WhatsApp Web artık masaüstünde

Popüler WhatsApp uygulamasını sürekli web üzerinde kullanmaktan sıkıldıysanız, artık masaüstü için geliştirilen yerleşik uygulama seçeneğini tercih edebilirsiniz.
3 yıl
16,8b
1
57
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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WhatsApp Web artık masaüstünde

Kullanıcı sayısı bir milyarı geride bırakan WhatsApp uygulaması için en fazla talep edilen konu, bir masaüstü sürümüydü ancak sürekli mobile bağımlı kalma stratejisi nedeniyle Facebook buna yanaşmadı. Bir süre önce akıllı telefon üzerinden köprü kuran web uygulaması faaliyete sokulmuştu. Şimdi ise aynı mantığı taşıyan bir masaüstü uygulaması devreye giriyor.

Windows ve OS X platformları için geliştirilen WhatsApp uygulaması, web tarayıcısına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor ve masaüstünden erişim imkanı sunuyor. Gerekli barkodu telefonunuza okuttuktan sonra, tüm mesajlarınız senkronize ediliyor ve masaüstü uygulamasına aktarılıyor. Telefonunuzda WhatsApp uygulaması açık ve bağlı olduğu müddetçe, masaüstü uygulamasını kullanabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Uncharted ilk olarak mobilde"

Metin mesajı, fotoğraf, video, ses kaydı gibi içerikleri gönderebildiğiniz uygulamada, sesli görüşme imkanı sunulmamış. Yine bildirim uyarıları masaüstünden alınabiliyor. Bununla birlikte bağımsız bir masaüstü uygulaması, WhatsApp için hiç bir zaman mümkün olmayacak gibi görünüyor. Rakiplerinden bu konuda biraz geride olsa da, yine kullanıcı sayısı bakımından WhatsApp açık ara önde. Masaüstü WhatsApp uygulaması en az Windows 8 ve OS X 10.9 sürümleri gerektiriyor.

Platformlar için indirme adresi burada 


 

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carloska 3 yıl en beğenilen
windows 7 ye destek vermek çok zor sanırım
Yanıtla +32
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StaatSanWalt 3 yıl
V4LKyR
Vatsap mı yoksa vapsap mı yoksa vapsat mı?

İşte bütün mesele bu.
Yanıtla +18
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soneday 3 yıl
60mb?... Zaten whatsap web arayüzünü yedirmişler, bu bildiğin tarayıcı tek urlside web.whatsapp.com ..59mb tarayıcı 1mb whatsapp sayası
Yanıtla +12
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A.F.Y.D 2 yıl
iyi uygulama olmuş ama keşke online olabilseydi
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GitaristMavi 2 yıl
Bilgisayarı ortak kullananlar varsa sıkıntı
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babnig 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Web Whatsapp explorerda resimdeki gibi bozuldu ve düzeltemiyorum. Beyaz alan geldi ve kişi listemle yazma alanım sola sıkıştı. yardım edin lütfen.
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Barni Moloztaş 3 yıl
Windows 10 kullanıyorum, 7i özledim. Sadeydi bu yüzden seviyodum
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Guest-6AEF290E0 3 yıl
Güvenilirliği tartışılır...
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Peace16 3 yıl
Bana kalırsa daha kullanışlı olmuş ekstra chrome da ram harcamak yerine direkt olarak uygulamayı çalıştırıyorum.
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C0S1M4 3 yıl
Nedenini bir türlü anlayamadığım bu hatayı alıyorum arkadaşlar nedeni nedir sizce ? Mavericks'ten vazgeçemediğim için 10.9.3 sürümünü kullanıyorum ama 10.9 ve üstünü desteklediğini yazmışlar sorun nedir anlamıyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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mcx 3 yıl
Mesaj geldiğinde yanıp sönmüyor. Sesi duymadınmı mesajdan haber alamıyorum.
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Black_sky 3 yıl
Ne zamandan beri bekliyorduk sonunda geldi...
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drkengin 3 yıl
viber gibi telden bağımsız yapmadıktan sonra çöp
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okty_bcer 3 yıl
Nerde kaldı mobilite
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MonitörKertenkelesi 3 yıl
Çok mantıklı madem internet üzerinden mesajlaşma uygulaması internet nerede ve hangi cihazda var ise onun üzerinden de sohbet mümkün olmalı sonuçta kullanıcının cep telefonu sende kayıtlı ise sohbet mümkün. Tabii bir deneyip bakmak gerek yanlış insanların elinde başka amaçlar ile de kullanılabilir.

Bir de İnstagram Pc üzerinden kullanılsa ne iyi olacak, var bir uygulaması ama resmi tam instagram boyutuna küçültmek ve kesmek zorundasın gibi bi sürü ıvır ızvırı ile beni deli etmişti.


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