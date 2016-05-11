WhatsApp Web artık masaüstünde

Kullanıcı sayısı bir milyarı geride bırakan WhatsApp uygulaması için en fazla talep edilen konu, bir masaüstü sürümüydü ancak sürekli mobile bağımlı kalma stratejisi nedeniyle Facebook buna yanaşmadı. Bir süre önce akıllı telefon üzerinden köprü kuran web uygulaması faaliyete sokulmuştu. Şimdi ise aynı mantığı taşıyan bir masaüstü uygulaması devreye giriyor.

Windows ve OS X platformları için geliştirilen WhatsApp uygulaması, web tarayıcısına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor ve masaüstünden erişim imkanı sunuyor. Gerekli barkodu telefonunuza okuttuktan sonra, tüm mesajlarınız senkronize ediliyor ve masaüstü uygulamasına aktarılıyor. Telefonunuzda WhatsApp uygulaması açık ve bağlı olduğu müddetçe, masaüstü uygulamasını kullanabiliyorsunuz.

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Metin mesajı, fotoğraf, video, ses kaydı gibi içerikleri gönderebildiğiniz uygulamada, sesli görüşme imkanı sunulmamış. Yine bildirim uyarıları masaüstünden alınabiliyor. Bununla birlikte bağımsız bir masaüstü uygulaması, WhatsApp için hiç bir zaman mümkün olmayacak gibi görünüyor. Rakiplerinden bu konuda biraz geride olsa da, yine kullanıcı sayısı bakımından WhatsApp açık ara önde. Masaüstü WhatsApp uygulaması en az Windows 8 ve OS X 10.9 sürümleri gerektiriyor.

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