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Hindistan, Ay'ın Güney Kutbu'na iniş yapacak: Tarihi görev bu hafta başlıyor

Hindistan'ın tarihi Ay görevi 'Chandrayaan-2', bu hafta sonu resmen fırlatılıyor. Uzay aracı, her şey yolunda gitmesi halinde 6 Eylül'de Ay yüzeyine iniş yapacak.
6 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Hindistan, Ay'ın Güney Kutbu'na iniş yapacak: Tarihi görev bu hafta başlıyor
Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO), bu hafta sonu tarihi bir Ay misyonuna çıkmaya hazırlanıyor. Uzay ajansının uzun yıllardır üzerinde çalıştığı Chandrayaan-2 görevi nihayet bu Pazar günü (14 Temmuz) resmen start veriyor. Konuyla ilgili bir güncelleme yayınlayan ISRO, her şeyin yolunda gittiğini ve fırlatma öncesinde artık tamamıyla hazır olduklarını açıkladı.

Hindistan, Chandrayaan-2 görevinde Ay'ın Güney Kutbu'na iniş yapmaya hazırlanıyor. Güney Asya ülkesi, başarılı bir şekilde iniş yapabilirse uzay araştırmaları tarihinde önemli bir ilke imza atmış olacak. Daha önce ABD, Sovyetler Birliği ve Çin Ay'a bir uzay aracı indirmeyi başarmıştı. Ancak bu görevlerin hepsi ekvator ve çevresine düzenlenmişti.

Ay'ın Güney Kutbu uzay araştırmaları için özellikle de son zamanlarda çok önemli bir bölge haline geldi. NASA tarafından geçtiğimiz yıl yapılan bir duyuruda Güney Kutbu'nun yoğun bir şekilde su buzulları içerdiği resmen açıklanmıştı. Şimdilerde burası insanlı Ay misyonları için en uygun bölge olarak gösteriliyor. 2024'te Ay'a astronot indirmek isteyen NASA da Güney Kutbu'nu hedef göstermişti. Ayrıca Çin'in de yine aynı bölgede bir uzay üssü inşa etme planı var.

Hindistan tarihinin en önemli uzay görevi olan Chandrayaan-2'de 3 farklı uzay aracı Ay'a fırlatılacak. Bu araçlar bir yörünge aracı, bir iniş aracı (Vikram) ve son olarak görevin en önemli kısmı olan bir gözlem aracından (Pragyan) oluşuyor. Üç uzay aracı Ay'a vardıktan sonra sırasıyla birbirlerinden ayrılıp kendi görevlerine başlayacak.

Yörünge aracı yüzeyden yüksek bir konumda Ay'ın "üç boyutlu detaylı haritasını" çıkarmaya uğraşırken gözlem aracı ise yumuşak bir inişin ardından iniş aracından ayrılıp Ay'ın Güney Kutbu'nu keşfetmeye başlayacak.

Hindistan, Ay'ın Güney Kutbu'na iniş yapacak: Tarihi görev bu hafta başlıyor
Chandrayaan-2 misyonuyla ilgili konuşan ISRO başkanı Dr. K. Sivan,"Yumuşak bir şekilde Ay'a iniş yapmak elbette görevin en zorlu kısmı. Hindistan, bugüne kadar henüz uzayda hiçbir gökcismine iniş yapmayı denemedi. Tarihimizde bir ilk olacak." şeklinde konuştu.

Görevin öneminden de bahseden Dr. Sivan,"Hindistan daha önce hiçbir ülkenin gitmediği bir yere gidiyor. Chandrayaan-2, Güney Kutbu'na çok yakın bir bölgeye iniş yapacak. Bu görevin, Ay'ın birçok gizemini ortaya çıkarmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Chandrayaan-2 misyonu bu hafta sonu Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece 00.21'de start verecek. Her şey yolunda gitmesi halinde uzay aracının 6 Eylül'de Ay yüzeyine iniş yapması bekleniyor. Bakalım Hindistan bu önemli görevde başarıya ulaşabilecek mi.

https://www.ndtv.com/science/isro-chandrayaan-2-moon-mission-first-images-of-indias-satellite-pragyaan-rover-lift-off-next-week-2065737 Yorum Yaz
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Trkuaz54 4 sa.
DÜnyada o kadar aç insan var ayın orasına burasına robot gönderme yarışı başladı. Bir şey yok işte ayda. MAdecilik keşfi olsa anlarım.
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