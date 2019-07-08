Hindistan, Ay'ın Güney Kutbu'na iniş yapacak: Tarihi görev bu hafta başlıyor

Hindistan'ın tarihi Ay görevi 'Chandrayaan-2', bu hafta sonu resmen fırlatılıyor. Uzay aracı, her şey yolunda gitmesi halinde 6 Eylül'de Ay yüzeyine iniş yapacak.