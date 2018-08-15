Hindistan başbakanı açıkladı: "2022'de uzaya çıkıyoruz"

Uzay araştırmalarına verilen önemle son yıllarda sıkça gündeme gelen Hindistan, uzayın yeni yıldızı olma yolunda çalışmalara hızla devam ediyor. Bugün Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında konuşan devlet başkanı Narendra Modi, 2022 yılı itibarıyla ilk insanlı uzay görevlerine başlayacaklarını açıkladı.
Hindistan'ın İngiliz sömürgesi olmaktan çıkıp bağımsızlığını kazanmasının 75'inci yılı dolmadan uzaya çıkacaklarını ifade eden Modi,"Hindistan dört yıl içerisinde uzaya ilk insanlarını göndermeye başlayacak. Hindistan'ın çocukları -erkek veya kız- uzayda üç renkli bayrağımızı dalgalandıracak." sözlerine yer verdi.
Hindistan 2022 hedefine ulaşması halinde kendi uzay programıyla kendi astronotlarını uzaya gönderebilen dördüncü ülke olarak tarihe geçecek. Bu alanda daha önce Rusya, ABD ve Çin ulusal bir uzay programıyla yörüngeye ulaşmayı başarmıştı.
Hindistan'ın uzay araştırmaların ayırdığı yıllık bütçesi şu anda 1.6 milyar dolar seviyesinde. Yani ABD'nin yaklaşık 20 milyar dolarlık bütçesinin %10'undan daha az. ISRO (Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu) bu anlamda NASA, Roskosmos ve ESA'ya göre çok daha sınırlı bir bütçeyle çalışmalarını sürdüyor. Ancak uzay ajansı, kısa sürede yakaladığı inanılmaz başarılarla şimdiden uzay sektörünün yeni yıldızı olarak değerlendirilmeye başlandı.
2013 yılında sadece 73 milyon dolarlık maliyetle Mars'ın yörüngesine uzay aracı yerleştirmeyi başaran Hindistan, şu sıralar ise Ay'ın yüzeyine bir gözlem aracı indirmek için son hazırlıklarını yapıyor. ISRO, 93 milyon dolar maliyetle hazırlanan Chandrayaan 2 isimli uzay aracını 2019'un Ocak ayında Ay'a indirmiş olacak. Şu an için nihai hedefini uzaya insan göndermek olarak belirleyen uzay ajansı son olarak önümüzdeki yıllarda Mars'a bir gözlem aracı indirmek de istiyor.
Hindistan'ın İngiliz sömürgesi olmaktan çıkıp bağımsızlığını kazanmasının 75'inci yılı dolmadan uzaya çıkacaklarını ifade eden Modi,"Hindistan dört yıl içerisinde uzaya ilk insanlarını göndermeye başlayacak. Hindistan'ın çocukları -erkek veya kız- uzayda üç renkli bayrağımızı dalgalandıracak." sözlerine yer verdi.
Hindistan 2022 hedefine ulaşması halinde kendi uzay programıyla kendi astronotlarını uzaya gönderebilen dördüncü ülke olarak tarihe geçecek. Bu alanda daha önce Rusya, ABD ve Çin ulusal bir uzay programıyla yörüngeye ulaşmayı başarmıştı.
Hindistan'ın uzay araştırmaların ayırdığı yıllık bütçesi şu anda 1.6 milyar dolar seviyesinde. Yani ABD'nin yaklaşık 20 milyar dolarlık bütçesinin %10'undan daha az. ISRO (Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu) bu anlamda NASA, Roskosmos ve ESA'ya göre çok daha sınırlı bir bütçeyle çalışmalarını sürdüyor. Ancak uzay ajansı, kısa sürede yakaladığı inanılmaz başarılarla şimdiden uzay sektörünün yeni yıldızı olarak değerlendirilmeye başlandı.
2013 yılında sadece 73 milyon dolarlık maliyetle Mars'ın yörüngesine uzay aracı yerleştirmeyi başaran Hindistan, şu sıralar ise Ay'ın yüzeyine bir gözlem aracı indirmek için son hazırlıklarını yapıyor. ISRO, 93 milyon dolar maliyetle hazırlanan Chandrayaan 2 isimli uzay aracını 2019'un Ocak ayında Ay'a indirmiş olacak. Şu an için nihai hedefini uzaya insan göndermek olarak belirleyen uzay ajansı son olarak önümüzdeki yıllarda Mars'a bir gözlem aracı indirmek de istiyor.
https://edition.cnn.com/2018/08/15/asia/india-manned-space-flight-intl/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
cennetten kovulan :(
sadece aklıma bu karikatür geldi. Paylaşayım dedim.
20 milyar olacak sanırım.
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