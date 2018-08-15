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Hindistan başbakanı açıkladı: "2022'de uzaya çıkıyoruz"

Bugün Hindistan Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında konuşan Hindistan devlet başkanı Narendra Modi, 2022 yılı itibarıyla ilk astronotlarını uzaya göndermeye başlayacaklarını söyledi.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzay araştırmalarına verilen önemle son yıllarda sıkça gündeme gelen Hindistan, uzayın yeni yıldızı olma yolunda çalışmalara hızla devam ediyor. Bugün Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında konuşan devlet başkanı Narendra Modi, 2022 yılı itibarıyla ilk insanlı uzay görevlerine başlayacaklarını açıkladı.

Hindistan'ın İngiliz sömürgesi olmaktan çıkıp bağımsızlığını kazanmasının 75'inci yılı dolmadan uzaya çıkacaklarını ifade eden Modi,"Hindistan dört yıl içerisinde uzaya ilk insanlarını göndermeye başlayacak. Hindistan'ın çocukları -erkek veya kız- uzayda üç renkli bayrağımızı dalgalandıracak." sözlerine yer verdi.

Hindistan 2022 hedefine ulaşması halinde kendi uzay programıyla kendi astronotlarını uzaya gönderebilen dördüncü ülke olarak tarihe geçecek. Bu alanda daha önce Rusya, ABD ve Çin ulusal bir uzay programıyla yörüngeye ulaşmayı başarmıştı.

Hindistan'ın uzay araştırmaların ayırdığı yıllık bütçesi şu anda 1.6 milyar dolar seviyesinde. Yani ABD'nin yaklaşık 20 milyar dolarlık bütçesinin %10'undan daha az. ISRO (Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu) bu anlamda NASA, Roskosmos ve ESA'ya göre çok daha sınırlı bir bütçeyle çalışmalarını sürdüyor. Ancak uzay ajansı, kısa sürede yakaladığı inanılmaz başarılarla şimdiden uzay sektörünün yeni yıldızı olarak değerlendirilmeye başlandı.

2013 yılında sadece 73 milyon dolarlık maliyetle Mars'ın yörüngesine uzay aracı yerleştirmeyi başaran Hindistan, şu sıralar ise Ay'ın yüzeyine bir gözlem aracı indirmek için son hazırlıklarını yapıyor. ISRO, 93 milyon dolar maliyetle hazırlanan Chandrayaan 2 isimli uzay aracını 2019'un Ocak ayında Ay'a indirmiş olacak. Şu an için nihai hedefini uzaya insan göndermek olarak belirleyen uzay ajansı son olarak önümüzdeki yıllarda Mars'a bir gözlem aracı indirmek de istiyor. 

https://edition.cnn.com/2018/08/15/asia/india-manned-space-flight-intl/index.html Yorum Yaz
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JavaSpecialist 9 ay en beğenilen olağan_şüpheli
Dalga geçtiğin Hindistan'ın Mars'ta uydusu var
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Nike 9 ay
Adamlar Fiyat/Performans da zirve yapmış.
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SEO-Uzmanı 9 ay
zaten oradan gelmedik mi !? :) :D
cennetten kovulan :(
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sniper23 9 ay
Yeni ve Güçlü Hindistan.
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Nerevarine 9 ay
Bir sene beklesinler birlikte çıkalım.
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Nike 9 ay
Adamlar Fiyat/Performans da zirve yapmış.
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uzaylilarinbelgeleri 9 ay
uzaylıların açığa çıkan belgelerini yayınlamak için web sitemizi açtık detaylı bilgi için web sitemize bc.vc/... ulaşabilirsiniz. not sağ üstte reklamı geç butonuna basıp reklamı geçtikten sonra web sitemize ulaşıyorsunuz.
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olağan_şüpheli 9 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

sadece aklıma bu karikatür geldi. Paylaşayım dedim.
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JavaSpecialist 9 ay olağan_şüpheli
Dalga geçtiğin Hindistan'ın Mars'ta uydusu var
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WmGMD 9 ay
1.6 milyar dolar seviyesinde. Yani ABD'nin yaklaşık 20 "MİLYON" dolarlık bütçesinin %10'undan daha az
20 milyar olacak sanırım.
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LKLC 9 ay WmGMD
evet hocam 20 milyar olacak. düzelttim şimdi çok teşekkürler
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hindistan, uzay araştırmaları ve
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