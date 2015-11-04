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Hindistan trenlerin üstüne güneş panelleri yerleştirecek

Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yatırımların son örneği Hindistan Demir Yollarından geldi. Hindistan'da, 500 adet trenin üzerine güneş enerjisi panellerinin yerleştirilmesi planlanıyor.
3 yıl
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Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Hindistan trenlerin üstüne güneş panelleri yerleştirecek
Hindistan hükümeti yapacağı finansal destek ile birlikte, raylı sistemlerde yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılacak kapsamlı bir çalışma hazırlıyor. Çalışma kapsamında, demir yollarına aktarılacak kaynakla ilk etapta 500 trenin üzerine güneş enerjisi panelleri yerleştirilecek. Bu paneller sayesinde tren içinde yer alan aydınlatma sistemi, havalandırma sistemi gibi bazı sistemlerin enerji ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Aynı zamanda, Ulusal Temiz Enerji Fonundan alınacak destekle birlikte, tren istasyonlarının çatılarına da 500 MW güneş enerjisi panellerinin kurulması planlanmış.

Hindistan'daki en büyük elektrik tüketim değerine sahip demir yollarının bu çalışma kapsamında elektrik tüketiminin büyük bir bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak ciddi bir finansal tasarruf sağlaması hedefleniyor.

2013 - 2014 yılları arasında Hindistan'da toplam tüketilen elektriğin %2'sine yakın bir değerle 17.5 milyar kWh elektrik tüketen demir yolları, aynı zamanda yüksek enerji vergisine tabii. Bu sebeplerden dolayı Hindistan demir yolları yoğun bir şekilde yenilenebilir enerji üzerine çalışmalar yapıyor.

Hindistan Demir Yolları’nın yaptığı son anlaşmalarla birlikte 2020 yılında enerji ihtiyacının %10'u yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak. İlgili makamların yaptığı açıklamada önümüzdeki 5 yıl içinde 1 GW kapasiteye sahip güneş enerjisi sistemi kurulacak.

Hindistan'da yenilenebilir enerji kaynakları yalnızca demir yollarında kullanılmıyor. Sokak aydınlatmaları, güneş enerjisi ile su ısıtma ve kullanılmayan arazilere güneş enerjisi panellerinin yerleştirilmesi üzerine çalışmalar sürdürülüyor.
Yazar: Mehmet Esat Çakmak

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aspirin_00 3 yıl
millette panellerin üzerine yerleşecek :D
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maximus8282 3 yıl en beğenilen
Güneş Panellerini trenin neresine koyacaklar.
Herkes elinde mi tutacak?
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DH Misafiri 3 yıl
batkent
o paneller sadece şebekeye elektrik verir treni hareket ettirmeleri mümkün değil. ulusal fondan para temin ederek yapcakları için koyacaklardır.

Haberin birinci paragrafında zaten yazılmış sadece aydınlatma, havalandırma sistemlerinde kullanılır diye. Yani zaten o paneller mevcut teknolojiyle treni besleyemez.
Aslında bu konu son derece önemli ülkemizinde enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için kullanılabilir.
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ahnksqualt 3 yıl
bydvd
vaybe bi zamanlar hint fakiriydi. ama şimdi.....bizimkilerde çin malı trenleri süper hızlı tren diye yuttursunlar...artık o trenin neresi süperse....????

Çin malı :)))))
arkadaşım mercedes,bmw ve bunun gibi bir çok firma ileri teknoloji üretimi yapıyor.
Piyasadaki iphone bir çoğu keza öyle.
Yine senin evinde,sokakta sağda solda gördüğün bir çok ürünün çinde üretiyor olması da cabası :)
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muco791 3 yıl
Güzel haber olmuş elinize sağlık
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fuujitsu 3 yıl
Halkın sıçmağa tuvaleti yok adamların uğraştıkları işlere bak.
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bydvd 3 yıl
vaybe bi zamanlar hint fakiriydi. ama şimdi.....
bizimkilerde çin malı trenleri süper hızlı tren diye yuttursunlar...
artık o trenin neresi süperse....????
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travers 3 yıl bydvd
bydvd

vaybe bi zamanlar hint fakiriydi. ama şimdi.....
bizimkilerde çin malı trenleri süper hızlı tren diye yuttursunlar...
artık o trenin neresi süperse....????

Hangi trenler çin malı ve çakma? Millete aktroll dersiniz ama sen tam bir karatrollsun ve cahil, yandaş, hazımsız, bağnaz vb tüm nitelikleri taşıyorsun. İlk gelen hızlı tren setleri İspanyol CAF firmasındsn, son gelen setler ise SİEMENS velaro modelidir. Ve velaro saatte 320 km hıza çıkabilmektedir. Varsın çin malı olsun!! Elindeki elektronik cihazların hangisi japon veya amerikan üretimi. Ama senin beynin çin malı su götürmez gerçek.

Bu da teknik özellikleri okursan belki o çin malı kafana bir şeyler girebilir.
mobility.siemens.com/...
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kadirirdem 3 yıl
Valla ha aklima gelmişti keske patentini alsaydim...
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Patren 3 yıl
hindistan sıcak yer adamlar çok fayda alırlar elektrikten
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BARIŞ55 3 yıl
O paneller çatlar abi. Üzerine adam binerse.
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Qonrul 3 yıl
öyle veya böyle adamlar teknolojiyi kullanıyor
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emre1393 3 yıl
trenin en pahalı koltukları olacak desene
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batkent 3 yıl
o paneller sadece şebekeye elektrik verir treni hareket ettirmeleri mümkün değil. ulusal fondan para temin ederek yapcakları için koyacaklardır.
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