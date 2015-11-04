Hindistan trenlerin üstüne güneş panelleri yerleştirecek

Hindistan hükümeti yapacağı finansal destek ile birlikte, raylı sistemlerde yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılacak kapsamlı bir çalışma hazırlıyor. Çalışma kapsamında, demir yollarına aktarılacak kaynakla ilk etapta 500 trenin üzerine güneş enerjisi panelleri yerleştirilecek. Bu paneller sayesinde tren içinde yer alan aydınlatma sistemi, havalandırma sistemi gibi bazı sistemlerin enerji ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Hindistan'da yenilenebilir enerji kaynakları yalnızca demir yollarında kullanılmıyor. Sokak aydınlatmaları, güneş enerjisi ile su ısıtma ve kullanılmayan arazilere güneş enerjisi panellerinin yerleştirilmesi üzerine çalışmalar sürdürülüyor.

Yazar: Mehmet Esat Çakmak

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Aynı zamanda, Ulusal Temiz Enerji Fonundan alınacak destekle birlikte, tren istasyonlarının çatılarına da 500 MW güneş enerjisi panellerinin kurulması planlanmış.Hindistan'daki en büyük elektrik tüketim değerine sahip demir yollarının bu çalışma kapsamında elektrik tüketiminin büyük bir bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak ciddi bir finansal tasarruf sağlaması hedefleniyor.2013 - 2014 yılları arasında Hindistan'da toplam tüketilen elektriğin %2'sine yakın bir değerle 17.5 milyar kWh elektrik tüketen demir yolları, aynı zamanda yüksek enerji vergisine tabii. Bu sebeplerden dolayı Hindistan demir yolları yoğun bir şekilde yenilenebilir enerji üzerine çalışmalar yapıyor.Hindistan Demir Yolları’nın yaptığı son anlaşmalarla birlikte 2020 yılında enerji ihtiyacının %10'u yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak. İlgili makamların yaptığı açıklamada önümüzdeki 5 yıl içinde 1 GW kapasiteye sahip güneş enerjisi sistemi kurulacak.